Cách chữa đau răng cho bà bầu bằng lá lốt cực kỳ hiệu quả, không làm hại đến thai nhi

Bà bầu bị đau răng có thể sử dụng lá lốt để giảm đau một cách an toàn mà không cần dùng thuốc.

Nguyên nhân bà bầu bị đau răng Mang thai có thể khiến cơ thể bà bầu có rất nhiều sự thay đổi. Quá trình tiết ra hormone nội tiết tố estrogen và progesterone làm tăng độ nhạy cảm của mô lợi khiến mẹ bầu dễ mắc các bệnh răng miệng hơn. Bên cạnh đó, hormone thai kỳ làm tăng khả năng giữ nước dễ làm nướu bà bầu có nguy cơ sưng to dẫn đến viêm lợi thai kỳ. Bà bầu rất dễ bị đau nhức răng trong thai kỳ - Ảnh minh họa: Internet Bà bầu lười đánh răng do ngại chứng nôn mửa cũng làm tăng mảng bám, gây sâu răng và một số bệnh răng miệng khác.

Cách chữa đau răng cho bà bầu bằng lá lốt Sử dụng thuốc để chữa đau răng hoàn toàn không phải là giải pháp tốt cho bà bầu, đặc biệt trong 3 tháng đầu. Thay vào đó, bà bầu có thể sử dụng những cây thuốc nam trong vườn nhà để chữa dứt điểm cơn đau răng. Bà bầu có thể tham khảo những bài thuốc dân gian chữa đau răng bằng lá lốt dễ làm dưới đây. Chữa đau răng cho bà bầu là bài thuốc dân gian phổ biến ở nước ta - Ảnh minh họa: Internet Ngậm nước lá lốt trị đau răng Mẹ bầu hái hoặc mua lá lốt về (lưu ý lấy cả thân, cành, lá) rồi đem rửa sạch, để ráo nước. Tiếp đến, cho tất cả các bộ phận của cây vào nồi, đổ nước vào xâm xấp mặt nồi và tiến hành đun đến khi nước lá cô đặc lại thì cho vào chai dùng dần.

Hàng ngày, mẹ bầu ngậm nước lá lốt 3 – 4 lần liên tục từ 3 – 5 ngày. Cơn đau răng sẽ dần dần thuyên giảm. Trị đau răng bằng rễ lá lốt Không chỉ thân, cành, lá mà rễ của cây lá lốt còn có tác dụng chữa đau răng cực kỳ hiệu quả cho bà bầu. Mẹ bầu chuẩn bị 20g rễ lá lốt rửa sạch, giã nát với vài hạt muối hột, vắt lấy nước cốt. Sau khi đánh răng, dùng bông mềm nhúng vào hỗn hợp rồi thấm vào vùng răng bị đau, cắn chặt từ 3 – 5 phút. Sau đó súc miệng bằng nước ấm. Thân, cành, lá và rễ cây lá lốt đều có tác dụng chữa đau răng cho bà bầu - Ảnh minh họa: Internet Thực hiện liên tục 3 lần mỗi ngày trong vòng 2 – 3 ngày, bà bầu sẽ không còn bị các cơn đau răng hành hạ. Hỗn hợp lá lốt, muối trắng trị đau răng cho bà bầu Để làm được hỗn hợp lá lốt muối trắng chữa đau răng, bà bầu cần chuẩn bị: 20g lá lốt; 3g muối trắng và 50ml nước. Trước tiên, bà bầu thái nhỏ lá lốt sau khi đã rửa sạch, ngâm bằng nước muối loãng. Sau đó, cho lần lượt lá lốt, muối, nước vào máy xay sinh tố xay nhuyễn. Cho hỗn hợp vào chai, bảo quản trong tủ lạnh sử dụng hàng ngày. Hỗn hợp nước muối lá lốt sẽ giúp mẹ bầu loại bỏ các cơn đau nhức răng - Ảnh minh họa: Internet Mẹ bầu bị đau răng nên ngậm và súc miệng hỗn hợp nước muối lá lốt 2 lần mỗi ngày: Buổi sáng sau khi ngủ dậy và buổi tối trước khi đi ngủ. Kiên trì súc miệng trong vòng 3 ngày, mẹ bầu sẽ hết cảm giác đau buốt răng. Chúc chị em thành công với cách chữa đau răng cho bà bầu bằng lá lốt! * Thông tin mang tính tham khảo.

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