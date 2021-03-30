Những sai lầm tai hại khi chế biến trứng gà mà hầu hết người Việt mắc phải

Luộc trứng là cách tốt nhất hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng. Song, trứng chỉ cần luộc chín tới. Nếu luộc quá lâu dễ làm protein bị biến chất, ảnh hưởng tới sức khỏe .

Trứng gà là nguồn thực phẩm quen thuộc hàng ngày với tất cả mọi người. Thành phần dinh dưỡng trong trứng gà không chỉ cung cấp cho cơ thể nguồn dưỡng chất tuyệt vời mà còn có công dụng hỗ trợ kiểm soát một số bệnh lý. Để trứng có thể phát huy hết tác dụng của mình, mọi người cần lưu ý từ bỏ những thói quen sau trong khi chế biến.

Trứng lòng đào tuy là một thực phẩm có nhiều lợi ích cho cơ thể, nhưng bên cạnh đó cũng có những tác hại khiến người tiêu dùng phải cân nhắc. Ăn trứng sống sẽ hấp thụ ít protein hơn (chỉ khoảng 50% so với trứng chín), trứng sống có thể bị nhiễm khuẩn.

Trứng gà rán hoặc ốp la thì nên để lửa nhỏ, thời gian lâu một chút cho lòng đỏ vừa chín là tốt. Lửa to dễ khiến bên ngoài cháy, bên trong chưa chín. Lúc đó, lòng trắng trứng bị cháy sẽ khó hấp thu, lại tiêu hủy các vitamin tan trong nước như vitamin B1, B2.

Cách luộc trứng đúng là cho trứng cùng với nước lã vào nồi rồi đun sôi dần. Khi nước sôi, vặn nhỏ lửa đun khoảng 2 phút rồi tắt bếp ngâm trứng trong nước lạnh khoảng 5 phút. Thời gian lý tưởng để trứng chín hoàn toàn từ 10-12 phút.

Trứng quá chín hoặc quá sống đều có thể sẽ gây hại - Ảnh minh họa: Internet

Rửa trứng gà trước khi chế biến

Nhiều người có thói quen rửa trứng, làm cho vỏ trứng sạch sẽ rồi mới luộc hoặc đập vỏ chế biến. Nhưng theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), đây là thói quen sai lầm. Vì trong quá trình làm sạch này đã lấy đi “lớp áo” bảo vệ tự nhiên bên ngoài quả trứng. Khiến trứng dễ bị vi khuẩn xâm nhập và làm cho trứng bị nhiễm độc, gây ảnh hưởng đến sức khỏe khi sử dụng.

Rửa sẽ làm mất đi 'lớp áo' bảo vệ tự nhiên bên ngoài quả trứng - Ảnh minh họa: Internet

Trứng để qua đêm và luộc đi luộc lại nhiều lần

Không chỉ một mà rất nhiều gia đình khác có thói quen cất đi thức ăn thừa, trứng cũng như vậy, bữa sau ăn sẽ luộc lại trứng cho nóng. Tuy nhiên, trứng gà đã chế biến, để qua đêm thì lượng protein sẽ bị biến chất và trở nên độc hại. Nếu ăn, cơ thể không hấp thu được chất dinh dưỡng sẽ gây ra bệnh ung thư. Việc luộc nhiều lần cũng khiến chất lượng trứng bị phá hủy do nhiệt độ trong nước luộc quá cao.

Trứng gà đã chế biến, để qua đêm thì lượng protein sẽ bị biến chất và trở nên độc hại - Ảnh minh họa: Internet

Kết hợp trứng gà và đậu nành trong khi chế biến

Mọi người thường vừa uống sữa đậu nành vừa ăn trứng rán cho bữa sáng vì nghĩ cả hai đều giàu protein, thực phẩm tốt cho cơ thể. Tuy nhiên, theo quan điểm ăn kiêng khoa học, hai thực phẩm này không nên ăn chung.

Vì sữa đậu nành có chứa chất ức chế trypsin, nó có thể ức chế hoạt động của protease của con người, ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa và hấp thu protein trong cơ thể. Lòng trắng trứng chứa protein kết hợp với trypsin, cản trở sự phân hủy protein, do đó làm giảm sự hấp thụ protein của cơ thể.

Ngoài đậu nành, các loại thực phẩm như thịt ngỗng, thịt thỏ, trái hồng, trà xanh... cũng được khuyên không nên kết hợp với trứng.

Theo quan điểm ăn kiêng khoa học, trứng và đậu nành này không nên ăn chung - Ảnh minh họa: Internet

Trứng là loại thực phẩm thông dụng trong mỗi bữa ăn của mọi gia đình. Song nhiều người mắc phải những sai lầm trong cách chế biến nên đã khiến nó trở thành món ăn gây hại cho sức khỏe. Hy vọng, những thông tin trên giúp bạn tránh được những thói quen không tốt khiến trứng gà mất đi chất dinh dưỡng vốn có của nó.