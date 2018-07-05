Áp dụng ngay những mẹo kỳ lạ này, cơn nấc cụt sẽ biến mất trong tích tắc

Sống khỏe 05/07/2018 14:28

Nấc cụt vô hại với sức khỏe nhưng lại gây phiền toái cho người mắc phải. Thay vì chờ tự khỏi, bạn hãy áp dụng những mẹo chữa nấc cụt kỳ lạ nhưng hiệu quả đến không ngờ này.

Theo các chuyên gia, nấc cụt xảy ra là do cơ hoành co thắt đột ngột và ngắt quãng lặp đi lặp lại nhiều lần. Hiện tượng này không phải là bệnh lý và đa số sẽ tự khỏi trong vòng vài phút. Tuy nhiên, dù chỉ bị nấc trong thời gian ngắn nhưng bạn vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Áp dụng ngay những mẹo kỳ lạ này, cơn nấc cụt sẽ biến mất trong tích tắc - Ảnh 1
Nấc cụt là một hiện tượng vô cùng khó chịu - Ảnh minh họa: Internet

Để thoát khỏi cơn nấc cụt nhanh chóng và an toàn, bạn hãy ghi nhớ những mẹo chữa trị nghe có vẻ kỳ lạ những lại vô cùng hiệu quả dưới đây.

Mẹo chữa nấc cụt nhanh, hiệu quả ít ai biết

Dùng tay che miệng và mũi

Bạn dùng tay che mũi và miệng nhưng vẫn thở bình thường cho đến khi hết nấc thì thôi. Khi che miệng và mũi như vậy, lượng khí carbon dioxide tăng cao, khiến bộ não gửi tín hiệu cảnh báo cơ thể đang thiếu oxy đến cơ hoành giúp bộ phận này hoạt động lại bình thường.

Nuốt một muỗng đường

Một nghiên cứu tại trường Đại học Harvard (Mỹ) phát hiện việc cho một muỗng đường vào miệng rồi ngậm và nuốt dần là phương pháp chữa nấc cụt hiệu quả.

Áp dụng ngay những mẹo kỳ lạ này, cơn nấc cụt sẽ biến mất trong tích tắc - Ảnh 2
Nuốt một muỗng đường sẽ giúp 'thổi bay' nấc cụt nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Các chuyên giả giải thích, đường trong miệng có tác dụng giúp ổn định các xung động thần kinh, qua đó cơ hoành được ổn định, không còn co thắt liên tục, từ đó cơn nấc cụt nhanh chóng biến mất.

Hít thở vào túi giấy

Áp dụng ngay những mẹo kỳ lạ này, cơn nấc cụt sẽ biến mất trong tích tắc - Ảnh 3
Hít thở vào một túi giấy là một trong những cách trị nấc cụt nhanh - Ảnh minh họa: Internet

Cách thở vào túi giấy này sẽ làm tăng lượng carbon dioxide trong máu, buộc cơ hoành phải hoạt động bình thường trở lại để cung cấp đủ oxy cho cơ thể, giúp cơn nấc cụt biến mất.

Lè lưỡi hết cỡ

Nghe có vẻ kỳ cục những việc đưa lưỡi ra ngoài có khả năng "đánh bay" nấc cụt trong thời gian ngắn. Đưa lưỡi ra ngoài hết cỡ sẽ kích thích các dây thần kinh phế vị, làm giảm sự co thắt của cơ hoành, giúp nhanh hết nấc.

Phương pháp bút chì

Áp dụng ngay những mẹo kỳ lạ này, cơn nấc cụt sẽ biến mất trong tích tắc - Ảnh 4
Cách làm này tuy kỳ lạ nhưng lại rất hữu hiệu - Ảnh minh họa: Internet

Hãy ngậm một cây bút chì theo chiều ngang và uống vài ngụm nước, cố gắng đừng để bút rơi ra khỏi miệng. Phương pháp này có vẻ khó nhưng là một cách vô cùng hiệu quả để giúp bạn thoát khỏi cơn nấc cụt trong tích tắc.

Bịt lỗ tai và uống nước

Dùng các đầu ngón tay bịt chặt 2 lỗ tai trong 20 - 30 giây hoặc nhấn các vùng mềm phía sau dái tai. Cùng lúc này, bạn hãy uống một ít nước bằng ống hút, giúp cơ hoành hoạt động bình thường trở lại.

Áp dụng ngay những mẹo kỳ lạ này, cơn nấc cụt sẽ biến mất trong tích tắc - Ảnh 5
Nấc cụt sẽ nhanh chóng qua đi khi thực hiện động tác này - Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù những mẹo kể trên nghe có vẻ kỳ lạ nhưng lại có tác dụng vô cùng hữu hiệu trong việc trị nấc cụt mà bạn nên ghi nhớ để dùng khi cần. 

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