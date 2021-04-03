Phát hiện đau bụng bên phải, cô Từ 33 tuổi (Trung Quốc) đã đến bệnh viện khám và kết quả trong dạ dày chứa đầy vi khuẩn Helicobacter pylori (HP) - một loại vi khuẩn gây ung thư dạ dày.

Câu chuyện về nữ quản lý người Trung Quốc qua đời khi còn quá trẻ khiến ai cũng đau xót. Cô Từ năm nay 33 tuổi, cũng còn rất trẻ tuổi là nhân viên có thành tích xuất sắc nên đã được cất nhắc trở thành quản lý trẻ nhất công ty. Cấp dưới đều gọi cô với danh xưng thân thiết là chị Từ. Trong lúc sự nghiệp đang lên, cô Từ đã cống hiến hết sức mình cho công việc và nhưng chị cũng không quên chăm sóc bản thân. Cô bảo vệ sức khỏe rất kỹ càng, hàng ngày đều ăn uống đủ chất, thuốc lá, rượu bia chưa bao giờ đụng tới. Nhưng vào khoảng 1 tháng trước, trong khi đang tham dự bữa tiệc của công ty, cô Từ bỗng nhiên bị đau bụng bên phải. Thấy vậy, đồng nghiệp liền nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện. Tại đây, sau khi thăm khám bác sĩ phát hiện cô bị ung thư dạ dày, trong dạ dày chứa đầy vi khuẩn Helicobacter pylori (HP). Bác sĩ đã đề nghị cô Từ nhập viện ngay lập tức, nhưng cuối cùng dù được chữa trị tích cực nhưng vẫn không thể ngăn chặn sự lây lan của tế bào ung thư và cô Từ đã ra đi khi chỉ mới ngoài 30.

Sau khi thăm khám, bác sĩ phát hiện cô Từ bị ung thư dạ dày - Ảnh minh họa: Internet Nói về nguyên nhân dẫn đến căn bệnh quái ác của cô Từ, bác sĩ đã tiết lộ 3 thói quen mà mọi người hay làm hàng ngày, tưởng vô hại nhưng lại "đánh thức" mầm mống ung thư. Vừa ăn vừa xem điện thoại, xem tivi Vừa ăn vừa xem tivi hoặc sử dụng điện thoại sẽ khiến một phần lớn máu được đưa về não nên không thể hỗ trợ dạ dày tiêu hóa tốt thức ăn. Lúc này, thức ăn lâu tiêu hóa và tồn đọng sẽ là miếng mồi ngon cho các loại vi khuẩn sinh sôi và gây bệnh cho dạ dày. Hơn nữa, dạ dày làm việc quá sức thường xuyên cũng dễ suy yếu và sinh bệnh nhanh hơn.

Vừa ăn vừa xem tivi hoặc sử dụng điện thoại sẽ khiến một phần lớn máu được đưa về não nên không thể hỗ trợ dạ dày tiêu hóa tốt thức ăn - Ảnh minh họa: Internet Thói quen gắp thức ăn và dùng chung nước chấm Người châu Á sống thiên về tình cảm nên ăn uống họ không cân nhắc, cảnh giác mà ăn chung tập thể, gắp thức ăn cho nhau hoặc dùng chung ly chén. Thói quen ăn uống này là nguồn lây nhiễm vi khuẩn HP – nguyên nhân chính gây bệnh ở dạ dày như đau dạ dày, viêm loét dạ dày và ung thư dạ dày. Thói quen gắp thức ăn và dùng chung nước chấm là nguồn lây nhiễm vi khuẩn HP - Ảnh minh họa: Internet Bỏ qua bữa sáng Sau 8 tiếng cho giấc ngủ dài ban đêm, thức ăn của bữa tối đã được tiêu hoá hết và dạ dày vẫn tiếp tục tiết ra dịch vị. Nếu bạn không “nạp năng lượng” vào bữa sáng, dịch vị tiết ra nhiều mà không được sử dụng sẽ gây nên bệnh đau dạ dày hoặc viêm niêm mạc dạ dày. Đồng thời các chất cặn bã tích tụ trong dạ dày không có cơ hội đào thải ra ngoài, lâu ngày sẽ kết lại thành sỏi dễ dẫn đến ung thư. Nếu bạn không 'nạp năng lượng' vào bữa sáng, dịch vị tiết ra nhiều mà không được sử dụng sẽ gây nên bệnh đau dạ dày - Ảnh minh họa: Internet Thường xuyên ăn dưa, cà lên men, muối chua Các loại thực phẩm và rau xanh nói chung đều chứa muối nitrat. Trong quá trình muối dưa, nitrat sẽ bị vi khuẩn trong môi trường tác động tạo phản ứng oxy hóa chuyển thành nitrit. Khi ăn các thực phẩm này, hàm lượng axit trong dạ dày sẽ tạo điều kiện để nitrit tác động đến axit amin trong món ăn như thịt, cá, tôm… tạo thành hợp chất nitrosamine – 1 chất có khả năng gây ung thư. Hấp thụ càng nhiều nitrosamine, nguy cơ bị ung thư càng lớn – đặc biệt là ung thư thực quản, dạ dày, đại tràng… Hấp thụ càng nhiều nitrosamine, nguy cơ bị ung thư càng lớn, đặc biệt là ung thư thực quản, dạ dày, đại tràng… - Ảnh minh họa: Internet Căn bệnh ung thư dạ dày là một căn bệnh vô cùng nguy hiểm và rất dễ gây tử vong ở người. Vì vậy, hãy từ bỏ ngay những thói quen ăn uống trên ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe của chính mình và người thân.

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