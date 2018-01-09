Chuyên gia bày cách khắc phục chứng đau nửa đầu Migraine cực an toàn và hiệu quả

Sống khỏe 09/01/2018 11:31

Đau nửa đầu Migraine là căn bệnh khá phổ biến, người mắc bệnh thường cảm thấy chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn… gây ảnh hưởng ít nhiều đến cuộc sống hàng ngày. Vậy làm cách nào để đối phó với căn bệnh này là vấn đề được nhiều người quan tâm.

Bệnh đau nửa đầu Migraine thường gây ra các triệu chứng như chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn, xuất hiện các cơn đau nhói đột ngột… Bệnh được xem là nguyên nhân hàng đầu gây đột quỵ ở người trẻ.

Chính vì vậy, bất kỳ ai cũng nên tìm hiểu về cách điều trị căn bệnh này, tránh để lâu dài gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Chuyên gia bày cách khắc phục chứng đau nửa đầu Migraine cực an toàn và hiệu quả - Ảnh 1
Đau nửa đầu Migraine gây chóng mặt, buồn nôn... - Ảnh: Internet

Một số biện pháp khắc phục chứng bệnh đau nửa đầu migraine

Trao đổi với phóng viên Phụ nữ và Gia Đình, PGS.TS.BS Nguyễn Thị Bay (Trưởng bộ môn Y học cổ truyền, Bệnh viện Y dược TP.HCM) cho biết, cách khắc phục bệnh đau nửa đầu Migraine gồm có điều trị cắt cơn đau và ngừa cơn đau. Bệnh nhân có thể được điều trị đồng thời vừa cắt cơn và ngừa cơn.

Điều trị cắt cơn (điều trị cấp tính) giúp làm giảm ngay cơn đau, được áp dụng trong mọi trường hợp Migraine.

Bệnh nhân điều trị ngừa cơn đau (điều trị mạn tính) được dùng thuốc lâu dài làm cơn đau không xuất hiện. Điều trị này chỉ định cho những bệnh nhân có cơn đau nhiều, trên 3 cơn mỗi tháng hoặc ở bệnh nhân có số cơn đau tuy ít nhưng khó cắt cơn. Bên cạnh đó, bệnh nhân còn có thể được kê thêm thuốc giảm đau và chống nôn.

Chuyên gia bày cách khắc phục chứng đau nửa đầu Migraine cực an toàn và hiệu quả - Ảnh 2
Cách khắc phục bệnh đau nửa đầu Migraine gồm có điều trị cắt cơn đau và ngừa cơn đau - Ảnh: Internet

Lưu ý, bệnh nhân cần tuân thủ điều trị theo chỉ định của thầy thuốc, không tự ý bỏ thuốc, không lạm dụng thuốc giảm đau, thuốc an thần.

Để phòng ngừa cơn đau nửa đầu khởi phát, bệnh nhân nên tránh các thuốc gây giãn mạch, thuốc ngừa thai có estrogen; sinh hoạt, ăn uống, luyện tập thể dục và nghỉ ngơi điều độ, tránh căng thẳng tâm lý, ngủ đủ giấc.

Người bị bệnh đau nửa đầu migraine nên và không nên ăn gì?

Các nghiên cứu không xác định rõ ràng loại thực phẩm nào sẽ gây ra Migraine, nhưng vài loại có thể kích hoạt cơn đau nửa đầu ở một số người như thực phẩm chứa tyramine (rượu vang đỏ, phô mai cũ, cá xông khói, gan gà, đậu nành), bột ngọt hoặc muối nitrat (thịt muối, xúc xích, xúc xích salami)...

Chuyên gia bày cách khắc phục chứng đau nửa đầu Migraine cực an toàn và hiệu quả - Ảnh 3
Uống rượu vang có thể kích hoạt cơn đau nửa đầu - Ảnh: Internet

Kiêng các thực phẩm có chất kích thích như rượu, bia, trà, cà phê, thuốc lá, nước uống có ga, chocolate, phomat…

Bạn nên có chế độ ăn giàu kali để kiểm soát chứng nôn nao, khó chịu. Chuối và khoai tây là hai trong nhiều thực phẩm chứa hàm lượng cao kali, bạn nên bổ sung vào thực đơn hàng ngày.

Chế độ ăn giàu magie cũng là cách để giảm các cơn đau nửa đầu Migraine hiệu quả. Bạn nên thường xuyên ăn các loại quả như hạnh nhân, chuối, mơ khô, dưa hấu, quả lê, rau diếp…

Chuyên gia bày cách khắc phục chứng đau nửa đầu Migraine cực an toàn và hiệu quả - Ảnh 4
Hàm lượng kali trong chuối có thể làm giảm các cơn đau - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, để khắc phục bệnh đau nửa đầu Migraine, bạn có thể sử dụng các loại ngũ cốc thô nguyên hạt như lúa mì, lúa  mạch… Đây đều là những loại thực phẩm giúp cung cấp đủ lượng cacbohydrates cho cơ thể và làm dịu cơn đau.

Trên đây là những cách khắc phục chứng đau nửa đầu Migraine an toàn và hiệu quả, bạn có thể áp dụng ngay để phòng ngừa và điều trị bệnh.

Những nguyên tắc cần làm đúng khi tắm để không gây hại cho cơ thể mỗi ngày

Những nguyên tắc cần làm đúng khi tắm để không gây hại cho cơ thể mỗi ngày

Số lần tắm thích hợp trong ngày, độ nóng của nước là bao nhiêu, trước khi gội đầu nên làm gì... đều là những vấn đề khi tắm bạn cần phải lưu ý để không làm ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   đau nửa đầu migraine bệnh đau nửa đầu migraine chứng đau nửa đầu migraine cách khắc phục chứng đau nửa đầu migraine

TIN MỚI NHẤT

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 41 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 56 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 58 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 1 giờ 24 phút trước
Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Video 1 giờ 26 phút trước
Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Sao quốc tế 1 giờ 28 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?