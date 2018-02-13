Bài thuốc trị đau nhức xương khớp mùa lạnh cực hiệu quả từ thứ gia vị quen thuộc trong bếp

Sống khỏe 13/02/2018 11:25

Đau nhức xương khớp thường trở nên nghiêm trọng hơn vào mùa lạnh, khiến người bệnh gặp không ít khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, tình trạng này có thể được trị khỏi chỉ với bài thuốc từ hạt tiêu đen cực đơn giản dưới đây.

Đau nhức xương khớp khi thời tiết chuyển mùa là căn bệnh nhiều người mắc phải, nhất là với người lớn tuổi. Giờ đây, tình trạng này có thể được cải thiện đáng kể với bài thuốc từ hạt tiêu đen – thứ gia vị quen thuộc có sẵn trong bếp.

Hạt tiêu đen không chỉ là gia vị tạo mùi thơm cho món ăn mà còn là vị thuốc quý trong Đông y giúp phòng và trị nhiều loại bệnh.

Theo Đông y, hạt tiêu đen có vị cay, tính nóng, có tác dụng hạ khí tiêu đờm, trị đau nhức xương khớp, chữa đau bụng, lạnh tay chân, nôn mửa…

Bài thuốc trị đau nhức xương khớp mùa lạnh cực hiệu quả từ thứ gia vị quen thuộc trong bếp - Ảnh 1
Hạt tiêu đen mang lại nhiều tác dụng cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Bài thuốc trị đau nhức xương khớp từ hạt tiêu đen

Hạt tiêu đen có chứa hàm lượng lớn các chất chống oxy hóa giúp ngăn chặn, điều trị đau nhức xương khớp vô cùng hiệu quả. Chỉ cần một lượng nhỏ hạt tiêu đen dùng trong các món ăn hàng ngày cũng giúp giữ ấm cơ thể trong mùa lạnh.

Để trị đau nhức xương khớp tại nhà, bạn có thể dùng hạt tiêu đen để làm thuốc xoa bóp. Cách thực hiện rất đơn giản, bạn cho tiêu đen vào lọ ngâm với rượu, phèn chua và quả hồi trong khoảng vài ngày. Sau đó dùng hỗn hợp này để xoa bóp nhẹ nhàng lên những phần đau nhức. Phương pháp này sẽ giúp giảm đau nhanh chóng, đồng thời ngăn ngừa chứng đau xương khớp tái phát.

Bài thuốc trị đau nhức xương khớp mùa lạnh cực hiệu quả từ thứ gia vị quen thuộc trong bếp - Ảnh 2
Dùng hạt tiêu đen ngâm rượu xoa bóp lên vùng đau nhức - Ảnh: Internet

Một số bài thuốc chữa bệnh từ hạt tiêu đen

Bên cạnh khả năng trị đau nhức xương khớp hiệu quả, hạt tiêu đen còn có tác dụng chữa cảm hàn, làm ấm bụng và giữ nhiệt cơ thể mùa lạnh. Đối với những chị em muốn giảm cân thì việc sử dụng hạt tiêu đen sẽ giúp tăng cường quá trình trao đổi chất, nhờ đó mà mỡ thừa tích tụ sẽ được loại bỏ nhanh chóng.

Dưới đây là những món ăn, bài thuốc giúp tăng cường hệ miễn dịch, chữa bệnh thường gặp vào mùa lạnh:

- Trị cảm lạnh: Bạn có thể cho một chút bột tiêu đen vào cốc sữa ấm rồi khuấy đều hỗn hợp là có thể dùng ngay. Cách này sẽ giúp trị cảm lạnh, giữ ấm cơ thể trong những ngày lạnh, đồng thời giúp chống lại các bệnh truyền nhiễm vô cùng hiệu quả.

Bài thuốc trị đau nhức xương khớp mùa lạnh cực hiệu quả từ thứ gia vị quen thuộc trong bếp - Ảnh 3
Dùng bột hạt tiêu đen pha sữa nóng để phòng và trị cảm lạnh - Ảnh: Internet

- Long đờm: Nếu bạn gặp tình trạng ho có đờm thì nên uống một tách trà nóng pha bột tiêu đen để giúp long đờm nhanh chóng và giảm ho hiệu quả.

- Bị lạnh bụng gây nôn mửa: Đem ngâm khoảng 30g hạt tiêu đen cùng với 1 lít rượu. Sau vài ngày, bạn có thể lấy ra sử dụng, mỗi lần uống khoảng 1 ly con.

- Trị thương hàn: Hạt tiêu đen khoảng 30 hạt đem đập dập sắc cùng 2g xạ hương và 200ml rượu cho đến khi còn 100ml là được. Uống khi còn nóng sẽ giúp trị thương hàn hiệu quả.

Lưu ý: Hạt tiêu đen rất tốt cho sức khỏe nhưng không nên ăn quá nhiều kẻo phản tác dụng.

*Thông tin mang tính tham khảo, vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

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