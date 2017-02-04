Sex cực kỳ thú vị và dĩ nhiên bạn chẳng cần 1 lý do để làm ‘chuyện ấy’ với đối tác. Nhưng bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng ‘chuyện ấy’ còn có khả năng chữa bệnh nữa đấy. Theo nghiên cứu, sex có thể chữa và phòng ngừa một số bệnh cực kỳ hiệu quả . Đó là lí do để bạn siêng làm 'chuyện ấy' hơn nữa, đúng không?

Sau đây là một số bệnh mà bạn có thể ngăn chặn và chữa lành chỉ bằng cách sex, theo Boldsky:

Quan hệ tình dục kích thích 1 cơ chế đặc biệt trong hệ miễn dịch có thể giúp tiêu diệt vi khuẩn gây cảm lạnh. Ngoài ra, nó còn có thể ngừa bệnh cảm lạnh thông thường.

Đau nửa đầu

Nếu đối tác lấy đau đầu làm lí do để từ chối sex, bạn có thể thuyết phục nàng rằng sex có thể chữa lành bệnh. Một nghiên cứu tiết lộ ân ái có thể giảm đau đầu tới 29.5%.

Viêm khớp

Quan hệ tình dục liên quan tới việc vận động cơ thể. Đây là bài tập thể dục tốt cho khớp. Mới đây, các chuyên gia y tế cho rằng sex có thể giúp cho những ai đang mắc bệnh viêm khớp. Nó có thể giảm đau, đồng thời giảm viêm.

Vấn đề nha khoa

Hôn có thể ngừa sâu răng. Thậm chí người ta còn cho rằng oral sex sẽ tiết ra nước bọt giúp ngăn ngừa sự hình thành mảng bám.

Dư vị khó chịu sau khi uống rượu

Sau khi uống say, bạn có thể cảm thấy chóng mặt, buồn nôn và uể oải vào sáng hôm sau. Nhưng nếu bạn làm ‘chuyện ấy’ vào thời điểm này, bạn có thể cảm thấy khỏe khoắn hơn. Sex giải phóng oxytocin lẫn endorphin. Chúng giúp tăng cường tâm trạng của bạn. Ngoài ra, ‘chuyện ấy’ còn kích thích cơ bắp.

Lão hóa

Một số hóa chất chịu trách nhiệm trong việc giúp làn da sáng mịn. Chúng được giải phóng nhiều hơn khi bạn ân ái. Những người thường xuyên sex được cho là lão hóa chậm hơn những người khác. Đây là phương pháp chống lão hóa tốt nhất.

Quan hệ tình dục giải phóng 1 hợp chất bảo vệ collagen trên da, đồng thời giúp tiêu diệt stress. Bằng cách này, sex tốt cho da của bạn.

Trầm uất

Sex giải phóng 1 hóa chất giúp bạn bình tĩnh và cảm thấy tốt hơn. Nó có thể ngăn ngừa trầm uất, cải thiện tâm trạng. Trên thực tế, một số nghiên cứu cho biết tinh dịch có khả năng chống trầm cảm.

Tim mạch

Theo các chuyên gia, sex tốt cho tim mạch, đóng vai trò như 1 bài tập cardio. Nếu bạn sex 2 lần/tuần, bạn có thể giảm nguy cơ bị đau tim.

Stress

Sex có thể làm bạn trấn tĩnh, giảm căng thẳng và stress. Đây là phương pháp tốt nhất để giảm stress trong cuộc sống hàng ngày.

Vấn đề sáng tạo

Những người làm công việc sáng tạo đôi khi rơi vào tình trạng 'bí' ý tưởng. Nếu thế, sex sẽ giúp bạn tìm ra ý tưởng mới. Theo nghiên cứu, sự lãng mạn giải phóng năng lượng sáng tạo. Dòng suy nghĩ sáng tạo của bạn sẽ diễn ra trôi chảy hơn sau khi ân ái với người mình yêu.

Chúc bạn sống khỏe.