Biết được những lợi ích tuyệt vời này, bạn sẽ muốn sử dụng gối ôm vào mỗi tối

Sống khỏe 17/05/2018 16:49

Chữa ngáy, giảm đau lưng, cải thiện cảm xúc... là những lợi ích tuyệt vời mà thói quen sử dụng gối ôm khi ngủ mang lại.

Một giấc ngủ ngon sẽ giúp bạn khôi phục lại năng lượng, cho các cơ quan trong cơ thể được nghỉ ngơi, thư giãn sau thời gian hoạt động mệt nhọc.

Mỗi người có những sở thích, tư thế khác nhau để giúp cơ thể thoải mái và có giấc ngủ ngon nhất, trong đó có việc sử dụng gối ôm.

Biết được những lợi ích tuyệt vời này, bạn sẽ muốn sử dụng gối ôm vào mỗi tối - Ảnh 1
Gối ôm có nhiều lợi ích không ngờ cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ giúp ngủ ngon hơn, việc sử dụng gối ôm còn mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời khác cho sức khỏe mà bạn nhất định phải biết.

Lợi ích của việc sử dụng gối ôm khi ngủ 

Giảm đau lưng

Đau lưng là hiện tượng thường gặp ở những nhân viên văn phòng, có đặc thù công việc phải ngồi hàng tiếng đồng hồ trên ghế, làm tăng gánh nặng lên cột sống, nhất là phần thắt lưng.

Biết được những lợi ích tuyệt vời này, bạn sẽ muốn sử dụng gối ôm vào mỗi tối - Ảnh 2
Dùng gối ôm sẽ giúp giảm đau lưng hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì thế, nằm ngủ trên giường có thể sẽ khiến phần lưng dưới chịu nhiều áp lực hơn, dẫn đến những cơn đau dữ dội. Để giảm bớt triệu chứng này, một chiếc gối ôm sẽ là bạn đồng hành tuyệt vời, giúp phân tán trọng lượng cơ thể đều ra các khớp.

Chữa ngáy

Tư thế ngủ nằm ngửa khiến lưỡi có xu hướng dồn lại phía trong nhiều hơn, làm dòng khí trong hệ hô hấp không thể lưu thông đều khi thở. Các chuyên gia cho biết, đây là nguyên nhân thường gặp gây ra tình trạng ngủ ngáy ở nhiều người.

Do đó, để khắc phục tình trạng ngủ ngáy, bạn nên dùng gối ôm khi ngủ. Bởi khi ôm gối, bạn phải nằm nghiêng nhiều hơn, giúp dòng khí trong hệ hô hấp được lưu thông tốt hơn.

Cải thiện cảm xúc

Một giấc ngủ chất lượng sẽ giúp cơ thể tràn đầy năng lượng và tâm trạng thoải mái, sảng khoái vào sáng hôm sau. Đặc biệt, đối với những người có sở thích ôm gối khi ngủ, vật dụng này sẽ tạo cảm giác an toàn và thoải mái nhất giúp ngon giấc hơn.

Biết được những lợi ích tuyệt vời này, bạn sẽ muốn sử dụng gối ôm vào mỗi tối - Ảnh 3
Gối ôm có thể giúp bạn ngon giấc và cải thiện cảm xúc - Ảnh minh họa: Internet

Khi ngủ ngon, cơ thể sẽ sản xuất ra nhiều một loại hormone có tên là oxytocin, có tác dụng giảm căng thẳng, lo lắng đồng thời còn giúp cải thiện trí nhớ.

Lưu ý khi sử dụng gối ôm

- Bạn nên chọn gối ôm có chiều dài phù hợp với cơ thể. Những chiếc gối quá to hoặc nhỏ sẽ làm giảm tác dụng thậm chí còn gây phản tác dụng.

- Thường xuyên giặt vỏ và phơi gối dưới ánh nắng mặt trời để tiêu diệt tất cả vi khuẩn gây bệnh, đảm bảo sức khỏe.

- Tránh sử dụng thú nhồi bông để thay gối ôm vì chúng có thể là nơi trú ngụ của nhiều vi khuẩn hơn.

Biết những lợi ích của việc sử dụng gối ôm khi ngủ, hãy tập thói quen này ngay lập tức nhé!

Những dấu hiệu vào ban ngày cho thấy giấc ngủ ban đêm của bạn đang có vấn đề

Những dấu hiệu vào ban ngày cho thấy giấc ngủ ban đêm của bạn đang có vấn đề

Nếu giấc ngủ ban đêm của bạn chưa đủ tốt thì ban ngày, bạn sẽ thấy cơ thể xuất hiện những dấu hiệu sau.

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