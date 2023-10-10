Hạt dẻ có 5 lợi ích tuyệt vời nhưng có 4 ‘đại kỵ’ cần biết để tránh rước bệnh vào thân

Sống khỏe 10/10/2023 05:59

Hạt dẻ là loại hạt thơm, ngon, béo bùi được rất nhiều người ưa thích và đặc biệt mang lại lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý việc tiêu thụ vì ăn hạt dẻ cười nhiều có thể dẫn đến một số tác dụng phụ không mong muốn.

Hạt dẻ là loại hạt của cây hạt dẻ - loài thực vật thân gỗ, nguồn gốc từ châu Âu và bán đảo Châu Á (nay là lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ). Trong khoa học, hạt dẻ tên gọi là Castanea Mollissima.Hạt dẻ là loại hạt của cây hạt dẻ - loài thực vật thân gỗ, nguồn gốc từ châu  u và bán đảo Châu Á (nay là lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ). Trong khoa học, hạt dẻ tên gọi là Castanea Mollissima.

Hạt dẻ có 5 lợi ích tuyệt vời nhưng có 4 ‘đại kỵ’ cần biết để tránh rước bệnh vào thân - Ảnh 1
Hạt dẻ được bao bọc bởi lớp vỏ đầy gai. Ảnh: Internet

Hạt dẻ được bao bọc bởi lớp vỏ đầy gai. Mỗi năm, khoảng từ tháng 8 đến tháng 10, quả chứ hạt dẻ sẽ vào mùa chín, chuyển dần sang màu nâu đen và tự rụng xuống đất. Mỗi quả dẻ có 1-2 hạt, quả to có thể chứa tới 4 hạt dẻ bên trong. 

5 lợi ích của hạt dẻ đối với sức khỏe

Tốt cho sức khỏe tim, kiểm soát huyết áp  

Hạt dẻ bảo vệ cơ thể khỏi bệnh mãn tính liên quan đến các vấn đề tim mạch nhờ giàu chất dinh dưỡng, chất béo và chất chống oxy hóa mạnh. Hạt dẻ chứa các axit béo omega-3 hiệu quả trong việc làm giảm triglyceride và làm giảm nồng độ cholesterol xấu trong cơ thể.

Hạt dẻ chứa lượng lớn khoáng chất kali cần thiết giúp thận thải natri dư thừa ra khỏi cơ thể bạn qua nước tiểu, vì quá nhiều natri sẽ gây ra huyết áp cao. Hạt dẻ giúp các mạch máu thư giãn, làm giảm huyết áp.

Cải thiện tiêu hoá, tăng cường khả năng miễn dịch  

Chất xơ trong hạt dẻ giúp điều chỉnh nhu động ruột và hỗ trợ sự phát triển của các lợi khuẩn trong ruột, giúp cải thiện và bảo vệ đường tiêu hoá của bạn. Hạt dẻ cung cấp vitamin C - có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ chức năng miễn dịch và giảm nguy cơ nhiễm trùng.

Hạt dẻ có 5 lợi ích tuyệt vời nhưng có 4 ‘đại kỵ’ cần biết để tránh rước bệnh vào thân - Ảnh 2
Hạt dẻ cung cấp vitamin C - có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ chức năng miễn dịch. Ảnh: Internet

Hạt dẻ rất hữu ích cho phụ nữ

Hạt dẻ cũng giúp ngăn ngừa và chữa hội chứng buồng trứng đa nang ở phụ nữ. Đó là bởi vì nó làm giảm lượng insulin trong cơ thể và cân bằng nội tiết tố. Hạt dẻ cười có chứa các chất dinh dưỡng lành mạnh như kali, canxi, folate, sắt, và một lượng protein và chất xơ cần thiết cho sự phát triển khỏe mạnh của em bé. Nhưng phụ nữ mang thai luôn cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi tiêu thụ bất cứ thứ gì trong thai kỳ.

Hạt dẻ cải thiện chất lượng giấc ngủ

Hạt dẻ rất giàu melatonin, một loại hormone được giải phóng trong cơ thể để khiến chúng ta buồn ngủ. Melatonin là một hormone giấc ngủ điều chỉnh chu kỳ ngủ - thức và chất lượng giấc ngủ của chúng ta. Do đó, ăn hạt dẻ cười vào buổi tối trước khi đi ngủ 2-3 giờ có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Tốt cho bệnh nhân đái tháo đường

Hạt dẻ là một loại thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp. Chúng có hàm lượng carbohydrate thấp giúp giải phóng ít đường hơn trong máu khi cơ thể chúng ta chuyển hóa carbohydrate thành đường. Do đó, chúng giúp giảm lượng đường trong máu và có giá trị chỉ số đường huyết thấp.

Hạt dẻ có 5 lợi ích tuyệt vời nhưng có 4 ‘đại kỵ’ cần biết để tránh rước bệnh vào thân - Ảnh 3
Hạt dẻ là một loại thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp. Ảnh: Internet

Thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp được khuyến khích cho bệnh nhân đái tháo đường type 2 vì chúng giải phóng lượng đường trong máu thấp và giảm lượng đường trong máu. 

Những thực phẩm không nên ăn cùng hạt dẻ

Thịt cừu: Hạt dẻ và thịt cừu không thể ăn cùng nhau là do các nguyên tố kim loại vi lượng trong thịt cừu sẽ tương tác hóa học với vitamin C trong hạt dẻ, từ đó phá hủy giá trị dinh dưỡng của vitamin C trong hạt dẻ. Nó cũng tạo ra chất lắng cặn mà cơ thể con người khó tiêu hóa và hấp thụ.

Hạnh nhân: Vì trong hạt hạnh nhân có chứa hàm lượng chất béo cao và dễ gây tiêu chảy nên không thể ăn cùng với hạt dẻ, hạnh nhân là thực phẩm có tính nóng, nếu ăn nhiều sẽ gây hại cho xương và dễ gây tái phát bệnh đau xương ở người già. Nếu ăn hạt dẻ và hạnh nhân cùng lúc sẽ có hiện tượng đau bụng, nếu bạn bị bệnh đau dạ dày, ăn 2 thực phẩm này sẽ khiến bệnh dạ dày tái phát.

Đậu phụ: Đậu phụ chứa magie clorua và canxi sunfat, trong khi hạt dẻ chứa axit oxalic, khi hai loại thực phẩm gặp nhau sẽ tạo ra magie oxalat và canxi oxalat. Hai chất kết tủa màu trắng này không chỉ ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ canxi của cơ thể mà còn dễ dẫn đến bệnh sỏi thận.

Hạt dẻ có 5 lợi ích tuyệt vời nhưng có 4 ‘đại kỵ’ cần biết để tránh rước bệnh vào thân - Ảnh 4
Ăn đậu phụ và hạt dẻ chung sẽ ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ canxi của cơ thể mà còn dễ dẫn đến bệnh sỏi thận. Ảnh: Internet

Thịt bò: Ăn hạt dẻ với thịt bò có thể gây nên các triệu chứng đầy bụng, nôn mửa, khó tiêu. Các vitamin trong hạt dẻ dễ dàng phản ứng với các nguyên tố vi lượng trong thịt bò, làm suy yếu giá trị dinh dưỡng của hạt dẻ, và chúng không dễ tiêu hóa.

Hạt dẻ cung cấp lượng carbonhydrate và năng lượng cho cơ thể ở mức cao. Ăn 5 hạt dẻ tương đương với việc ăn 1 bát cơm trắng. Do đó, nếu ăn quá nhiều hạt dẻ có thể gây tăng cân. Vì chứa lượng tinh bột lớn và gần như không có chất xơ nên dễ gây hiện tượng nóng trong, táo bón, chướng bụng, khó tiêu. Có thể coi hạt dẻ là bữa ăn phụ và dùng trong khoảng thời gian từ 9h-15h.

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Hạt dẻ có nhiều dinh dưỡng phong phú như cacbonhydrate, protein, canxi, chất xơ, chất béo, chất khoáng, kali, vitamin C, vitamin B1, vitamin D, axit folic, phốt pho, beta-caroten,…. Trong số đó, vitamin C là chất chống oxy hóa nổi tiếng có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa và giúp chăm sóc da. Nó cũng ngăn ngừa cảm lạnh và giúp giảm mệt mỏi.

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