Chắc chắn sau bài viết này, bạn sẽ không bao giờ đeo kính râm giá rẻ nữa

Sống khỏe 11/03/2016 21:10

Deborah Kane (49, ngụ tại thành phố Manchester) đã quyết định công khai kể câu chuyện của mình và cảnh báo cho mọi người biết việc đeo kính râm rẻ tiền có thể gây hại và ảnh hưởng đến phần còn lại của cuộc sống, theo Healthy Food Team.

Cụ thể, người mẹ hai con này vừa bị ung thư vì cô đã đeo kính mát giá rẻ và các bác sĩ đã phải loại bỏ mắt phải của cô.

Cô tin rằng cô đã bị ung thư da trong một chuyến đi nghỉ mát khi cô mới 15 tuổi. Sau đó, cô đã bị cháy nắng khủng khiếp. Điều tồi tệ hơn là mắt của cô bị ảnh hưởng nhiều nhất vì cô đã đeo kính mát giá rẻ - loại kính không có bảo vệ chống lại bức xạ tia cực tím, theo Daily Mail.

“Quyết định mua kính giá rẻ đã làm hỏng mắt tôi. Vì vậy, tôi muốn cảnh báo tới toàn thể phụ nữ nên tránh xa loại kính này để giảm thiểu rủi ro cho bản thân”, Deborah nói.

Chắc chắn sau bài viết này, bạn sẽ không bao giờ đeo kính râm giá rẻ nữa - Ảnh 1
Người mẹ hai con này vừa bị ung thư vì cô đã đeo kính mát giá rẻ và các bác sĩ đã phải loại bỏ mắt phải của cô.

Vấn đề bắt đầu khi cô mới 24 tuổi, cô đã phải phẫu thuật một phần da trên cổ vì bị ảnh hưởng bởi căn bệnh ung thư. Cô nghĩ rằng mình sẽ ổn sau ca phẫu thuật đó, thế nhưng năm cô 42 tuổi, mắt cô bắt đầu mờ đi. Cô đã thực hiện một vài xét nghiệm chi tiết, các bác sĩ chẩn đoán cô có một khối u ác tính phía sau mắt phải.

“Tôi đã tức giận, thất vọng và ân hận về chính bản thân mình. Thế nhưng, đã quá muộn để hối tiếc”, cô cho hay.

Sự tăng trưởng của khối u đã lớn và ảnh hưởng đến thị lực của cô, đáng buồn nhất là bác sĩ chẩn đoán khối u này có thể di căn lên não nên phải thực hiện loại bỏ mắt phải ngay sau đó. Các bác sĩ của cô Deborah khẳng định nguyên nhân của ung thư chính là ánh nắng mặt trời, Deborah nghĩ ngay đến những kì nghỉ cô tiếp xúc ánh nắng mặt trời thông qua đối kính mát rẻ tiền.

Giờ đây, Deborah đã khỏe mạnh trở lại sau ca phẫu thuật và cô phải dùng mắt nhân tạo. Cô cho biết: “Thực tế mất đi mắt phải không cản trở gì tôi nhiều trongt? việc lái xe, dạy học (Deborah là một giáo viên) và làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Thế nhưng, tôi hy vọng câu chuyện của mình có thể cứu được nhiều người khác”.

“Nhiều người phụ nữ mua kính mát chỉ vì nó đẹp mà quên đi chất lượng và chức năng của nó. Hi vọng, một bên mắt phải của tôi đủ để cảnh tỉnh mọi người”, Deborah kết luận.

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