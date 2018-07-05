Áp dụng ngay những mẹo kỳ lạ này, cơn nấc cụt sẽ biến mất trong tích tắc

Nấc cụt vô hại với sức khỏe nhưng lại gây phiền toái cho người mắc phải. Thay vì chờ tự khỏi, bạn hãy áp dụng những mẹo chữa nấc cụt kỳ lạ nhưng hiệu quả đến không ngờ này.

Theo các chuyên gia, nấc cụt xảy ra là do cơ hoành co thắt đột ngột và ngắt quãng lặp đi lặp lại nhiều lần. Hiện tượng này không phải là bệnh lý và đa số sẽ tự khỏi trong vòng vài phút. Tuy nhiên, dù chỉ bị nấc trong thời gian ngắn nhưng bạn vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Nấc cụt là một hiện tượng vô cùng khó chịu - Ảnh minh họa: Internet Để thoát khỏi cơn nấc cụt nhanh chóng và an toàn, bạn hãy ghi nhớ những mẹo chữa trị nghe có vẻ kỳ lạ những lại vô cùng hiệu quả dưới đây.

Mẹo chữa nấc cụt nhanh, hiệu quả ít ai biết Dùng tay che miệng và mũi Bạn dùng tay che mũi và miệng nhưng vẫn thở bình thường cho đến khi hết nấc thì thôi. Khi che miệng và mũi như vậy, lượng khí carbon dioxide tăng cao, khiến bộ não gửi tín hiệu cảnh báo cơ thể đang thiếu oxy đến cơ hoành giúp bộ phận này hoạt động lại bình thường. Nuốt một muỗng đường Một nghiên cứu tại trường Đại học Harvard (Mỹ) phát hiện việc cho một muỗng đường vào miệng rồi ngậm và nuốt dần là phương pháp chữa nấc cụt hiệu quả.

Nuốt một muỗng đường sẽ giúp 'thổi bay' nấc cụt nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet Các chuyên giả giải thích, đường trong miệng có tác dụng giúp ổn định các xung động thần kinh, qua đó cơ hoành được ổn định, không còn co thắt liên tục, từ đó cơn nấc cụt nhanh chóng biến mất. Hít thở vào túi giấy Hít thở vào một túi giấy là một trong những cách trị nấc cụt nhanh - Ảnh minh họa: Internet Cách thở vào túi giấy này sẽ làm tăng lượng carbon dioxide trong máu, buộc cơ hoành phải hoạt động bình thường trở lại để cung cấp đủ oxy cho cơ thể, giúp cơn nấc cụt biến mất. Lè lưỡi hết cỡ Nghe có vẻ kỳ cục những việc đưa lưỡi ra ngoài có khả năng "đánh bay" nấc cụt trong thời gian ngắn. Đưa lưỡi ra ngoài hết cỡ sẽ kích thích các dây thần kinh phế vị, làm giảm sự co thắt của cơ hoành, giúp nhanh hết nấc. Phương pháp bút chì Cách làm này tuy kỳ lạ nhưng lại rất hữu hiệu - Ảnh minh họa: Internet Hãy ngậm một cây bút chì theo chiều ngang và uống vài ngụm nước, cố gắng đừng để bút rơi ra khỏi miệng. Phương pháp này có vẻ khó nhưng là một cách vô cùng hiệu quả để giúp bạn thoát khỏi cơn nấc cụt trong tích tắc. Bịt lỗ tai và uống nước Dùng các đầu ngón tay bịt chặt 2 lỗ tai trong 20 - 30 giây hoặc nhấn các vùng mềm phía sau dái tai. Cùng lúc này, bạn hãy uống một ít nước bằng ống hút, giúp cơ hoành hoạt động bình thường trở lại. Nấc cụt sẽ nhanh chóng qua đi khi thực hiện động tác này - Ảnh minh họa: Internet Mặc dù những mẹo kể trên nghe có vẻ kỳ lạ nhưng lại có tác dụng vô cùng hữu hiệu trong việc trị nấc cụt mà bạn nên ghi nhớ để dùng khi cần.

Mẹo chữa nấc cụt nhanh nhất, an toàn cho bà bầu Hiện tượng nấc cụt không nguy hiểm nhưng có thể khiến mẹ bầu cảm thấy khó chịu. Chỉ với những mẹo đơn giản này, bà bầu sẽ nhanh chóng ‘thổi bay’ cơn nấc cụt.

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