Có 4 dấu hiệu này trên tay chứng tỏ sức khoẻ cường tráng, sống trường thọ, mắt thường hoàn toàn có thể nhìn thấy

Sống khỏe 25/08/2023 06:40

Nếu có những dấu hiệu này, xin chúc mừng bạn vì đang có một sức khỏe và thể lực cường tráng, khỏe mạnh.

Bàn tay luôn ấm áp

Nếu một người có bàn tay lạnh giá cho thấy toàn bộ cơ thể rất dễ nhiễm bệnh. Đặc biệt với phụ nữ, việc cơ thể bị nhiễm lạnh càng nguy hiểm hơn bởi tử cung rất sợ lạnh, nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ quan này, gây ra nhiều bệnh tật, đặc biệt là khả năng sinh sản.

Bàn tay lạnh cũng cho thấy quá trình trao đổi chất của cơ thể diễn ra không trơn tru, “rác” trong cơ thể không được đào thải ra bên ngoài kịp thời, gây bất lợi cho sức khỏe tổng thể.

Ngược lại, nếu bạn có một bàn tay ấm áp, hồng hào, mềm mại điều đó cho thấy các mạch máu đang hoạt động trơn tru, quá trình trao đổi chất diễn ra nhanh chóng, việc thải độc sẽ trở nên thuận lợi hơn và giúp con người sống khỏe, sống lâu hơn.

Có 4 dấu hiệu này trên tay chứng tỏ sức khoẻ cường tráng, sống trường thọ, mắt thường hoàn toàn có thể nhìn thấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vết thương ở tay nhanh lành

Nếu bất kỳ vết thương nào trên cơ thể bạn nhanh lành, đặc biệt là ở phần tay thì đó là minh chứng cho thấy cơ thể đang có khả năng đông máu tốt, khả năng khử trùng tế bào bạch cầu ổn định và sức khỏe của mạch máu ở mức rất tốt.

Thế nhưng, nếu chỉ một thương nhỏ như đứt đầu ngón tay cũng khiến bạn mất nhiều thời gian để hồi phục, thậm chí dễ viêm nhiễm thì rõ ràng sức khỏe tổng thể có vấn đề. Bạn nên đi khám xem có mắc phải căn bệnh nào hay không.

Móng tay hồng hào

Theo quan niệm của y học cổ truyền Trung Quốc: Móng tay có liên quan trực tiếp đến kinh lạc tạng phủ của cơ thể, chính vì vậy thông qua móng tay, chúng ta hoàn toàn có thể nhận biết đầy đủ những thay đổi về sức khỏe thông qua những thay đổi của móng tay.

Sức khỏe của móng tay liên quan mật thiết đến tình trạng dinh dưỡng, lượng vitamin lẫn tình trạng giải độç của cơ thể.

Quan sát, móng tay có màu sắc hồng hào bóng bẩy cho thấy khí huyết dồi dào, không thiếu canxi, cũng cho thấy trạng thái nội tiết cơ thể vẫn ổn định.

Có 4 dấu hiệu này trên tay chứng tỏ sức khoẻ cường tráng, sống trường thọ, mắt thường hoàn toàn có thể nhìn thấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Móng tay chắc khỏe

Mái tóc dày, mọc nhanh và ngón tay chắc khỏe là dấu hiệu của một người có sức đề kháng cao, sức khỏe tốt.

Ngược lại, nếu một người có mái tóc mỏng, móng giòn, dễ gãy thường thiếu hụt dinh dưỡng rõ rệt như thiếu chất sắt, vitamin D và các chất dinh dưỡng quan trọng khác. Như thế việc đảm bảo sức khỏe và tuổi thọ sẽ trở nên khó khăn hơn.

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Để đảm bảo an toàn, bạn cần lưu ý không nên chứa đựng thực phẩm quá lâu trong nồi nhôm, vì có một số bằng chứng cho thấy dễ có sự thôi nhiễm các kim loại nặng vào thực phẩm gây nguy hại.

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