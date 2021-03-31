Một người phụ nữ đến phòng khám để điều trị gãy xương mũi, thì vô tình phát hiện mình bị ung thư thông qua các vết hắc tố trên da, miệng, môi.

Nhiều người cho rằng các đốm nhỏ màu đen xuất hiện trên da là những nốt ruồi, nốt đồi mồi. Tuy nhiên khi những vết hắc tố này có kích thước và số lượng nhiều một cách bất thường thì bạn nên đến bệnh viện để kiểm tra. Có thể chúng là báo hiệu của một số căn bệnh nguy hiểm như ung thư. Trong một chương trình y tế "Doctor Is So Hot", Bác sĩ Wu Zhaokuan - bác sĩ tai mũi họng của Bệnh viện đa khoa Taichung, Đài Loan đã thuật lại câu chuyện phát hiện ung thư của một bệnh nhân nữ 55 tuổi.

Khi đang thảo luận phương pháp điều trị gãy xương mũi cho một bệnh nhân nữ 55 tuổi, cô đã phát hiện trên môi và tay bệnh nhân có những chấm đen lạ, khoảng 30 đốm đen. Khi thấy các đốm đen xuất hiện nhiều và dày đặc như vậy, bác sĩ Wu Zhaokuan đã khuyên bệnh nhân đến khoa tiêu hóa để nội soi dạ dày và nội soi đại tràng, lấy máu xét nghiệm. Kết quả cho thấy huyết sắc tố thấp hơn 8% so với người bình thường, trong ruột già và ruột non cũng nhìn thấy nhiều khối polyp với kích thước khác nhau, lớn nhất hơn 3 cm. Một số đoạn ruột già còn trong tình trạng loét và chảy máu. Bác sĩ phán đoán rằng hemoglobin của bệnh nhân thấp là do chảy máu trong ruột già. Sau khi polyp được cắt để sinh thiết, kết quả cuối cùng cho thấy bệnh nhân bị ung thư đại trực tràng giai đoạn 2 và bệnh mà người phụ nữ mắc phải được gọi là hội chứng Peutz-Jeghers.

Sau khi polyp được cắt để sinh thiết, kết quả cuối cùng cho thấy bệnh nhân bị ung thư đại trực tràng giai đoạn 2 - Ảnh: Internet Hội chứng Peutz-Jeghers (PJS) Đây là một tình trạng di truyền khiến người bệnh có nguy cơ phát triển polyp tuyến bướu trong đường tiêu hóa cũng như ung thư vú, đại tràng và trực tràng, tuyến tụy, dạ dày, tinh hoàn, buồng trứng, phổi, cổ tử cung, và các loại khác. Nếu không có sự kiểm soát y tế phù hợp, nguy cơ mắc ung thư suốt đời ở những người mắc bệnh PJS có thể lên tới 93%. Biểu hiện của hội chứng Peutz-Jeghers (PJS) Có polyp dạng hamartoma: Thường có trong ruột non, đôi khi xuất hiện ở ruột già, dạ dày. Polyp thường mọc khi trẻ nhỏ, có thể gây xuất huyết (đi cầu phân có lẫn máu). Polyp này hiếm khi chuyển thành ung thư. Đốm tàn nhang: Mọc rất đặc trưng (quanh môi, trong miệng, ở tay, chân, mi mắt). Xuất hiện khi trẻ còn nhỏ, có thể nhạt màu dần khi dậy thì. Các đốm này hoàn toàn vô hại. Da có thể sậm màu hơn. Rối loạn tiêu hóa: Tiêu chảy, táo bón, đau bụng quặn, lình xình – chướng bụng, sụt cân (do hấp thu thức ăn kém), thiếu máu (có xuất huyết từ polyp), nôn ói, có thể có dậy thì sớm. Các bé trai có thể vú nhô to. Nguy hiểm: Đau bụng quặn từng cơn, ói nhiều dẫn đến lồng ruột (do polyp làm rối loạn nhu động ruột nên các quai ruột chồng lên nhau). Bệnh mà người phụ nữ mắc phải được gọi là hội chứng Peutz-Jeghers - Ảnh: Internet Hội chứng Peutz-Jeghers (PJS) và nguy cơ ung thư Không phải ai bị PJS đều bị ung thư. PJS chỉ làm tăng nguy cơ bị ung thư cao hơn người bình thường. Bên dưới là nguy cơ theo từng bộ phận cụ thể: - Ung thư vú: 45-50% - Ung thư đại trực tràng: 39% - Ung thư tuyến tụy: 11-36% - Ung thư dạ dày: 29% - Ung thư buồng trứng: 18-21% - Ung thư phổi: 15-17% - Ung thư ruột non: 13% - Ung thư biểu mô tuyến cổ tử cung: 10% - Ung thư tử cung: 9% - Ung thư tinh hoàn: 1%. Mọi người hãy đến bệnh viện kiểm tra định kỳ và thường xuyên, để nhanh chóng phát hiện bệnh và có phác đồ điều trị hợp lý nhằm bảo vệ sức khỏe của chính mình. Nguồn: ETToday

Những dấu hiệu xuất hiện trong lúc ngủ, tưởng bình thường nhưng lại cảnh báo cơ thể đang dần lão hóa Ngủ đủ giấc là điều rất quan trọng với tất cả mọi người ở tất cả mọi độ tuổi để đảm bảo một sức khỏe tốt và năng lượng cho hoạt động hàng ngày. Tuy nhiên, hàng đêm, nếu gặp những dấu hiệu sau xuất hiện trong lúc ngủ thì bạn nên tìm cách khắc phục, tránh khiến cơ thể già đi nhanh chóng.

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