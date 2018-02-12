Đang đói cồn cào thì chớ dại mà ăn những thực phẩm này kẻo hối không kịp

Chuyên gia nói gì 12/02/2018 18:01

Khi đói cũng là lúc bạn cần nạp thêm năng lượng cho cơ thể, tuy nhiên không phải thực phẩm nào cũng có thể ăn ở thời điểm này. Việc chọn sai thực phẩm có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, bạn cần tuyệt đối lưu ý.

Những thực phẩm như cam, quýt, cà chua… chứa rất nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, nếu dùng sai thời điểm thì chúng có thể gây phản tác dụng, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe.

Khi cơ thể đói cũng là lúc dạ dày của bạn trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, việc sử dụng nhầm thực phẩm có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến hệ tiêu hóa.

Dưới đây là những thực phẩm bạn cần tránh ăn khi bụng đói để không làm ảnh hưởng đến sức khỏe.

Những thực phẩm không nên ăn khi đói

Chuối

Hàm lượng vitamin C và magie trong chuối có tác dụng trong quá trình thúc đẩy hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Tuy nhiên, nếu ăn chuối khi đói sẽ khiến lượng magiê trong máu đột ngột tăng cao, làm rối loạn nhịp tim và ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch.

Đang đói cồn cào thì chớ dại mà ăn những thực phẩm này kẻo hối không kịp - Ảnh 1
Chuối rất tốt cho sức khỏe nhưng lại không nên ăn khi đói - Ảnh: Internet

Cam, quýt, bưởi

Những loại trái cây có múi như cam, quýt… thường chứa rất nhiều axit. Chính vì vậy, ăn những loại quả này khi đói sẽ gây ra chứng ợ nóng, viêm dạ dày hoặc làm loét dạ dày.

Cà chua

Hàm lượng cao các axit tannic trong cà chua có thể làm tăng nồng độ axit trong dạ dày, nhất là khi bạn đang đói. Vì vậy, bạn nên tránh sử dụng thực phẩm này khi bụng đang trống rỗng nhé!

Đang đói cồn cào thì chớ dại mà ăn những thực phẩm này kẻo hối không kịp - Ảnh 2
Ăn cà chua khi đói có thể khiến hệ tiêu hóa bị ảnh hưởng - Ảnh: Internet

Khoai lang

Những dưỡng chất trong khoai lang rất tốt cho tiêu hóa nhưng nếu ăn khi đói sẽ gây phản tác dụng, làm tổn thương dạ dày. Nguyên nhân là do một số hợp chất có trong thực phẩm này sẽ kích thích dạ dày gây cảm giác đầy bụng, khó chịu, ợ chua…

Trà xanh

Trà xanh là thực phẩm được nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyên nên dùng hàng ngày để phòng ngừa ung thư. Tuy nhiên, nếu uống khi đói thì sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Những chất có trong trà xanh có thể làm giảm chức năng tiêu hóa và gây ra một số triệu chứng như chóng mặt, nhức đầu…

Đang đói cồn cào thì chớ dại mà ăn những thực phẩm này kẻo hối không kịp - Ảnh 3
Bạn có thể gặp các triệu chứng như chóng mặt, nhức đầu... khi uống trà xanh lúc đói - Ảnh: Internet

Đồ uống lạnh

Khi bụng đang trống rỗng, việc sử dụng những đồ uống lạnh có thể khiến dạ dày co lại, gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa và gây ra một số bệnh về đường ruột.

Đồ ăn cay

Những món ăn cay luôn có khả năng kích thích vị giác, giúp bạn ngon miệng hơn. Tuy nhiên, sử dụng những thực phẩm này khi đói có thể gây kích ứng và làm tổn thương tới niêm mạc dạ dày. Bên cạnh đó, thức ăn cay nóng còn làm tăng quá trình sản sinh axit trong dạ dày, gây nguy cơ viêm loét dạ dày và rối loạn đường tiêu hóa. Do đó, bạn nên tránh sử dụng đồ ăn cay khi đói để hệ tiêu hóa luôn hoạt động khỏe mạnh.

Đang đói cồn cào thì chớ dại mà ăn những thực phẩm này kẻo hối không kịp - Ảnh 4
Nên tránh dùng đồ ăn cay khi dạ dày đang trống rỗng - Ảnh: Internet

Trên đây là những thực phẩm bạn không nên ăn khi đói để bảo vệ hệ tiêu hóa và sức khỏe của chính mình.

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