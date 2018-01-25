Cách giảm đau họng tự nhiên nhanh chóng tại nhà cho cổ động viên U23 Việt Nam

Để không ảnh hưởng đến công việc hay học tập, chúng tôi xin chia sẻ một số cách giảm đau họng tự nhiên nhanh chóng ngay tại mà bạn nên biết.

Trong những trận đấu căng thẳng, đầy hồi hộp của đội tuyển U23 Việt Nam , các cổ động viên không thể ngừng hò hét. Chính vì thế, việc bị đau họng hay khàn tiếng vào ngày hôm sau là điều dễ hiểu.

Trong tỏi có acillin - một chất có khả năng kháng viêm cực kỳ hiệu quả, giúp giảm đau và viêm họng nhanh chóng hơn cả thuốc tây. Bạn chỉ cần ăn sống 1-2 tép tỏi sống 3 lần/ngày, cảm giác đau họng cũng như khàn tiếng sẽ biến mất nhanh chóng.

Không chỉ là loại gia vị quen thuộc giúp các món ăn thêm phần thơm ngon, tỏi còn được xem là một loại thuốc tự nhiên có thể điều trị nhiều căn bệnh khác nhau.

Nếu không chịu được mùi hăng của tỏi tươi, bạn chỉ cần nướng sơ khoảng 20 giây trong lò vi sóng.

Mật ong

Mật ong giúp giảm đau họng nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Mật ong nguyên chất có khả năng kháng khuẩn rất mạnh, giúp làm dịu cổ họng vô cùng nhanh chóng. Sau một đêm "bão" hết mình, cổ động viên hãy dùng ngay một muỗng cà phê mật ong nguyên chất để làm giảm đau họng.

Ngoài ra, bạn cũng có thể pha mật ong với nước ấm để làm giảm bớt vị ngọt gắt.

Trà gừng

Gừng không chỉ là một loại gia vị quen thuộc mà còn được dùng để điều trị nhiều loại bệnh khác nhau, trong đó có viêm họng.

Trà gừng là cách giảm đau họng nhanh chóng ngay tại nhà - Ảnh minh họa: Internet

Cho vài lát gừng đã gọt vỏ vào nước ấm, thêm 1 muỗng cà phê nước cốt chanh và 1 muỗng cà phê mật ong, khuấy đều rồi uống từng ngụm.

Súc miệng với nước muối ấm

Súc miệng với nước muối ấm là cách được nhiều người áp dụng khi bị đau cổ họng. Nước muối có khả năng sát khuẩn cũng như làm loãng dịch nhầy giúp cổ họng sạch sẽ, giảm viêm đau nhanh chóng.

Các cổ động viên hãy hòa 1/2 muỗng canh muối vào ly nước ấm, tuyệt đối không pha với nước nóng để tránh làm bỏng vòm họng. Súc miệng với nước muối ấm trong khoảng 15 phút, 3 lần/ngày, cổ họng sẽ không còn đau đớn nữa.

Với những cách giảm đau họng tự nhiên nhanh chóng tại nhà này, các cổ động viên sẽ yên tâm hò hét cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam trong trận chung kết sắp tới.