Cách trị chấy bằng rượu giúp diệt chấy tận gốc mà mất chi phí thấp nhất

Chấy rận hay còn gọi là chí, nó là loại ký sinh trùng rất nhỏ thường trú ẩn trên cơ thể người và động vật. Những nơi kín đáo như lông, tóc là vị trí mà chúng lui tới và sản sinh. Khả năng sinh sản của chấy rất nhanh chóng, chỉ trong vòng 10 ngày thì trứng chấy có thể nở. Mà bạn cũng biết rằng, đa số loài vật thường đẻ trứng rất nhiều. Nếu như không có biện pháp chữa trị kịp thời thì da đầu và tóc bạn sẽ toàn là trứng chấy và chấy. Nó gây ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn khiến bạn ngứa ngáy, khó chịu và cả mất máu vì con ký sinh trùng này hút máu để sinh trưởng.

Chấy rận là một loại bệnh phổ biến nhiều ở trẻ em, tuy không gây nguy hiểm nhưng khi bị nhiễm thì sẽ khiến bạn thấy ngứa ngáy rất khó chịu. Hãy yên tâm và áp dụng cách trị chấy bằng rượu theo như hướng dẫn dưới đây. Đảm bảo nếu như áp dụng đúng cách và kiên trì thì chỉ sau một thời gian ngắn, đám chấy rận sẽ bị tiêu diệt tận gốc.

Không cần tốn nhiều chi phí, dễ dàng tìm mua được ở mọi nơi, rượu được đánh giá cao vì khả năng điều trị chấy rận hiệu quả. Loại rượu mà người ta thường dùng đó là rượu trắng. Giá thành chưa đến 20 ngàn đồng 1 lít nhưng lại có thể sử dụng được nhiều lần. Cách trị chấy hiệu quả bằng rượu chính là sự lựa chọn hàng đầu của mọi người.

Sở dĩ rượu có lợi ích tuyệt vời này là vì trong rượu chứa vitamin B, axit amin được lên men tự nhiên, chất cồn. Những thành phần này kết hợp giúp kháng viêm, chống khuẩn, dễ dàng loại bỏ khuẩn hại, diệt sạch ký sinh trùng đeo bám trên da đầu, mái tóc. Rượu có tính nóng nên giúp làm chết trứng chấy khá tốt hỗ trợ, ngăn ngừa sự lây lan của chấy rận.

Nếu như bạn chưa tìm ra phương pháp nào thích hợp hơn thì rượu trắng chính là sự lựa chọn thông minh, an toàn và tiết kiệm chi phí nhất dành cho bạn.

Cách điều trị chấy rận bằng rượu trắng

Có khá nhiều cách trị chấy rận bằng rượu hiệu quả cao, cách đơn giản mà nhiều người hay áp dụng đó là thoa đều rượu lên tóc khô, xoa bóp nhẹ nhàng rồi dùng khăn trùm kín lại. Ủ trong khoảng 1 tiếng rồi gội sạch với nước ấm. Sấy khô rồi dùng lược mau chải lại tóc, bạn sẽ thấy trứng và con chấy đã bị tiêu diệt khá nhiều rồi đấy.

Ngoài ra,việc kết hợp rượu với các sản phẩm khác cũng sẽ mang lại kết quả diệt chấy nhanh chóng mà bạn có thể thay thế.

Rượu trắng và dầu gội

Dầu gội vốn dĩ có tính tẩy rửa nên khi kết hợp chung với rượu thì đám chấy rận sẽ không có cơ hội sống sót.

Bạn hãy pha loãng rượu, dầu gội với nước ấm, khuấy đều cho tạo bọt rồi dùng hỗn hợp này để gội đầu như bình thường. Bạn nên xoa bóp nhẹ nhàng khoảng 3 – 5 phút. Sau đó gội sạch đầu với nước ấm là được.

Dùng rượu trắng và chanh

Chanh có tính axit, giàu vitamin C tót trong việc loại bỏ chấy rận trên da đầu và đồng thời nuôi dưỡng mái tóc trở nên chắc khỏe hơn. Nhờ vậy mà chanh thường được kết hợp với rượu để trị chấy trên da đầu hiệu quả.

Rất đơn giản, bạn chỉ cần hòa rượu với nước ấm vắt thêm vài miếng chanh rồi xoa bóp đầu với nước này. Khoảng 10 phút thì gội lại bằng dầu gội thảo dược và thoa lớp dầu dừa để dưỡng tóc nhé.

Rượu trắng và dầu oliu

Ủ tóc với dầu oliu và rượu là cách loại bỏ chấy rận công hiệu mà nhiều người đã áp dụng. Bạn chỉ cần trộn nửa chén rượu với 2 – 3 muỗng dầu oliu rồi thoa đều hỗn hợp này lên tóc. Xoa bóp nhẹ nhàng rồi dùng khăn trùm kín lại, giữ như vậy qua đêm rồi gội sạch lại là được.

Trên đây là một vài cách trị chấy bằng rượu mà bạn có thể áp dụng cho cả trẻ nhỏ và người lớn. Duy trì cách này đến khi nào diệt sạch chấy thì dừng lại nhé. Chúc bạn thành công!