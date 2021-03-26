Ăn thịt bò sống, người đàn ông khiến bác sĩ bàng hoàng vì 'ký sinh' khổng lồ chưa từng thấy

Sống khỏe 26/03/2021 14:12

Người đàn ông 67 tuổi bị phát hiện đau bụng dữ dội kèm theo tình trạng đầy hơi, được cho biết kết quả có một con ký sinh khổng lồ, hơn 50 năm qua chưa từng thấy ở bất kỳ bệnh nhân nào.

Theo Daily Mail, một người đàn ông 67 tuổi, hiện sống ở tỉnh Nong Khai, Thái Lan đã đến bệnh viện địa phương để thăm khám sau những cơn đau bụng dữ dội. Sau vài cuộc xét nghiệm và lấy mẫu gửi đi, các bác sĩ tại Trung tâm nghiên cứu bệnh ký sinh trùng (PDRC) ở tỉnh Nakhon Ratchasima đã vô cùng bàng hoàng trước tình trạng của bệnh nhân. Cụ thể, kết quả thu được cho thấy trong mẫu phân của người đàn ông có chứa tới 28 quả trứng sán.

Hôm 19/3, bệnh nhân được cho uống thuốc tẩy giun. Một ngày sau, con sán dây khổng lồ chui ra khỏi trực tràng của người đàn ông. Các bác sĩ không biết nó đã tồn tại trong người bệnh nhân được bao lâu. Họ đặt toàn bộ con sán dây ra một tấm chiếu và đo được độ dài là 18m (59 feet).

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Độ dài con sán là 18m 

Nói về nguyên nhân dẫn, các y bác sĩ cho rằng bệnh nhân đã ăn thịt bò sống có chứa trứng sán dây. Khi ăn phải thịt lợn hoặc thịt bò có chứa nang sán, khoảng 1 tuần đến 10 ngày sau, nang sán sẽ phát triển thành sán trưởng thành, sống ký sinh trong ruột non. Tuy nhiên, thông thường sán sẽ tự rụng và bò qua hậu môn, nhưng với trường hợp của người đàn ông 67 tuổi này là hi hữu.

Bác sĩ Schawanya Rattanapitoon, làm việc tại PDRC, cho biết: "Việc lây truyền là do ăn thịt bò sống. Các loài ký sinh trùng có thể sống trong cơ thể người hơn 30 năm. Nhưng hiện tại, chúng không thể sống lâu tới mức đó vì y học đã phát triển".

Theo các số liệu, đây là con sán dây dài nhất được phát hiện trong người bệnh nhân ở Thái Lan trong hơn 50 năm qua. Bác sĩ cũng yêu cầu người nhà bệnh nhân làm xét nghiệm vì họ cũng có nguy cơ cao và cảnh báo họ về thói quen ăn thịt sống.

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Các loài ký sinh trùng có thể sống trong cơ thể người hơn 30 năm

Đây là một lời cảnh báo cho những ai có thói quen ăn thịt sống. Người dân nếu ăn xong phát hiện ra thịt lợn hoặc thịt bò có nang sán, phải tham khảo ý kiến của bác sĩ để uống thuốc diệt sán. Trường hợp phát hiện nang sán bò ra hậu môn, cần đi gặp bác sĩ chuyên khoa để có chỉ định thuốc phù hợp, tránh tình trạng nuôi ký sinh "khổng lồ" trong người.

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