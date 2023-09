Bà bầu ăn kim chi có được không?

Theo nghiên cứu, cứ 60g kim chi chứa 10g calo, 1g chất béo, 1g protein. Thành phần của kim chi còn chứa nhiều vitamin A, C, sắt, caxi, chất xơ. Với đặc thù ít calo, ít béo, ít đường, kim chi có thể giúp bà bầu hạn chế tình trạng thừa cân khi mang thai.

Lượng vitamin C trong kim chi cung cấp đến 8% nhu cầu hàng ngày cho bà bầu. Thời kỳ mang thai, vitamin C đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với sức khỏe các chị em. Dưỡng chất này giúp tăng hệ miễn dịch, giúp quá trình hấp thu sắt diễn ra dễ dàng hơn. Ngoài ra, vitamin C còn hỗ trợ cơ thể bà bầu sản xuất collagen, làm chậm tiến trình lão hóa da và làm giảm lượng cholesterol xấu trong cơ thể mẹ bầu.

Bà bầu ăn kim chi còn làm giảm gánh nặng của hệ tiêu hóa và cải thiện chứng biếng ăn khi đã chán ngấy các thực phẩm giàu đạm, chất béo.

Những lưu ý khi bà bầu ăn kim chi

Kim chi có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe bà bầu. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo những bà bầu có thể trạng không tốt, yếu ớt nên hạn chế thêm kim chi vào khẩu phần ăn.

Bà bầu có thể trạng yếu, thấp cân không nên ăn quá nhiều kim chi - Ảnh minh họa: Internet

Trên thực tế, lượng calo của kim chi chỉ chiếm 16%, khá thấp so với nhu cầu của những bà bầu ốm yếu. Lúc này, thay vì ăn các thực phẩm nhiều vitamin và chất xơ, bà bầu hãy tăng cường ăn nhiều thực phẩm giàu đạm và lipid để đảm bảo cân nặng đủ tiêu chuẩn và cung cấp các dưỡng chất thiết yếu cho thai nhi.

Kim chi tốt cho sức khỏe bà bầu nhưng cần biết ăn đúng cách và tùy thuộc vào thể trạng từng chị em - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, trong thai kỳ, bà bầu vẫn ăn được kim chi. Tuy nhiên, tùy theo thể trạng mà chị em biết cách điều chỉnh khẩu phần kim chi phù hợp trong bữa ăn hàng ngày. Bên cạnh đó, bà bầu cần chọn loại có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.