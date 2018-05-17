Mẹo chữa nấc cụt nhanh nhất, an toàn cho bà bầu

Mẹ bầu 17/05/2018 16:39

Hiện tượng nấc cụt không nguy hiểm nhưng có thể khiến mẹ bầu cảm thấy khó chịu. Chỉ với những mẹo đơn giản này, bà bầu sẽ nhanh chóng ‘thổi bay’ cơn nấc cụt.

Ngoài các hiện tượng ợ nóng, đầy hơi, táo bón, nấc cụt cũng là hiện tượng khó chịu trong thai kỳ mà các bà bầu bất đắc dĩ gặp phải. Bà bầu bị nấc cụt có thể do cơ hoành vùng bụng bị kích thích gây co đột ngột khiến thanh thiệt (bộ phận nắp sụn nhỏ dưới đáy lưỡi ngăn thức ăn lạc vào khí quản) đóng đột ngột gây ra tiếng động lạ. 

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Bà bầu bị nấc là do sự co thắt đột ngột của cơ hoành - Ảnh minh họa: Internet

Theo các bác sĩ, nấc cụt chỉ là hiện tượng thông thường ở cả trẻ em, người lớn và phụ nữ có thai. Chỉ trong một số trường hợp, nấc cụt mới là dấu hiệu của một số bệnh nguy hiểm. Khi bị nấc cụt, bạn có thể áp dụng một số cách chữa nấc cụt nhanh nhất an toàn, đơn giản. Các phương pháp này có thể áp dụng cho cả bà bầu.

Mẹo chữa nấc cụt cho bà bầu

Uống nước

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Khi bị nấc cụt, bà bầu hãy uống liên tục 9 ngụm nước nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Theo quan niệm dân gian, khi bị nấc cụt, bà bầu hãy nín thở và uống 9 ngụm nước nhỏ (uống liên tục, không nghỉ). Nếu thực hiện lần đầu chưa thấy hiệu quả, mẹ bầu hãy tập trung làm lại lần thứ hai, thứ ba. Cách làm tuy đơn giản nhưng sẽ giúp bà bầu trị dứt điểm cơn nấc cụt khó chịu.

Ngậm đá lạnh

Khi bắt đầu có hiện tượng nấc cụt, bà bầu chỉ cần ngậm một viên đá nhỏ hoặc thoa đều khắp mặt. Cảm giác lạnh đột ngột của đá sẽ chi phối, làm cơn nấc cụt ở bà bầu nhanh chóng biến mất.

Ăn đường

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Đường có thể là vị cứu tinh của bà bầu khi bị nấc - Ảnh minh họa: Internet

Những bà bầu nghén ngọt có thể sử dụng đường để trị những cơn nấc cụt không mong muốn ập đến. Khi bị nấc, chị em sử dụng khoảng một muỗng cà phê đường để ngay đầu lưỡi, ngậm từ trong miệng rồi nuốt. Vị ngọt lan ra từ các hạt đường nhỏ li ti sẽ kích thích các dây thần kinh khiến cơn nấc ở bà bầu nhanh chóng biến mất.

Ngửi hạt tiêu

Nếu các phương pháp trên không hiệu quả, bà bầu có thể sử dụng đến mẹo chữa nấc bằng hạt tiêu. Mẹ bầu múc một muỗng hạt tiêu rồi đưa lên mũi ngửi. Các cơn hắt xì hơi sẽ trị được những cơn nấc liên tục ở bà bầu.

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Phòng ngừa hiện tượng nấc cụt ở bà bầu

Nhiều trường hợp bà bầu bị nấc do quá trình ăn uống chưa khoa học. Vì vậy, để hệ tiêu hóa làm việc hiệu quả, chị em cần ăn chậm nhai kỹ để tránh tạo khe hở dẫn đến không khí đi vào dạ dày, ảnh hưởng đến dây thần kinh phế vị, gây hiện tượng nấc.

Bên cạnh đó, để tránh gặp phải những cơn nấc cụt khó chịu, bà bầu không nên ăn các thức ăn cay nóng, các chất kích thích. Đồng thời, bà bầu cũng không nên ăn quá nhiều, quá no trong một bữa ăn. Thay vào đó hãy ăn các thức ăn mát, giàu dinh dưỡng và chia thành nhiều bữa nhỏ.

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Chế độ ăn uống lành mạnh, loại bỏ các thực phẩm cay nóng, khó tiêu sẽ giúp bà bầu phòng ngừa chứng nấc cụt - Ảnh minh họa: Internet

Nếu hiện tượng nấc xuất hiện thường xuyên, kéo dài liên tục, mẹ bầu nên đi gặp bác sĩ để kiểm tra tình hình sức khỏe.

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