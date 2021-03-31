Các dấu hiệu phát hiện bệnh gan nhanh chóng, kịp thời không nên bỏ qua

Sống khỏe 31/03/2021 07:15

Bệnh gan xuất hiện sẽ làm tổn thương các mô tế bào của cơ quan này. Nếu bạn không sớm có biện pháp can thiệp, tình trạng thương tổn tế bào gan rất dễ để lại xơ gan, từ đó dẫn đến suy gan và gây đe dọa đến tính mạng của người bệnh.

Gan là cơ quan nội tạng lớn nhất cơ thể, nằm dưới xương sườn, phía bên phải của bụng. Đồng thời, đây cũng là bộ phận đảm đương nhiều công việc nhất trong cơ thể, ví dụ như hỗ trợ tiêu hóa thức ăn, lọc thải độc tố ra khỏi cơ thể, dự trữ năng lượng cho cơ thể. Tuy nhiên, ít ai biết rằng gan là bộ phận dễ bị tổn thương nhất nhưng vẫn có thể phát hiện kịp thời thông qua những thay đổi của cơ thể.

Rối loạn giấc ngủ

Có nhiều lý do khiến mọi người khó đi vào giấc ngủ, ngủ không sâu giấc, trong đó không loại trừ trường hợp mất ngủ là dấu hiệu bệnh gan được cảnh báo sớm.

Nghiên cứu đăng tải trên Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ năm 2016 cho biết mất ngủ có thể là đặc điểm ban đầu của bệnh xơ gannão gan. Theo báo cáo trên công bố, các rối loạn giấc ngủ thường gặp có liên quan đến triệu chứng bệnh về gan bao gồm: chất lượng giấc ngủ kém, hay thức dậy lúc nửa đêm, khó ngủ lại sau khi bị giật mình, thường xuyên ngủ muộn, thức dậy muộn, rối loạn nhịp sinh học buồn ngủ quá mức vào ban ngày nhiều hơn ban đêm, thời gian ngủ ít hơn 5 giờ hoặc nhiều hơn 8 giờ mỗi đêm.

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Có nhiều lý do khiến mọi người khó đi vào giấc ngủ, ngủ không sâu giấc, trong đó không loại trừ trường hợp mất ngủ là dấu hiệu bệnh gan được cảnh báo sớm - Ảnh minh họa: Internet

Ngứa cơ thể

Khả năng đào thải của gan bị giảm sút khiến chất độc tích tụ trong cơ thể, gây ngứa tại các vùng da khác nhau. Ngứa da là một trong những triệu chứng bệnh gan, đồng thời còn kèm theo nổi mề đay hoặc nổi đỏ lan rộng. Tại gang bàn tay và bàn chân thường bị ngứa nhiều nhất. Ngứa nhiều là triệu chứng xơ gan dễ phát hiện nhất.

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Khả năng đào thải của gan bị giảm sút khiến chất độc tích tụ trong cơ thể, gây ngứa - Ảnh minh họa: Internet

Da và mắt chuyển vàng

Lòng trắng mắt, hoặc da, bắt đầu chuyển sang màu vàng là dấu hiệu cực kỳ đáng sợ, nhưng nó có một nguyên nhân chắc chắn: Mức Bilirubin tăng cao trong cơ thể - Bilirubin là một sắc tố màu vàng do gan tiết ra. Vàng da vàng mắt có thể do nhiều vấn đề về gan khác nhau, từ xơ gan đến viêm gan B.

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Lòng trắng mắt, hoặc da, bắt đầu chuyển sang màu vàng là dấu hiệu cực kỳ đáng sợ - Ảnh minh họa: Internet

Tăng cân - sụt cân đột ngột

Tăng cân nhiều không vì lý do gì cả, thì gan có thể là thủ phạm. Đó có thể là dấu hiệu của xơ gan, một căn bệnh diễn biến từ từ và mô gan dần bị thay thế bằng mô sẹo, ngăn dòng máu chảy qua gan và ngăn cản cơ quan này hoạt động bình thường.

Trong khi tăng cân đột ngột có thể là một dấu hiệu cảnh báo từ gan, thì sụt cân cũng có thể là một triệu chứng. Sụt cân không chỉ là dấu hiệu của xơ gan, mà còn là dấu hiệu báo động của viêm gan C, một nhiễm vi-rút dẫn đến viêm gan...

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Tăng và giảm cân đột ngột cũng là dấu hiệu cho biết gan bạn đang có vấn đề - Ảnh minh họa: Internet

Phân trắng, nước tiểu đậm màu

Phân trắng nước tiểu sẫm màu có thể do bạn uống thuốc gây tác dụng phụ, hoặc do bạn uống không đủ nước mỗi ngày. Nhưng khi bạn thấy tình trạng nước tiểu sẫm màu hoặc phân màu trắng thì có nguy cơ bạn mắc bệnh gan khá cao. Vì vậy, nếu thấy tình trạng trên bạn cần phải lập tức đến ngay bác sĩ để khám và đưa ra lời khuyên kịp thời.

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Phân trắng nước tiểu sẫm màu có thể do bạn uống thuốc gây tác dụng phụ, hoặc do bạn uống không đủ nước mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

Nếu phát hiện có những biểu hiện trên bạn nên đi kiểm tra để xác định chính xác nguyên nhân và mức độ nghiêm trọng của bệnh, bên cạnh đó có thể sử dụng thêm một số sản phẩm hay thực phẩm hỗ trợ chức năng gan để cải thiện tình hình.

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