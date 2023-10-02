Thói quen ăn uống có mỗi liên hệ mật thiết đến sức khỏe của hệ tim mạch. Dưới đây là những sai lầm khi ăn uống khiến tim mạch bị tổn thương nặng nề nhưng nhiều người lại vô tình bỏ qua.

Bệnh lý tim mạch: Nguyên nhân gây tử vong hàng đầu Hệ thống tim mạch (hệ thống tuần hoàn) bao gồm tim, động mạch, tĩnh mạch, và mao mạch, có nhiệm vụ đưa máu đi khắp cơ thể con người. Trong đó, tim là cơ quan cung cấp máu và oxy đến tất cả các phần của cơ thể nhờ các mạch máu và hệ thống van. Tim mạch là bệnh lý xuất hiện âm thầm nhưng để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với tính mạng. Bệnh tim mạch chỉ một nhóm các bệnh gây ra sự tắc nghẽn của dòng máu ảnh hưởng tới sự tuần hoàn ở tim, não, thận và chân. Một số bệnh tim mạch phổ biến bao gồm: các bệnh về van tim; nhồi máu cơ tim; đột quỵ; xơ vữa động mạch,…

Ảnh minh họa: Internet Trong những năm trở lại đây, tỷ lệ tử vong do các bệnh tim mạch ngày một tăng ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Bệnh lý tim mạch thường được cho là chỉ gặp ở người lớn tuổi. Song trên thực tế, tần suất mắc bệnh ở người trẻ và trung niên cũng tương đối cao. Bệnh về tim mạch có thể xảy ra với bất kỳ ai, bất kỳ lứa tuổi nào và ngày càng trẻ hoá. Người trẻ thường cho rằng họ không có nguy cơ mắc bệnh nên họ thường chủ quan và không có biện pháp phòng ngừa hợp lý.

Những thói quen ăn uống gây hại cho tim mạch Ăn quá nhiều muối Muối được coi là “kẻ thù” hàng đầu của người mắc bệnh lý tim mạch. Ăn nhiều muối khiến cơ thể tăng tích trữ nước, gây áp lực lên mạch máu và làm tim phải hoạt động nhiều hơn. Ảnh minh họa: Internet Ăn nhiều nội tạng động vật Nội tạng động vật gồm tim, gan, lòng, não,... là những bộ phận có chứa nhiều dinh dưỡng. Tuy nhiên chúng cũng chứa lượng chất béo bão hòa và cholesterol rất cao. Ăn các thực phẩm này thường xuyên sẽ làm tăng mỡ máu, gây hại cho tim mạch. Ăn nhiều đồ chiên rán, thực phẩm chế biến sẵn Đồ ăn khi được chiên thường tạo ra chất béo trans - một loại chất béo làm tăng cholesterol xấu và giảm cholesterol tốt. Bên cạnh đó, thực phẩm chế biến sẵn thường chứa một lượng lớn chất béo bão hòa. Thường xuyên tiêu thụ các thực phẩm này làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường. Ăn nhiều đường, đồ ngọt Khi cơ thể dư thừa chất bột đường, một phần glucid sẽ được dự trữ trong các cơ bắp và gan. Một phần khác sẽ được chuyển thành axit béo hoặc triglycerit làm gia tăng lượng mỡ trong cơ thể, dẫn đến béo phì, bệnh tiểu đường và tim mạch. Ảnh minh họa: Internet Ăn thịt quá nhiều Thịt (chất đạm) và dầu mỡ nếu không được chuyển hóa hết sẽ tích tụ lại sinh ra các độc tố, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý như xơ vữa động mạch, gout, đái tháo đường. Nguồn: Bệnh viện Thu Cúc

Bổ sung đủ 2 lít nước/ngày rất tốt cho sức khỏe, nhưng uống trong 3 thời điểm này lại khiến thận gặp nguy, tim 'cầu cứu' Nước chiếm 60% đến 70% trọng lượng của cơ thể. Uống nhiều nước mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể, thế nhưng uống vào 3 thời điểm này sẽ rất hại thận và tim mà chúng ta vẫn mắc phải.

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