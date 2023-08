Ca sĩ nổi tiếng Đài Loan giảm hơn 30 kg, lấy lại vóc dáng nhờ ăn yến mạch

A-Lin (Hoàng Lệ Linh) sinh năm 1983 là ca sĩ nổi tiếng Đài Loan nổi tiếng với nhiều bản hit như Give Me a Reason to Forget, Blessings of Good Friends... Gần đây cô cũng tham gia Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2023, gây ấn tượng bởi giọng hát nội lực cùng ngoại hình nóng bỏng ở tuổi 39.

A-Lin cao 1,68 m, lúc mang thai cô từng nặng 81 kg, sau khi sinh nở người đẹp đã giảm còn khoảng 49 kg nhờ ăn yến mạch thay thế các loại tinh bột thông thường từ cơm, bánh mì. Bữa sáng cô ăn cháo yến mạch cùng 5 loại rau, củ, quả. Bữa trưa có món canh rau cùng hai loại thịt, một bát yến mạch. Bữa tối tương tự bữa trưa nhưng thường thay thế thịt bằng loại protein nạc khác như trứng, hải sản để bớt nhàm chán.