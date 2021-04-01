5 món ăn quen thuộc 'anh chồng nào cũng mê', thực tế lại là độc dược 'ăn bám' cơ thể

Sống khỏe 01/04/2021 08:31

Các món ăn được chế biến từ động vật luôn được nhiều người ưa thích, nhưng những bộ phận cơ thể sau lại không nên ăn nhiều, kẻo "sướng miệng hại thân".

Theo lời khuyên của các chuyên gia dinh dưỡng trên kênh Bác sĩ Gia đình (TQ), các bộ phận động vật như phao câu gà, đầu tôm... là những món không nên ăn nhiều, sẽ không tốt cho sức khỏe, có hại nhiều hơn lợi, thậm chí có thể gây ra ngộ độc thực phẩm. 

1. Đầu tôm

Một số nhóm người thường có thói quen, sở thích ăn đầu tôm. Họ cho rằng phần não tôm rất bổ dưỡng và ngon miệng, nhưng bạn nên biết rằng trong đầu tôm chứa rất nhiều ký sinh trùng và kim loại nặng chứa hàm lượng kẽm cao.

Nhung mon khong nen an
Đầu tôm chứa rất nhiều ký sinh trùng và kim loại nặng chứa hàm lượng kẽm cao - Ảnh minh họa: Internet 

Ngoài ra, trong đầu tôm còn có bộ phận nội tạng như tim, dạ dày, gan... chứa các cơ quan bài tiết và bàng quang. Đây được xem là nơi chứa độc tố và xuất phát nhiều mầm bệnh. Vì vậy hãy cân nhắc kĩ khi ăn chúng và nên bóc rửa cẩn thận trước khi chế biến.

 2. Thịt cổ lợn

Thịt lợn là thức ăn rất được ưa chuộng tại Việt Nam, nhưng trong đó, thịt ở vùng cổ lợn là bộ phận hại nhiều hơn lợi cho sức khỏe nếu chúng ta ăn nhiều. 

Bởi vì, thông thường khi lợn bị giết, người ta sẽ chọc tiết ở vùng cổ khiến cho máu bị tích tụ lại ở vùng này, rất không đảm bảo vệ sinh. Ngoài ra, lợn cũng thường được tiêm thuốc thường xuyên hơn vào vùng cổ.

5 món ăn quen thuộc 'anh chồng nào cũng mê', thực tế lại là độc dược 'ăn bám' cơ thể - Ảnh 2
 Thịt ở vùng cổ lợn là bộ phận vô cùng có hại cho sức khỏe con người nếu ăn nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, cổ lợn sẽ có một số lượng lớn các hạch bạch huyết và các tuyến trao đổi chất, đồng thời là nơi trú ngụ của rất nhiều virus, chất độc và các chất có hại của vi khuẩn khiến cho người ăn vào sẽ dễ mắc các mầm bệnh. Vì vậy khi mua thịt lợn, bạn phải tránh mua phần thịt cổ.

3. Mật cá

Mật cá tuy có vị đắng, lại được cho rằng có tác dụng giải nhiệt, hạ hỏa và tăng cường thị lực. Nhưng trên thực tế, các nhà nghiên cứu cho biết, việc ăn túi mật cá không những không thể giúp sáng mắt, mà còn có thể gặp các rủi ro lớn cho sức khỏe, vì đây là bộ phận mà bản thân nó chứa rất nhiều độc tố, đặc biệt là cá trích, mực, cá trắm cỏ...

5 món ăn quen thuộc 'anh chồng nào cũng mê', thực tế lại là độc dược 'ăn bám' cơ thể - Ảnh 3
 Ăn túi mật cá không những không thể giúp sáng mắt, mà còn có thể gặp các rủi ro lớn cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Vậy nên, khi làm thịt cá, bạn cần phải chú ý loại bỏ túi mật đúng cách và kịp thời. Nếu túi mật cá vô tình bị vỡ dính vào phần thịt cá, hãy nhanh chóng làm sạch hoàn toàn bằng vòi nước chảy.

4. Da cổ vịt

Món ăn được chế biến từ da cổ vịt, nghe vô cùng hấp dẫn, đặc biệt với những người thường xuyên ngồi bàn nhậu. Nhưng trong cổ vịt chứa rất nhiều chất độc hại, nằm tại các tuyến dây thần kinh và mạch máu, hạch bạch huyết và nhiều hệ thống kết nối giữa đầu và thân vịt mà chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy.

Nhung mon khong nen an 3
  Cổ vịt chứa rất nhiều chất độc hại, nằm tại các tuyến dây thần kinh và mạch máu, hạch bạch huyết và nhiều hệ thống kết nối giữa đầu và thân - Ảnh minh họa: Internet

Trong đó, cổ vịt chứa tuyến ức của vịt, được kết nối trực tiếp với tuyến bã nhờn, thuộc cơ quan hệ miễn dịch. Khi các cơ quan này bị viêm hoặc bệnh, chúng sử dụng tuyến ức để chống lại bệnh tật, vì vậy hãy cố gắng không ăn bộ phận này. Nếu có chế biến, nên bỏ đi phần da cổ.

5. Phao câu gà

Phao câu gà là một món đặc biệt béo ngậy và có nhiều người thích ăn. Tuy nhiên, trong thịt phao câu có chứa hàm lượng mỡ rất cao, ẩn chứa nhiều mầm bệnh và vi khuẩn, ngay cả khi được đun sôi, nấu chín, cũng không thể loại bỏ được hết. Khi ăn vào rất nguy hiểm cho sức khỏe con người.

5 món ăn quen thuộc 'anh chồng nào cũng mê', thực tế lại là độc dược 'ăn bám' cơ thể - Ảnh 5
Phao câu gà là món được nhiều người hay ăn - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, các tuyến mỡ ở đuôi gà có thể làm nhiễm bẩn chất lượng của thịt phao câu. Các phần chân nang lông ở đuôi gà chứa nhiều chất thải trao đổi chất và mầm bệnh, vì vậy nên trực tiếp bỏ phần thịt phao câu gà ngay khi giết mổ.

Liệu pháp nội tiết - vũ khí đắc lực trong điều trị ung thư vú

Liệu pháp nội tiết - vũ khí đắc lực trong điều trị ung thư vú

Qua nhiều phương pháp điều trị ung thư vú, TS BS. Nguyễn Hữu Phúc cho biết, liệu pháp nội tiết đã được chứng minh hiệu quả đối với người bệnh ung thư vú có thụ thể nội tiết dương tính.

Xem thêm
Từ khóa:   Thực phẩm không tốt cho sức khỏe Thực phẩm có hại Những thực phẩm không nên ăn nhiều

TIN MỚI NHẤT

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 2 giờ 16 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 2 giờ 22 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 2 giờ 31 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 2 giờ 38 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?