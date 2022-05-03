Bóc trần sự thật về lời đồn ăn quả me có thể tăng cường ham muốn chuyện ấy, cải thiện cuộc sống vợ chồng?

Sống khỏe 03/05/2022 10:03

Có một số loại thực phẩm được cho là ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản và khả năng sinh sản ở cả nam và nữ. Điều này nghe có vẻ kỳ lạ nhưng thực phẩm bạn ăn có tác động đến ham muốn tình dục và các chuyên gia trên thế giới khẳng định rằng để có một cuộc sống tình dục lành mạnh, bạn cần kiểm tra các loại thực phẩm mình ăn.

Bóc trần sự thật về lời đồn ăn quả me có thể tăng cường ham muốn chuyện ấy, cải thiện cuộc sống vợ chồng? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo quan niệm lâu đời, ăn me hoặc hạt của nó được cho là có ảnh hưởng xấu đến ham muốn tình dục và số lượng tinh trùng của đàn ông, hãy cùng tìm hiểu thực tế đằng sau điều này!

Quả me và hạt me: Lầm tưởng hay sự thật về quan niệm tăng ham muốn?

Bóc trần sự thật về lời đồn ăn quả me có thể tăng cường ham muốn chuyện ấy, cải thiện cuộc sống vợ chồng? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mỗi loại thực phẩm đều có tác động khác nhau đến cơ thể, trong khi một số loại thực phẩm giúp tăng cường sự nhanh nhẹn và sinh lực ở nam giới, những loại khác được cho là làm giảm hoặc ức chế ham muốn tình dục. Ăn quả me và hạt của nó được cho là làm giảm ham muốn tình dục, nhưng sự thật có đúng như vậy không?

Các chuyên gia khẳng định rằng ăn me hoặc hạt của nó không có tác động tiêu cực đến sức khỏe tình dục mà thay vào đó sự hiện diện của vitamin C và chất chống oxy hóa trong quả me lại giúp thúc đẩy ham muốn tình dục.

Me và hạt me ảnh hưởng như thế nào đến ham muốn tình dục?

Bóc trần sự thật về lời đồn ăn quả me có thể tăng cường ham muốn chuyện ấy, cải thiện cuộc sống vợ chồng? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Quả me và hạt của nó tự nhiên chứa nhiều chất dinh dưỡng giúp tăng cường sức khỏe tổng thể và sự nhanh nhẹn. Trái với quan niệm lâu đời, me và hạt của nó rất giàu vitamin và khoáng chất như magiê và vitamin B6, rất tốt cho khả năng sinh sản và ham muốn tình dục của phụ nữ.

Bóc trần sự thật về lời đồn ăn quả me có thể tăng cường ham muốn chuyện ấy, cải thiện cuộc sống vợ chồng? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Quả me chứa nhiều vitamin C, giúp cải thiện chất lượng tinh dịch và tuổi thọ của tinh trùng ở nam giới. Theo một số nghiên cứu, bổ sung vitamin C vào chế độ ăn uống giúp ngăn ngừa tinh trùng chết bên trong tinh hoàn và tăng số lượng tinh trùng ở nam giới.

Theo Times of India

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