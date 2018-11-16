Thực tế cây lược vàng có thể trị được bệnh gì đều chưa có một công trình nghiên cứu khoa học nào chứng minh, nhưng những công dụng của nó đã được kiểm nghiệm qua những trải nghiệm thực tế của các cá nhân. Do đó, cũng có thể tùy vào cơ địa của mỗi người mà cây lược vàng lại có giá trị chữa bệnh riêng.

Dân gian truyền tai nhau rất nhiều công dụng từ cây lược vàng , bất cứ bệnh gì loài cây này cũng có thể chữa khỏi, kể cả ung thư. Bởi vậy khi nhắc đến cây lược vàng, nhiều người gọi đây là “thần dược” có khả năng trị bách bệnh, là loài thuốc quý nên trồng trong mỗi gia đình.

Cây lược vàng có rất nhiều công dụng trong hỗ trợ và điều trị bệnh

Cây lược vàng có chữa được ung thư?

Câu chuyện bệnh nhân mắc ung thu vòm họng bị các bệnh viện từ chối điều trị lại có thể tự chữa bệnh và kéo dài thời gian sống nhờ cây lược vàng đã mở ra hi vọng mới cho rất nhiều bệnh nhân ung thư tại Việt Nam. Nhờ ăn đều đặn mỗi ngày 9 lá lược vàng vào 3 bữa sáng, trưa, tối; đồng thời uống rượu lược vàng hàng ngày mà bà Nguyễn Thị Nga (sinh năm 1958, Thái Nguyên) đã sống khỏe mạnh dù mang trong mình căn bệnh ung thư vòm họng hơn 10 năm nay.

Từ câu chuyện của bà Nga, nhiều người cho rằng cây lược vàng có công dụng điều trị tất cả bệnh ung thư và cả bệnh suy tủy. Tuy nhiên, không thực sự có căn cứ khoa học nào chứng minh cây lược vàng có thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh ung thư mà không cần kết hợp các phương pháp điều trị khác.

Cây lược vàng có thực sự chữa khỏi được ung thư?

Các chuyên gia y tế khẳng định, cây lược vàng chứa flavonoid và steroid cùng nhiều khoáng vi lượng tốt cho sức khỏe, có tác dụng chống oxy hóa ngừa nhiễm trùng và tăng sức đề kháng cho cơ thể. Bởi vậy, dù chưa thể khẳng định được cây lược vàng có thể chữa khỏi ung thư hay không, nhưng dân gian đã chứng minh loài cây này có rất nhiều công dụng chữa bệnh khác vô cùng hiệu quả.

Công dụng chữa bệnh tuyệt vời của cây lược vàng

- Lá lược vàng chữa ho, viêm họng kéo dài: Nhai lá lược vàng mỗi ngày vào buổi sáng sau khi ngủ dậy và buổi tối trước khi đi ngủ, nuốt cả nước lẫn bã để chữa các bệnh viêm họng, ho khan, ho kéo dài.

- Lá cây lược vàng có công dụng chữa bệnh dạ dày: Nhai kỹ lá lược vàng trước mỗi bữa ăn vào buổi sáng, trưa, tối, nuốt cả nước lẫn bã và uống thêm một cốc nhỏ nước ấm để hòa tan các chất kháng viêm trong dạ dày.

- Lá lược vàng hỗ trợ chữa bệnh tiểu đường: Sử dụng lá lược vàng mỗi ngày kết hợp với chế độ ăn uống, sinh hoạt lành mạnh giúp đường huyết ổn định tốt hơn. Cách thực hiện rất đơn giản, mỗi ngày hái 6 lá lược vàng tươi, chia làm 3 lần trong ngày để nhai thật kỹ và nuốt cả nước và bã.

- Lá lược vàng chữa bệnh đau răng: Nhai kỹ 3 lá cây lược vàng, sau đó đắp vào chỗ răng bị đau, sưng 5-10 phút. Thực hiện mỗi ngày 3 lần trước bữa ăn nếu đau nhiều, hoặc mỗi buổi tối trước khi đi ngủ.

Cây lược vàng là loài thuốc quý trong dân gian

- Lá cây lược vàng có tác dụng trị mụn, chữa mụn nhọt viêm sưng, chữa viêm da cơ địa và các bệnh da liễu nói chung, chỉ cần giã nhỏ rồi lấy cả bã và nước đắp vào vùng da bị tổn thương mỗi ngày 2 lần là có thể giảm ngứa, trị mụn nhọt sưng viêm hiệu quả.

- Lá cây lược vàng chữa bệnh trĩ bằng cách giã nhỏ cùng một vài hạt muối, sau đó rửa sạch hậu môn rồi đắp lá cây lên, để khoảng 5-10 phút rồi rửa sạch với nước muối ấm có thể giúp búi trĩ bớt sưng đau và teo dần lại.

- Cây lược vàng ngâm rượu uống hỗ trợ chữa bệnh gút: Dùng phần thân của cây lược vàng thái nhỏ rồi đem ngâm với rượu nếp trắng khoảng 10 ngày là có thể sử dụng để chữa bệnh nói chung và bệnh gút nói riêng. Uống mỗi ngày 2 chén nhỏ trước bữa sáng và bữa tối 30 phút

Ngoài ra, cây lược vàng còn có thể chữa nhiều bệnh cho chó, chỉ cần giã nhỏ và trộn vào bữa ăn của chó.

Cây lược vàng có nhiều công dụng trong hỗ trợ điều trị bệnh, là loài cây quý, dễ chăm sóc và nhỏ gọn. Bởi vậy, mỗi gia đình cũng nên có một cây lược vàng trong nhà để có thể sử dụng khi cần.

>> Cây lược vàng ngâm rượu có tác dụng gì?