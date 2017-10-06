Không cần phải nhờ đến thuốc kháng sinh, bạn sẽ nhanh chóng thoát khỏi những cơn đau bụng kinh hay cảm lạnh chỉ với 1 miếng bông tẩm rượu.

Thời tiết thay đổi làm cơ thể dễ bị nhiễm lạnh, thêm vào đó là tình trạng đau bụng kinh thường lặp lại mỗi tháng khiến chị em vô cùng khó chịu. Gặp phải tình huống này bạn thường tìm đến kháng sinh hoặc thuốc giảm đau. Tuy nhiên, có 1 giải pháp đơn giản giúp bạn giải quyết ngay các vấn đề sức khỏe trên thật nhanh mà không cần dùng đến các loại thuốc: nhúng 1 miếng bông tẩm rượu đặt vào rốn.

Theo Đông y, rượu có tác dụng lưu thông khí huyết, kháng viêm, giảm đau. Đây là phương pháp đơn giản nhất để ngăn chặn kịp thời những cơn đau, mệt mỏi bất chợt. Đối với chị em đến kì kinh nguyệt, sử dụng rượu để đắp ngoài cũng là một phương pháp giảm đau an toàn mà không để lại tác dụng phụ.

Chuẩn bị

Bông gòn

Rượu mạnh trên 40 độ cồn

Băng keo y tế

Thực hiện

Dùng 1 miếng bông vừa phải thấm đẫm rượu mạnh, sau đó đặt bông vào rốn, cố định với băng keo y tế và để qua đêm. Thực hiện liên tục trong 2-3 ngày, bạn sẽ thấy tác dụng tuyệt vời.

Phương pháp này giúp bạn thư giãn, xoa dịu cơ bắp từ đó giảm đau hiệu quả. Đây cũng là cách giữ ấm nhanh nhất, loại bỏ khí lạnh xâm nhập vào cơ thể, giúp đánh bay bệnh cảm lạnh hiệu quả.

Nếu bạn bị đau bụng kinh, sau khi đắp bông tẩm rượu hãy xoa bóp nhẹ nhàng quanh bụng và lưng để giảm đau tốt hơn.

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