Bí đỏ giàu dinh dưỡng nhưng ăn sao cho đúng và đủ để tốt cho sức khỏe

Sống khỏe 11/10/2023 05:55

Bí đỏ là thực phẩm gần gũi được nhiều người yêu thích với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, nên ăn bí đỏ thế nào, ăn bao nhiêu để không 'lợi bất cập hại' không phải ai cũng biết.

Trong mỗi quả bí đỏ có rất nhiều khoáng chất, vitamin và các axit hữu cơ tốt với sức khỏe. Không chỉ vậy, loại quả này còn giàu tryptophan - chất cấu thành nên protein cần cho hoạt động của tế bào thần kinh.

Trong 100 gam thịt bí đỏ chứa: 85 - 91% là nước, 85 - 170 kJ năng lượng, 3,3 - 11g bột đường, 0,1 - 0,5g chất béo, 0,8 - 2g chất đạm, 5 - 6g gluxit, 0,9g protein. Kèm theo đó là các vitamin nhóm B1 và một số axit béo tốt như beta carotene, linolenic và linoleic.

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Bí đỏ có rất nhiều khoáng chất, vitamin và các axit hữu cơ tốt với sức khỏe. Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho xương và mắt: Bí đỏ giàu Carotene chất này được cơ thể chuyển hóa thành vitamin A giúp duy trì và phát triển thị lực, ngăn ngừa nhiều bệnh về thoái hoá mắt. Trong bí đỏ cũng chứa nhiều canxi, kali, natri tốt cho sự phát triển của xương, ngăn ngừa loãng xương rất tốt cho người già

Ngăn ngừa ung thư: Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thì trong bí đỏ có chất chống oxy hóa và chất Beta- Carotene có tác dụng ngăn ngừa các bệnh ung thư và chống viêm.

Tăng cường hệ miễn dịch: Bí đỏ có hàm lượng vitamin C cao có tác dụng tăng cường sức đề kháng và hệ miễn dịch khỏe mạnh giúp chống lại các vi khuẩn và vi rút có hại cho cơ thể.

Tốt cho tim mạch: Đặc biệt trong hạt bí đỏ có chứa nhiều axit béo như omega 3, omega 6 giúp làm giảm các lượng cholesterol xấu và ngăn ngừa một số bệnh về tim mạch.

Bí đỏ giàu dinh dưỡng nhưng ăn sao cho đúng và đủ để tốt cho sức khỏe - Ảnh 2
Bí đỏ là thực phẩm tốt cho người tiểu đường có tác dụng hạ đường huyết trong máu. Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa bệnh tiểu đường: Bí đỏ là thực phẩm tốt cho người tiểu đường có tác dụng hạ đường huyết trong máu, phòng ngừa tiểu đường và bệnh thành mãn kinh ở người tiểu đường.

Bí đỏ có giá trị dinh dưỡng cao. Tuy nhiên, cần khéo léo kết hợp bí đỏ trong khẩu phần ăn, một tuần chỉ nên ăn 2 – 3 lần là hợp lý. Nếu ăn quá nhiều bí đỏ thì lượng beta caroten sẽ không được tiêu hóa hết do hàm lượng cao vượt mức hấp thu của cơ thể. Lúc này beta caroten sẽ bị tồn đọng ở gan và gây ra hiện tượng vàng da ở lòng bàn tay, bàn chân và cả chóp mũi. Dù vậy, vàng da do ăn nhiều bí đỏ cũng không nên lo lắng vì đây là một bệnh lý không gây hại cho sức khỏe và chỉ cần ngừng ăn bí đỏ một thời gian thì triệu chứng vàng da sẽ hết.

Không nên ăn quá nhiều bí đỏ một lúc bởi hàm lượng chất xơ quá cao có thể gây đầy bụng, rối loạn tiêu hóa.

Ăn bí đỏ quá nhiều có thể khiến cơ thể bị ngộ độc Cucurbitacin. Bí đỏ có lượng Cucurbitacin là bí thường có vị đắng khi ăn. Do đó, bạn không nên ăn bí đỏ bị đắng nếu không muốn cơ thể bị ngộ độc thực phẩm.

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Đang bị rối loạn tiêu hóa thì cần tránh không nên ăn bí đỏ. Bí đỏ có thể khiến đầy bụng. Ảnh minh họa: Internet

Tránh ăn bí đỏ đã quá già hay để lâu ngày. Bởi bí đỏ quá già sẽ làm cho hàm lượng đường tăng lên, đồng thời biến chất, lên men dễ gây ra các thành phần độc tố có hại cho cơ thể. Nếu đang bị rối loạn tiêu hóa thì cần tránh không nên ăn bí đỏ. Bí đỏ có thể khiến đầy bụng.

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích của bí đỏ đối với sức khỏe

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích của bí đỏ đối với sức khỏe

Bí đỏ cung cấp nguồn vitamin và khoáng chất thiết yếu cần thiết cho cơ thể, ngoài ra giá trị dinh dưỡng của bí đỏ còn mang lại nhiều lợi ích trong việc điều trị một số bệnh rất tốt

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