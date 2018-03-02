Một số dấu hiệu ở bàn chân có thể giúp chẩn đoán bệnh khá chính xác mà bạn nên biết để sớm có điều trị kịp thời.

Bàn chân là nơi tập trung rất nhiều huyệt đạo liên quan đến các cơ quan trong cơ thể. Chính vì thế, nếu bàn chân xuất hiện những dấu hiệu bất thường, bạn nên chú ý vì đó có thể là lời cảnh báo cơ thể đang gặp vấn đề nào đó. Quan sát một vài dấu hiệu bất thường ở bàn chân, bạn có thể sớm phát hiện được bệnh - Ảnh minh họa: Internet Cách chẩn đoán bệnh qua dấu hiệu bàn chân Chân lạnh Trời nóng nhưng bàn chân và các ngón chân của bạn luôn cảm thấy lạnh, đây có thể là dấu hiệu cho thấy tuyến giáp đang hoạt động kém. Ngoài bàn chân bị lạnh, khi tuyến giáp có vấn đề bạn sẽ gặp các dấu hiệu như rụng tóc, da khô, chóng mặt hay sụt cân nhanh.

Lạnh bàn chân là dấu hiệu cảnh bảo sức khỏe của bạn đang gặp vấn đề - Ảnh minh họa: Internet Tuy nhiên, bàn chân lạnh còn có thể là do máu lưu thông kém, huyết áp cao và bệnh tim. Nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên, bạn nên nhanh chóng đến bệnh viện để khám. Móng chân vàng và dày Đây là dấu hiệu thường thấy khi bị nhiễm trùng nấm ở ngón chân, nếu nặng hơn có thể kèm theo mùi hôi và móng chuyển sang màu đen. Dù không phải bệnh nguy hiểm nhưng bạn cũng nên đến cơ sở y tế để được điều trị.

Màu sắc bất thường ở lòng bàn chân Theo các chuyên gia Đông y, nếu lòng bàn chân có màu vàng, có khả năng gan của bạn bị tổn thương. Đặc biệt với nam giới hút thuốc, uống rượu bia, màu vàng ở lòng bàn chân càng có thể là một trong những dấu hiệu của ung thư gan. Nếu lòng bàn chân có màu tím kèm theo những triệu chứng như hoa mắt, chóng mặt... nhiều khả năng là tuần hoàn máu kém. Khi thấy bàn chân có những màu sắc như trên, bạn nên kịp thời đến bệnh viện để được điều trị. Ngón chân cái to Bệnh gút xuất hiện ở hầu hết những người có chế độ ăn uống giàu protein, thừa cân và không uống đủ nước - Ảnh minh họa: Internet Nếu thấy ngón chân cái to hơn bình thường và có cảm giác đau nhức hay sưng tấy, đây là dấu hiệu của bệnh gút. Cách để giải quyết vấn đề này là hạn chế tiêu thụ những thực phẩm như gan, lòng, tôm, cua... Bạn cũng nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được điều trị tốt nhất. Học được cách chẩn đoán bệnh qua dấu hiệu lòng bàn chân, bạn sẽ có thể bảo vệ sức khỏe của mình tốt hơn.

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