Trong một chương trình y tế "Doctor Is So Hot", Bác sĩ Wu Zhaokuan - bác sĩ tai mũi họng của Bệnh viện đa khoa Taichung, Đài Loan đã thuật lại câu chuyện phát hiện ung thư của một bệnh nhân nữ 55 tuổi.

Khi đang thảo luận phương pháp điều trị gãy xương mũi cho một bệnh nhân nữ 55 tuổi, cô đã phát hiện trên môi và tay bệnh nhân có những chấm đen lạ, khoảng 30 đốm đen. Khi thấy các đốm đen xuất hiện nhiều và dày đặc như vậy, bác sĩ Wu Zhaokuan đã khuyên bệnh nhân đến khoa tiêu hóa để nội soi dạ dày và nội soi đại tràng, lấy máu xét nghiệm. Kết quả cho thấy huyết sắc tố thấp hơn 8% so với người bình thường, trong ruột già và ruột non cũng nhìn thấy nhiều khối polyp với kích thước khác nhau, lớn nhất hơn 3 cm. Một số đoạn ruột già còn trong tình trạng loét và chảy máu. Bác sĩ phán đoán rằng hemoglobin của bệnh nhân thấp là do chảy máu trong ruột già.

Sau khi polyp được cắt để sinh thiết, kết quả cuối cùng cho thấy bệnh nhân bị ung thư đại trực tràng giai đoạn 2 và bệnh mà người phụ nữ mắc phải được gọi là hội chứng Peutz-Jeghers.