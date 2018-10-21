Biết được những tác dụng tuyệt vời này của sả, bạn sẽ trồng ngay 1 cây trong nhà để dùng dần

Từ gốc đến ngọn đều được sử dụng để làm thuốc chữa bệnh, bạn có thể dùng sả tươi hoặc phơi khô đều được. Dưới đây là những tác dụng tuyệt vời mà cây sả có thể mang lại cho sức khỏe , làn da và vóc dáng của bạn:

Theo Đông y, sả có tính ấm, vị the, cay và mùi thơm rất đặc trưng, thường được dùng làm thuốc giúp giải độc, hỗ trợ tiêu hóa, hạ huyết áp, giải cảm… Lá sả chứa nhiều tinh dầu, thân cây chứa 75-85% hương thơm mùi chanh tự nhiên và các tinh chất đặc biệt khác.

Tinh dầu có trong cây sả giúp thư giãn các cơ dạ dày, giảm thiểu các vấn đề thường gặp như tiêu hóa kém, chậm tiêu, đầy bụng, buồn nôn, đau dạ dày, nóng trong, tiêu chảy… Cách sử dụng rất đơn giản, bạn chỉ cần chuẩn bị một cốc nước nóng rồi thêm vào 3-4 giọt tinh dầu sả rồi uống khi còn ấm là được.

Theo các nghiên cứu, sả chứa hàm lượng lớn beta carotene - tiền chất của vitamin A có khả năng chống oxy hóa mạnh. Dưỡng chất này có khả năng tiêu diệt các gốc tự do gây hại trong cơ thể, từ đó ngăn ngừa ung thư hiệu quả.

Giảm huyết áp

Những dưỡng chất đặc biệt trong sả có khả năng cải thiện các vấn đề về huyết áp và tăng tuần hoàn máu. Chỉ với một ly nước sả cũng có thể làm giảm huyết áp đáng kể nên rất phù hợp với những người mắc bệnh cao huyết áp.

Người mắc bệnh cao huyết áp có thể dùng sả để giảm huyết áp - Ảnh minh họa: Internet

Giải cảm

Thời tiết giao mùa, cơ thể rất dễ bị cảm cúm nên nếu có sẵn 1 cây sả trong nhà, bạn có thể dùng để hạ sốt và giải cảm ngay, vừa an toàn vừa tiết kiệm chi phí. Phương pháp rất đơn giản nên bất cứ ai cũng có thể thực hiện, bạn chỉ cần lấy sả ăn sống, giã lấy nước để uống hoặc đun sôi lá sả cùng với một số loại lá như tía tô, kinh giới, bạc hà, chanh, ngải cứu, lá ổi… để xông sẽ giúp giảm thiểu hiệu quả các triệu chứng cảm cúm.

Bạn có thể dùng sả để đun nước xông giải cảm - Ảnh minh họa: Internet

Giảm đau

Tinh chất sả chứa những hoạt chất có khả năng làm giảm các cơn đau như đau răng, đau cơ, đau khớp, đau lưng hoặc đau đầu. Để giảm đau, bạn trộn một lượng tinh dầu sả với dầu dừa rồi thoa lên khu vực cần điều trị, bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt.

Giảm cân

Bên cạnh những tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe, sả còn giúp thúc đẩy quá trình tiêu hao năng lượng của cơ thể, giúp đốt cháy mỡ thừa nhanh chóng. Vì vậy, đừng quên dùng loại gia vị này trong các món ăn để tăng hiệu quả giảm cân nhé!

Sả giúp thúc đẩy quá trình tiêu hao năng lượng của cơ thể, đốt cháy mỡ thừa nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Hàm lượng chất chống oxy hóa có trong sả giúp đánh bay mụn, đào thải độc tố và giữ cho làn da luôn mịn màng và khỏe đẹp.

Chắc hẳn sau khi biết những tác dụng tuyệt vời này của cây sả, bạn sẽ trồng ngay vài cây trong nhà để sử dụng khi cần.