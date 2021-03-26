'4 không - 2 tránh' nếu bạn không muốn phá hủy sụn khớp của cơ thể

Viêm xương khớp là một căn bệnh mãn tính, gây đau nhức âm ỉ và dai dẳng khiến đời sống của người bệnh bị ảnh hưởng sâu sắc. Để hạn chế cơn đau tái phát, người bệnh cần kiêng ăn một số loại thực phẩm cản trở việc hấp thụ canxi của cơ thể.
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Không tiêu thụ thịt đỏ
Thịt đỏ là một loại thực phẩm chứa nhiều chất béo bão hòa và protein động vật, có thể khiến cơ thể khó hấp thu và tăng nguy cơ mắc bệnh viêm khớp. Không những thế, trong thịt đỏ chứa hàm lượng Cholesterol cao, có thể dẫn đến viêm khớp do các mô cử động ở đầu xương bị mòn dần.
Các loại thịt đỏ cần hạn chế ăn bao gồm: Thịt bò, thịt dê, thịt cừu, thịt ngựa...
Không sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá
Sử dụng thuốc lá và rượu bia tác động tiêu cực đến mọi mặt của sức khỏe, trong đó có các vấn đề bệnh lý liên quan đến xương khớp. Nếu hút thuốc, bạn có thể phải đối mặt với nguy cơ bị viêm khớp dạng thấp, còn nếu bạn uống rượu thì nguy cơ mắc bệnh gút cao vô cùng.
Khi phát hiện bị viêm xương khớp, bác sĩ thường khuyến cáo bệnh nhân nên bỏ hẳn thuốc lá và rượu được. Những chất kích thích độc hại này không chỉ làm cho tình trạng viêm khớp trầm trọng hơn mà còn là tác nhân phá hủy nhiều bộ phận khác của cơ thể.
Không sử dụng thực phẩm lên men
Những thực phẩm lên men thường sử dụng khá nhiều gia vị muối ăn tinh luyện nhằm bảo quản và tạo độ chua nên đây là món ăn không tốt cho người mắc bệnh xương khớp. Hơn nữa, khi thực phẩm lên men như dưa hay cà muối chưa đủ độ chín sẽ có hàm lượng Nitrit cao, có nguy cơ gây hại cho sức khỏe.
Nói “không” với hải sản
Trong hải sản như tôm, cua, sò… có chứa kẽm làm tăng nguy cơ phá hủy các sụn khớp. Từ đó, khiến cho các xương dưới sụn va chạm vào nhau, gây sưng đau tại các khớp và giảm khả năng vận động. Bên cạnh đó, theo một số nghiên cứu y khoa được đăng trên tạp chí Environmental Health Perspectives của Mỹ, lượng thủy ngân chứa trong các loại hải sản là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng viêm khớp.
Tránh những thức ăn nhiều đường
Đường là một loại gia vị cần thiết trong chế độ ăn hàng ngày, tuy nhiên, với bệnh nhân viêm xương khớp, đường lại là loại thực phẩm gây hại. Khi bạn ăn đường sẽ khiến cơ thể bạn giải phóng cytokine và chất này gây viêm và loãng xương. Nếu bạn ăn nhiều đường còn có thể làm cơn đau khớp trở nên tồi tệ hơn.
Nên thay đường bằng các chất ngọt tự nhiên như hoa quả, nước ép... sẽ giúp bạn giảm cơm thèm ngọt mà vẫn không hại xương khớp.
Tránh xa nhóm thực phẩm chứa nhiều phốt pho
Đối với những người bị bệnh đau nhức xương khớp, lượng canxi trong cơ thể rất ít. Nếu cơ thể dung nạp phốt pho thì việc hấp thụ canxi sẽ bị hạn chế, bệnh càng thêm nghiêm trọng. Vì vậy, bạn nên tránh các thực phẩm như gan động vật, khoai tây chiên, xúc xích, lạp xưởng… để không bị các cơn đau xương khớp hoành hành nhé.
Ngoài các loại thực phẩm kể trên, người bệnh nên hạn chế các loại thức ăn chế biến sẵn và một số ngũ cốc tinh luyện. Thay vào đó hãy tăng cường thực phẩm tự nhiên, giàu omega-3 và các chất chống oxi hóa thường có trong rau xanh, trà xanh... sẽ giúp tình trạng viêm xương khớp được cải thiện.