Chuyên gia bày cách khắc phục chứng đau nửa đầu Migraine cực an toàn và hiệu quả

Chính vì vậy, bất kỳ ai cũng nên tìm hiểu về cách điều trị căn bệnh này, tránh để lâu dài gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe .

Bệnh đau nửa đầu Migraine thường gây ra các triệu chứng như chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn, xuất hiện các cơn đau nhói đột ngột… Bệnh được xem là nguyên nhân hàng đầu gây đột quỵ ở người trẻ.

Điều trị cắt cơn (điều trị cấp tính) giúp làm giảm ngay cơn đau, được áp dụng trong mọi trường hợp Migraine.

Trao đổi với phóng viên Phụ nữ và Gia Đình , PGS.TS.BS Nguyễn Thị Bay (Trưởng bộ môn Y học cổ truyền, Bệnh viện Y dược TP.HCM) cho biết, cách khắc phục bệnh đau nửa đầu Migraine gồm có điều trị cắt cơn đau và ngừa cơn đau. Bệnh nhân có thể được điều trị đồng thời vừa cắt cơn và ngừa cơn.

Bệnh nhân điều trị ngừa cơn đau (điều trị mạn tính) được dùng thuốc lâu dài làm cơn đau không xuất hiện. Điều trị này chỉ định cho những bệnh nhân có cơn đau nhiều, trên 3 cơn mỗi tháng hoặc ở bệnh nhân có số cơn đau tuy ít nhưng khó cắt cơn. Bên cạnh đó, bệnh nhân còn có thể được kê thêm thuốc giảm đau và chống nôn.

Cách khắc phục bệnh đau nửa đầu Migraine gồm có điều trị cắt cơn đau và ngừa cơn đau - Ảnh: Internet

Lưu ý, bệnh nhân cần tuân thủ điều trị theo chỉ định của thầy thuốc, không tự ý bỏ thuốc, không lạm dụng thuốc giảm đau, thuốc an thần.

Để phòng ngừa cơn đau nửa đầu khởi phát, bệnh nhân nên tránh các thuốc gây giãn mạch, thuốc ngừa thai có estrogen; sinh hoạt, ăn uống, luyện tập thể dục và nghỉ ngơi điều độ, tránh căng thẳng tâm lý, ngủ đủ giấc.

Người bị bệnh đau nửa đầu migraine nên và không nên ăn gì?

Các nghiên cứu không xác định rõ ràng loại thực phẩm nào sẽ gây ra Migraine, nhưng vài loại có thể kích hoạt cơn đau nửa đầu ở một số người như thực phẩm chứa tyramine (rượu vang đỏ, phô mai cũ, cá xông khói, gan gà, đậu nành), bột ngọt hoặc muối nitrat (thịt muối, xúc xích, xúc xích salami)...

Uống rượu vang có thể kích hoạt cơn đau nửa đầu - Ảnh: Internet

Kiêng các thực phẩm có chất kích thích như rượu, bia, trà, cà phê, thuốc lá, nước uống có ga, chocolate, phomat…

Bạn nên có chế độ ăn giàu kali để kiểm soát chứng nôn nao, khó chịu. Chuối và khoai tây là hai trong nhiều thực phẩm chứa hàm lượng cao kali, bạn nên bổ sung vào thực đơn hàng ngày.

Chế độ ăn giàu magie cũng là cách để giảm các cơn đau nửa đầu Migraine hiệu quả. Bạn nên thường xuyên ăn các loại quả như hạnh nhân, chuối, mơ khô, dưa hấu, quả lê, rau diếp…

Hàm lượng kali trong chuối có thể làm giảm các cơn đau - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, để khắc phục bệnh đau nửa đầu Migraine, bạn có thể sử dụng các loại ngũ cốc thô nguyên hạt như lúa mì, lúa mạch… Đây đều là những loại thực phẩm giúp cung cấp đủ lượng cacbohydrates cho cơ thể và làm dịu cơn đau.

Trên đây là những cách khắc phục chứng đau nửa đầu Migraine an toàn và hiệu quả, bạn có thể áp dụng ngay để phòng ngừa và điều trị bệnh.