Đau đầu nhiều năm, cô gái 25 tuổi phát hiện căn bệnh vô cùng nguy hiểm: Bác sĩ cảnh báo các hệ quả ở nội tạng, mắt và não

Biểu hiện của bệnh nhiễm trùng não?

Ở một số người có thể có triệu chứng như mệt mỏi, ăn không ngon, đau bụng âm ỉ, sốt nhẹ, ngứa nổi mẩn… Song cũng có trường hợp không có biểu hiện triệu chứng gì mặc dù có huyết thanh dương tính với giun đũa chó. Đã có nhiều trường hợp ấu trùng giun đũa chó vào não gây nhiều triệu chứng thần kinh khiến thầy thuốc dễ nhầm với bệnh của hệ thống thần kinh hay do nguyên nhân khác gây nên tại não hoặc bị dị ứng kéo dài mà không xác định được nguyên nhân.

Nhiễm trùng não có nguy hiểm không?

ThS. Nguyễn Thế Thu - Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu (BV Bạch Mai) cho biết, nhiễm trùng não do ký sinh gây nhiều bệnh nguy hiểm.

- Thể ấu trùng di chuyển nội tạng: Gây sốt, gan to và bị hoại tử, lách to, triệu chứng hô hấp giống như hen suyễn, bạch cầu ái toan tăng (tỷ lệ có thể đến 70%)… Ngoài ra có thể gặp viêm cơ tim, viêm thận, tổn thương hệ thần kinh trung ương với các triệu chứng co giật, triệu chứng tâm thần kinh.

- Thể ấu trùng di chuyển ở mắt: Gây giảm thị lực, đôi khi bị lé mắt, nặng có thể dẫn đến mù lòa.

- Thể “thần kinh”: Gây bệnh ở hệ thần kinh trung ương (sa sút trí tuệ, viêm tủy, viêm não - màng não, viêm mạch máu não, động kinh hay viêm dây thần kinh thị giác) hoặc ở thần kinh ngoại biên (viêm rễ thần kinh, gây tổn thương các dây thần kinh sọ hay thần kinh cơ - xương).

Nhiễm trùng não do ký sinh gây ra nhiều bệnh nguy hiểm - Ảnh minh họa: Internet

Cách phòng tránh nhiễm trùng não

Cần tắm rửa thú nuôi thường xuyên

Ở lông và phân của các loại động vật thường chứa những loại giun sán gây hại. Vì vậy, hãy tắm cho chúng thường xuyên bằng những loại dầu tắm chuyên dụng để tránh gây bệnh cho người.

Hạn chế chơi những nơi nhiều cát, đất thô

Đất cát lại là nơi phát tán trứng giun do đặc tính phóng uế bừa bãi của chó, mèo. Không chỉ chó, mèo thả rông mà cả chó, mèo cảnh đã được tắm rửa sạch sẽ cũng không loại trừ các loại ký sinh trùng gây bệnh.

Ở lông và phân của các loại động vật thường chứa những loại giun sán gây hại - Ảnh minh họa: Internet

Không ăn đồ sống

Nếu chúng ta ăn phải thịt lợn hay thịt bò có chứa các nang ấu trùng sán chưa được nấu chín, các ấu trùng này xâm nhập vào cơ thể, đi đến dạ dày, lớp màng ngoài của sán bị phá vỡ, lúc này đầu sán được giải phóng và tiếp tục bám vào niêm mạc ruột non, phát triển thành sán trưởng thành chỉ sau 2 - 3 tháng.

Trường hợp nặng hơn có thể khiến cơ thể bị yếu cơ, sụt cân nghiêm trọng, thiếu máu và rối loạn thần kinh, ảnh hưởng tiêu cực tới hệ vi sinh vật đường ruột ở trong cơ thể.

Tẩy giun thường xuyên

Tẩy giun định kỳ 2 lần mỗi năm là biện pháp đơn giản và hữu hiệu nhất để phòng ngừa các bệnh về giun sán. Các thuốc tẩy giun có hiệu quả diệt trừ đến 98% những loại giun sán thường gặp.

Hy vọng, những thông tin trong bài viết có thể giúp bạn có thêm nhiều kiến thức về dấu hiệu và cách phòng tránh căn bệnh quái ác này.