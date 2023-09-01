Top những thực phẩm là 'chiến thần' bảo vệ tim mạch: Ăn 1 lợi 10 ai cũng nên thử ngay!

Đối với những người hút thuốc lá, thuốc lào có nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch cao hơn so với người bình thường, các loại bệnh lý mà đối tượng này có khả năng mắc phải đó là động mạch vành, gây tăng huyết áp...

Theo thống kê của Bộ y tế cho thấy, ở Việt Nam mỗi năm có khoảng 200.000 người tử vong do bệnh lý về tim mạch. Trong cuộc sống có rất nhiều yếu tố gây nên tình trạng đáng báo động này, trong số đó phải kể đến một số yếu tố tác động dưới đây:

Những căng thẳng, áp lực trong cuộc sống hàng ngày bị đè nén, gây ảnh hưởng đến tâm lý cũng được chứng minh làm tăng nguy cơ mắc bệnh lý về tim mạch.

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Bệnh đái tháo đường

Là yếu tố gây ảnh hưởng rất mạnh đến tim mạch, gây ra các bệnh lý về động mạch vành, động mạch chủ,… Khi bị mắc phải căn bệnh đái tháo đường, bạn cần tuân thủ theo những chỉ định của bác sĩ để làm giảm thiểu nguy cơ về tim mạch.

Ngoài ra, yếu tố thừa cân, béo phì, người ít hoạt động,… cũng là những đối tượng có nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch. Để có những giải pháp bảo vệ tim mạch hiệu quả, bạn cần loại bỏ nhanh chóng những thói quen xấu hàng ngày và kiên trì thay đổi, luyện tập.

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Bảo vệ sức khỏe tim mạch thế nào?

Bệnh tim mạch là các rối loạn nhịp tim và mạch máu dẫn đến đau tim, đau thắt ngực, suy tim, đột quỵ hoặc tử vong đột ngột. Bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam, vì vậy chúng ta cần duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh để bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Một chế độ ăn bổ sung đầy đủ kali, protein, chất xơ, omega-3 và hạn chế chất béo bão hòa, ít đường, ít muối sẽ giúp cho trái tim được khỏe mạnh.

Các loại rau lá xanh như cải xoăn và cải thìa có chứa nhiều vitamin K, khoáng chất và chất chống oxy hóa có thể giúp giảm huyết áp và cải thiện chức năng tim mạch.

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Các loại quả mọng (việt quất, dâu tây, mâm xôi) giàu chất chống oxy hóa anthocyanins giúp chống lại chứng viêm. Quả bơ có nhiều axit béo không bão hòa đơn và kali giúp giảm cholestrerol, giảm huyết áp và giảm nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa. Táo, mơ, đu đủ, lê và chuối cũng là những loại trái cây rất giàu kali có lợi cho tim.

Ngũ cốc nguyên hạt như lúa mì, gạo lứt, yến mạch, lúa mạch, kiều mạch… có nhiều chất xơ hơn so với ngũ cốc đã qua tinh chế (bột mì, gạo trắng), giúp giảm cholesterol xấu và hạn chế nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Các loại hạt, đặc biệt là quả óc chó, hạt chia, hạt lanh, hạnh nhân… cũng là một nguồn chung cấp nhiều chất xơ, axit béo không bão hòa đơn và các vi chất tuyệt vời như magie, mangan, giúp giảm cholesterol, tình trạng viêm, huyết áp và mỡ bụng.

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Cá béo (cá hồi, cá thu, cá mòi…) và dầu cá chứa nhiều omega-3 có lợi cho sức khỏe tim mạch, giảm các yếu tố nguy cơ bệnh tim, bao gồm huyết áp và cholesterol.