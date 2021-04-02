Một số căn bệnh không gây hại còn giúp thanh lọc cơ thể, sức khỏe tăng gấp đôi khi hết bệnh

Sống khỏe 02/04/2021 06:03

Nghe đến mắc bệnh, ai trong chúng ta cũng sẽ ngán ngẫm lắc đầu. Tuy nhiên, có một số căn bệnh không những không gây hại đến sức khỏe mà còn giúp cơ thể thanh lọc, người bệnh càng khỏe mạnh hơn sau khi ốm dậy.

Nhiều người nghĩ bệnh tật là điều gì đó rất kinh khủng, nó sẽ khiến cơ thể đau đớn và phải trãi qua thời gian điều trị mệt mỏi. Tuy nhiên, trên thực tế, đôi khi mắc bệnh lại là điều tốt. Bởi vì khi mắc một số căn bệnh nhẹ, hệ thống miễn dịch của cơ thể sẽ tạo ra các kháng thể tương ứng giúp cơ thể tăng cường khả năng miễn dịch, khiến sức khỏe ngày càng khởi sắc.

Bệnh Ho - Ho khan

Ho là căn bệnh con người thường xuyên mắc phải nhất, bất kỳ ai cũng đều có thể bị ho khan ít nhất một lần trong đời. Thỉnh thoảng ho vài tiếng cũng không đáng ngại. Ho mang tính bảo vệ cơ thể nhằm tống các chất dịch, đàm do phế quản hay phổi tiết ra hoặc các dị vật ra khỏi đường hô hấp.

Nếu không gặp một số biến chứng như ho ra máu, đau lồng ngực... thì không có gì đáng lo ngại.

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Ho là căn bệnh con người thường xuyên mắc phải nhất - Ảnh minh họa: Internet

Sốt - Nhiệt độ cơ thể tăng

Một cơn sốt nhẹ thường chỉ là phản ứng của cơ thể giúp chống lại các tác nhân gây nhiễm trùng và thường không quá nguy hiểm. Hiểu một cách đơn giản thì sốt là một cơ chế phòng vệ tự nhiên của cơ thể, thường được kích hoạt bởi nhiễm trùng. Nhiệt độ cơ thể tăng lên để kích thích một số quy trình tiêu diệt vi khuẩn và vi trùng dẫn đến bị sốt.

Nhiệt độ bình thường của cơ thể ở khoảng 37ºC. Nếu nhiệt độ tăng lên một chút thì thường không quá nguy hiểm. Thông thường, sốt dưới 39ºC không phải là vấn đề quá nghiêm trọng ở người lớn.

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Một cơn sốt nhẹ thường chỉ là phản ứng của cơ thể giúp chống lại các tác nhân gây nhiễm trùng và thường không quá nguy hiểm - Ảnh minh họa: Internet

Buồn nôn ở người lớn

Buồn nôn và nôn được điều khiển bởi trung tâm nôn ở não. Khi buồn nôn người bệnh thường có cảm giác khó chịu muốn ói và đi kèm với tăng tiết nước dải trong miệng. Thông thường ói mửa là sự tống tháo thức ăn trong dạ dày qua đường miệng, giúp cơ thể loại bỏ các dị vật, thức ăn không hợp vệ sinh hoặc khi sử dụng nhiều chất kích thích cơ thể sẽ bắt bạn phải nôn ói để làm dịu dạ dày, đây là những phản ứng bảo vệ cơ thể bình thường, không đáng lo ngại.

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Thông thường ói mửa là sự tống tháo thức ăn trong dạ dày qua đường miệng, giúp cơ thể loại bỏ các dị vật - Ảnh minh họa: Internet

Chảy máu cam thường không nguy hiểm

Chảy máu cam là tình trạng xuất huyết mũi khi các mao mạch mũi vì lý do nào đó bị vỡ, khiến máu chảy ra. Đa phần các trường hợp triệu chứng này xuất hiện đều ít nguy hiểm, tình trạng không nghiêm trọng và có thể xử lý bằng sơ cứu thông thường.

Theo một nghiên cứu năm 2005, chảy máu cam chỉ chiếm 1/200 trường hợp thăm khám tại phòng cấp cứu ở Hoa Kỳ.

Thông thường chảy máu cam mũi trước là cách mà cơ thể báo hiệu sự thay đổi để thích nghi với môi trường, chãy máu cam thường xuyết hiện khi thời tiết thay đổi từ nóng sang lạnh và ngược lại.

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Chảy máu cam là cách cơ thể báo hiệu sự thay đổi để thích nghi với môi trường - Ảnh minh họa: Internet

Tiêu chảy ở người lớn

Tiêu chảy rất phổ biến. Người lớn trung bình bị tiêu chảy bốn lần một năm. Tất cả mọi người, bất kể độ tuổi và giới tính đều có thể bị tiêu chảy. Tiêu chảy là bệnh đường tiêu hóa thường gặp, nó giúp tống khứ những loại thức ăn nhiểm khuẩn ra ngoài, tránh cơ thể bị tổn thương thêm.

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Tiêu chảy rất phổ biến. Người lớn trung bình bị tiêu chảy bốn lần một năm - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là một số căn bệnh nhẹ, nếu không đi kèm các biến chứng thì không có gì đáng lo ngại. Người bệnh có thể sử dụng các cách đơn giản tại nhà để điều trị mà không cần gặp bác sĩ.

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