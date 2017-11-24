Chuyện lá đu đủ chữa ung thư có thật không?

Sống khỏe 24/11/2017 07:36

Không ít báo mạng đưa tin rằng lá đu đủ chữa ung thư như là một niềm hy vọng cho các bệnh nhân đang điều trị căn bệnh này. Nhưng thực tế lá đu đủ chữa ung thư có chính xác không thì mời các bạn cùng tham khảo thông tin trong bài nhé.

Ngày nay, khi mạng xã hội phát triển, việc truyền tai nhau những phương thuốc chữa bệnh không còn là điều hiếm, đặc biệt là các phương thuốc chữa các bệnh hiểm nghèo như ung thư. Việc sử dụng các phương thuốc chữa ung thư với các loại thuốc có nguồn gốc từ thiên nhiên thường được lan truyền trên mạng như một loại thần dược. Bài thuốc lá đu đủ chữa ung thư là một trong các phương thuốc bí truyền đó. Vậy thực hư việc lá đu đủ chữa bệnh ung thư như thế nào? Hay một dạng khác là lá đu đủ và sả chữa ung thư liệu có đáng tin? Liệu cách dùng lá đu đủ chữa ung thư có đáng tin cậy? Hãy cùng tham khảo bài viết sau đây để cùng tìm ra câu trả lời chính xác nhé.

Tìm hiểu thông tin lá đu đủ chữa ung thư 

Nguồn gốc bài thuốc lá đu đủ chữa bệnh ung thư

Tháng 5/1978, một tờ báo địa phương của Úc có tên “Gold Coast Bulletin” có đưa tin: một bệnh nhân bị ung thư phổi giai đoạn cuối, khối u đã lan hết cả hai lá phổi đã khỏi bệnh nhờ một phương thuốc cổ truyền của một thổ dân. Bệnh nhân này có tên là Stan Sheldon. Theo tờ báo trên, ông Sheldon đã bị bệnh từ 1962, và đã được các bác sĩ chuẩn đoán là chỉ có thể sống thêm một thời gian ngắn nữa. Stan Sheldon đã từ chối điều trị và đã sử dụng phương thuốc cổ truyền của người thổ dân là sắc lá đu đủ uống.

Thực hư thông tin lá đu đủ chữa bệnh ung thư
Thực hư thông tin lá đu đủ chữa bệnh ung thư. Ảnh: Internet

Cũng theo tờ báo trên, ông Stan Sheldon đã sử dụng phương thuốc này liên tục trong 2 tháng thì sức khỏe trở lại bình thường. Thậm chí khi kiểm tra thì các dấu hiệu ác tính cũng không còn. Và sau một thời gian thì các dấu hiệu của khối u cũng hoàn toàn biến mất.

Bài báo trên đã nhanh chóng lan truyền ra toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Nhưng cũng rất nhanh sau đó, nó bị rơi vào quên lãng do không có bất cứ tài liệu cũng như chứng cứ nào xác thực được việc xảy ra là có thật. Trên thế giới hiện tại (tính đến thời điểm hiện nay), cũng chưa có bất kì công trình nghiên cứu hay công bố chính thức nào nói về tác dụng trị ung thư của đu đủ cả.

Về mặt logic thì ung thư phổi sẽ biến chuyển, trở nặng rất nhanh. Thông thường bệnh nhân chỉ có thể kéo dài từ 3 – 6 tháng là tối đa. Với ung thư phổi giai đoạn cuối thì các biện pháp điều trị gần như vô tác dụng và tiên lượng rất xấu. Việc ông Sheldon trụ được 2 tháng mà không có biện pháp điều trị hiện đại nào quả thực rất khó tin. Hơn nữa, các thông tin mà bài báo đưa ra khá mập mờ và không thể xác thực. Tờ báo đưa tin cũng chỉ là một báo địa phương, độ tin cậy khá thấp (bên nước ngoài báo lá cải rất nhiều), rất có thể họ muốn tăng lượng báo bán ra (tương tự như câu like, câu view bây giờ) bằng các tin sai lệch (fake news). Do vậy, độ tin tưởng của tin trên khá thấp.

Tác dụng lá đu đủ chữa ung thư trên thực tế

Vào những năm 2000, khi trang thiết bị, điều kiện vật chất còn hạn chế, tại BV Lao Phổi TW từng thử cho các bệnh nhân dùng nước sắc lá đu đủ uống khi không có thuốc điều trị (thí nghiệm tiến hành trên các bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn cuối và được sự đồng ý của bệnh nhân và người nhà). Kết quả cho thấy, lá đu đủ chữa ung thư là không có tác dụng. Các bệnh nhân không có tiến triển, hoặc tiến triển rất ít (mà nguyên nhân chính không phải do uống lá đu đủ). Do vậy, rất khó để kết luận lá đu đủ chữa ung thư là có cơ sở.

Lá đu đủ trong hỗ trợ và điều trị ung thư
Lá đu đủ trong hỗ trợ và điều trị ung thư. Ảnh: Internet

Trên thực tế, nhiều nghiên cứu chứng minh là lá đu đủ có chất kích thích hệ miễn dịch của cơ thể, nâng cao sức khỏe cũng như là chống lại việc stress oxy hóa, giảm bớt các gốc tự do có hại, một trong những nguyên nhân chính gây ra ung thư nên tuy thông tin lá đu đủ chữa được ung thư chưa xác thực nhưng việc uống nước lá đu đủ hàng ngày cũng là một cách bảo vệ và nâng cao sức khỏe, nước lá đu đủ khá lành tính nên cũng sẽ không gây hại cho sức khỏe của bạn đâu nhé. 

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