Kirsty sinh ra không may mắn nên mang trong mình dòng gen ngủ rũ, một nhân tố gây ra bệnh Cataplexy, tình trạng trước đó chưa có biến chứng nhiều cho đến khi lên 9 tuổi, trong lúc chơi đùa cô đã gặp chấn thương ở đầu. Kirsty cho biết: "Tôi và một số người bạn đang chơi ném đá vào một cái cây thì một hòn đá vô tình bật ngược vào đầu tôi". Căn bệnh phát triển từ đó và dần trở nên nặng hơn.

Trên đời lại có một căn bệnh kì lạ "hễ cứ gặp đàn ông đẹp trai, bị thu hút liền không đứng vững". Người phụ nữ tên là Kirsty Brown, 32 tuổi, hiện ở Northwich, Cheshire mắc chứng bệnh cataplexy từ khi còn bé. Được biết, đây là căn bệnh khiến người bị bệnh không kiểm soát được bản thân, chân tay đột nhiên trở nên bủn rủn khi có tác động tâm lý mạnh.

Kirsty nói: "Điều này thật là xấu hổ. Một lần tôi đang đi mua sắm và thấy một người trông rất ổn, khi ấy tôi vừa đi vừa phải bám vào người anh họ của mình vì chân tôi như sắp khuỵu xuống. Do đó, tôi luôn phải cố gắng tránh những tình huống như vậy hoặc cố gắng chú ý đến sự an toàn của bản thân".

Cụ thể, khi Kirsty nhìn thấy ai đó và bị thu hút, cơ thể cô ấy sẽ đột ngột bị liệt và đầu gối khuỵu xuống. Không chỉ thế, mà đối với tiếng ồn lớn, cảm xúc sợ hãi, tức giận hay thậm chí là cười cũng có thể gây ra phản ứng tương tự với Kirsty. Vậy nên, mỗi khi đi đường cô chỉ chăm chăm nhìn vào mặt đất để tránh tự làm tổn thương chính mình nếu cô bất ngờ té ngã.

Theo quan sát, trung bình mỗi ngày Kirsty có thể 5 lần bị cataplexy và đôi lúc có thể lên đến 50 lần một ngày nếu hôm đó có nhiều chuyện xảy ra, đó là lí do khiến cô không dám ra khỏi nhà. Tình trạng này thường liên quan đến chứng rối loạn giấc ngủ, chứng ngủ rũ và do một gen bị lỗi gây ra.

Kirsty còn chia sẻ thêm về tình trạng của mình: "Nếu tôi thực sự mệt mỏi, tôi sẽ bị tình trạng này nhiều hơn bình thường. Cảm giác khi xảy ra điều đó giống như một mạch ngắn từ não đến cơ bị gián đoạn và tôi chỉ mất kiểm soát với đôi chân của mình."

Tình trạng bệnh thường liên quan đến chứng rối loạn giấc ngủ, chứng ngủ rũ - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, gần đây hội chứng bệnh tình của Kirsty đã có tiến triển lạc quan hơn, cô không còn bị kích thích mạnh đến mức bị tê liệt nữa. "Gần đây tôi không còn cảm thấy ai thu hút mạnh đến mức kích hoạt vấn đề của mình nữa. Điều này khá tuyệt vời nhưng tôi cũng hơi buồn vì tôi muốn cảm thấy bị thu hút bởi một ai đó", Kirsty nói.

Hiện tại, Kirsty cho biết tình trạng này khiến cô cũng gặp khó khăn vì cô đang là mẹ đơn thân và thật khó để tìm được công việc có thể thấu hiểu cho tình trạng của cô.

Cataplexy là gì?

Cataplexy là một sự mất mát đột ngột kiểm soát cơ bắp, thường là trên cả hai mặt của cơ thể, được kích hoạt bởi những cảm xúc mạnh mẽ, dễ chịu. Trong khi tiếng cười là kích hoạt điển hình nhất, những yếu tố kích thích khác có thể bao gồm hạnh phúc, hứng thú, khó chịu, bất ngờ hoặc một sự kiện căng thẳng.

Tình trạng này thường được kết hợp với chứng ngủ rũ, rối loạn giấc ngủ ảnh hưởng đến dưới 1% dân số nói chung. Cataplexy xảy ra trong thời gian thức dậy. Các cuộc tấn công có thể là một điểm yếu khó nhìn thấy trong cơ bắp, chẳng hạn như rủ mí mắt, hoặc nghiêm trọng như sự sụp đổ toàn thân. Như cataplexy là một vấn đề về thần kinh, nó có thể bị chẩn đoán nhầm là rối loạn co giật.

Những người mắc phải tình trạng này vẫn hoàn toàn tỉnh táo trong suốt cả các cuộc tấn công nhẹ và nặng. Thời gian của một cuộc tấn công cataplexy là ngắn gọn, kéo dài bất cứ nơi nào từ một vài giây đến vài phút sau đó kết thúc.

Không có cách chữa trị bệnh cataplexy, nhưng nó có thể được kiểm soát bằng thuốc và điều chỉnh các tác nhân tiềm ẩn.

Nguyên nhân cơ bản chính xác của chứng bệnh vẫn chưa được biết, nhưng sự mất mát của các tế bào thần kinh sản xuất ra hypocretin (còn được gọi là orexin) được cho là một yếu tố góp phần chính. Hypocretin là một chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến việc thúc đẩy sự tỉnh táo trong chu kỳ ngủ và thức.

Các triệu chứng của cataplexy

Các triệu chứng cataplexy liên quan đến chứng ngủ rũ thường bắt đầu ở tuổi thơ ấu và thanh niên, trong độ tuổi từ 7 đến 25 tuổi, nhưng nó có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.

Các triệu chứng khi xảy ra cataplectic có thể bao gồm:

- Co giật trên khuôn mặt, nhấp nháy hoặc nhăn nhó

- Cử động lưỡi bất thường

- Run hàm

- Đầu gối run rẩy hoặc khuỵu xuống

- Sụp mí mắt

- Khó nói

Một cơn cataplexy thường kéo dài vài phút hoặc ít hơn và sau đó trôi qua mà không cần can thiệp. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng người đó sẽ không làm tổn thương mình nếu họ gục xuống. Một cá nhân trải qua chứng cataplexy vẫn còn ý thức, có thể thở và có thể cử động mắt.