1 ly rượu trắng - 5 công thức làm đẹp 'thần kỳ' giúp làn da trắng mịn, không biết sẽ hối hận cả đời

Chăm sóc da 06/10/2017 10:54

Rượu trắng là một loại đồ uống quen thuộc trong các dịp hội ngộ bạn bè hay tiệc tùng. Nhưng ngoài dùng để uống, rượu trắng còn có công dụng làm đẹp da "thần kỳ", bạn đã thử chưa?

1. Rượu trắng + trà xanh

1 ly rượu trắng - 5 công thức làm đẹp 'thần kỳ' giúp làn da trắng mịn, không biết sẽ hối hận cả đời - Ảnh 1
Mặt nạ kết hợp rượu trắng và trà xanh - Ảnh: Internet

Cách làm:

Bước 1: Pha một nắm lá trà xanh với một cốc nước sôi để được nước trà đặc.

Bước 2: Sau khi nước trà đã nguội thì cho rượu trắng vào khuấy đều để được dung dịch làm trắng da.

Cách sử dụng:

Bước 1: Rửa sạch da mặt với nước ấm và thấm khô bằng khăn bông.

Bước 2: Dùng một miếng bông tẩy trang nhúng vào dung dịch đã chuẩn bị và thoa đều lên mặt, sau đó mát xa nhẹ nhàng.

Bước 3: Chờ đến khi da mặt khô, bạn lại tiếp tục dùng bông thoa dung dịch lên mặt một lần nữa. Sau đó, giữ trong vòng 30 phút thì dùng khăn bông ướt lau sạch và thoa một lớp kem dưỡng.

Chỉ nên áp dụng công thức làm đẹp này 2 lần mỗi tuần.

2. Rượu trắng + bí đao

1 ly rượu trắng - 5 công thức làm đẹp 'thần kỳ' giúp làn da trắng mịn, không biết sẽ hối hận cả đời - Ảnh 2
Mặt nạ rượu trắng và bí đao - Ảnh: Internet

Chuẩn bị:

- 200g bí đao tươi

- 70ml rượu

- 30ml mật ong

- 50ml nước lọc

Cách làm:

Bước 1: Rửa sạch bí đao, cắt lát, cho vào nồi cùng 50ml nước, sau đó đun sôi.

Bước 2: Sau khi bí đao đã chín, đổ chúng ra bát rồi dùng muỗng nghiền nhuyễn. Tiếp theo, thêm mật ong vào rồi tiếp tục đun sôi đến khi hỗn hợp chuyển màu vàng óng sền sệt là hoàn thành.

Cách sử dụng:

Bước 1: Rửa sạch mặt với sữa rửa mặt và nước ấm.

Bước 2: Thấm khô da mặt và bôi đều hỗn hợp vừa thực hiện lên, dùng ngón tay mát xa nhẹ nhàng.

Bước 3: Chờ hỗn hợp khô trên da, bạn dùng nước lạnh để rửa sạch.

Bước 4: Thoa một lớp kem dưỡng lên da để giữ ẩm.

Công thức này nên áp dụng 2 lần/tuần.

3. Rượu trắng + baking soda

1 ly rượu trắng - 5 công thức làm đẹp 'thần kỳ' giúp làn da trắng mịn, không biết sẽ hối hận cả đời - Ảnh 3
Rượu trắng + baking soda. Ảnh Internet

Phương pháp này khá đơn giản. Bạn trộn rượu trắng và baking soda với tỉ lệ 1:1 vào chiếc bát nhỏ. Sau đó, dùng hỗn hợp có được thoa đều lên các vùng da trên cơ thể trong khi tắm. Mát xa cơ thể nhẹ nhàng trong 15 phút rồi làm sạch với nước. Hỗn hợp này giống như một loại kem dưỡng toàn thân giúp lột bỏ hết lớp da chết và phục hồi làn da trắng mịn.

4. Rượu trắng + lòng trắng trứng gà

1 ly rượu trắng - 5 công thức làm đẹp 'thần kỳ' giúp làn da trắng mịn, không biết sẽ hối hận cả đời - Ảnh 4
Công thức dưỡng da với rượu trắng và lòng trắng trứng gà - Ảnh: Internet

Tách lòng trắng trứng gà cho vào một chiếc bát, sau đó thêm 3 thìa cà phê rượu trắng vào rồi đánh đều tay. Rửa mặt sạch với sữa rửa mặt và nước ấm. Thấm khô da và thoa hỗn hợp vừa làm lên mặt. Thư giãn khoảng 5 phút, bạn lại thoa hỗn hợp lên da một lần nữa. Tiếp tục đợi khoảng 10 - 15 phút  thì dùng tay bóc lớp mặt nạ này ra và rửa sạch với nước lạnh. 

5. Rượu trắng + dưa chuột

1 ly rượu trắng - 5 công thức làm đẹp 'thần kỳ' giúp làn da trắng mịn, không biết sẽ hối hận cả đời - Ảnh 5
Công thức kết hợp rượu trắng và dưa chuột hỗ trợ xóa mờ nám nhanh chóng - Ảnh: Internet

Công thức đó như sau: Xay nhuyễn 1/2 quả dưa chuột và 3 thìa cà phê rượu trắng rồi cho ra chiếc bát nhỏ. Với hỗn hợp này, bạn cũng vệ sinh da thật sạch và đắp lên mặt. Lưu lại hỗn hợp trên da 30 phút và rửa lại với nước lạnh là hoàn thành.

*Lưu ý: Nếu bạn có một làn da nhạy cảm, lời khuyên là không nên sử dụng phương pháp làm đẹp với rượu. Nồng độ cồn trong rượu khá nóng có thể gây tổn thương đến làn da.

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