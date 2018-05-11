Bức ảnh mẹ sau sinh gục ngã bên con lay động triệu trái tim khi Ngày của Mẹ 2018 sắp đến

Kayla ngồi lặng yên trong phòng tắm, gương mặt gục trên cánh tay tỏ rõ sự chán chường, bất lực và mệt mỏi. Bên cạnh là cậu con trai mới sinh 48 giờ đồng hồ.

Khoảnh khắc được nhiếp ảnh gia người Mỹ Heather Gallagher ghi lại đã lột tả nhiều cung bậc cảm xúc của những người đã trải qua hành trình làm mẹ đầy gian nan. Người mẹ trong ảnh, Kayla đã chia sẻ về khoảnh khắc đặc biệt ấy: "Quá trình sinh nở tuyệt vời đã khiến tôi cảm thấy sức mạnh của người phụ nữ và tình mẫu tử thật thiêng liêng, vậy nhưng ngay sau đó những sự thật trần trụi sau sinh đã giáng cho tôi một cú khiến tôi rơi xuống vực sâu cả về thể chất lẫn tinh thần. Có đến 4 đứa con nên tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho những ngày này. Tôi có người hỗ trợ nên kỳ vọng mọi chuyện sẽ dễ dàng. Vậy nhưng không có thứ gì theo ý muốn cả, đây là những ngày thật đáng sợ".

Khoảnh khắc Kayla gục đầu bất lực trong nhà vệ sinh đã được nhiếp ảnh gia ghi lại - Ảnh: Heather Gallagher Những ngày đáng sợ ấy của Kayla là thời điểm cô luôn cảm thấy cô độc, cơ thể đau nhức triền miên. Những hóa đơn thanh toán tới tấp gõ cửa. Con trai mới sinh của cô chưa quen với thế giới bên ngoài liên tục khóc thét không dứt. Kayla lo lắng việc mình không biết cách chăm sóc khi lần đầu sinh con trai, vì trước đó cô đã sinh 4 bé gái. "Lúc đó điều tôi muốn làm nhất là tắm. Tôi ở nhà một mình vì bố bọn trẻ đưa các con đi gửi. Chúng chưa đủ lớn để giữ yên lặng khi thấy mẹ bỗng nhiên bế một em bé khác thay vì mình. Tôi lo lắng con sẽ không ngủ đủ dài để mình có thể gột rửa cơ thể đầy mệt mỏi, đau đớn. Khi mở vòi sen lên, tôi ngồi phịch xuống bồn cầu, tâm trạng nặng nề bị tụt xuống đến cực hạn. Vậy nhưng chỉ được một lát, tôi lại phải đứng lên, tận dụng khoảng thời gian ít ỏi của mình để lau rửa trước khi con cần tôi có mặt. Đồng hồ luôn tích tắc và không chờ đợi bạn có thời gian thích ứng. Đó chính là sự thật sau sinh" – Kayla trải lòng.

Câu chuyện của Kayla đã được cư dân mạng khắp nơi đồng cảm. Rất nhiều chị em nhìn thấy hình ảnh của chính mình và liên tục chia sẻ bức ảnh đầy ý nghĩa này. Trên trang Facebook cá nhân, ca sỹ Phương Vy - bà mẹ một con cũng chia sẻ câu chuyện của Kayla. Đoạn chia sẻ của Phương Vy về bức ảnh chụp mẹ con Kayla nhận được rất nhều sự đồng cảm của cộng đồng mạng - Ảnh: FBNV Tài khoản B.P.H chia sẻ: "Đọc bài này mình nhớ tới mình của 2 năm trước cũng tâm trạng này, cũng may mình đã kịp thời nói ra với chồng mình, yêu cầu đồng hành, hỗ trợ và chăm sóc tại thời điểm bị tổn thương nhất". " Nhiều bà mẹ đã đồng viên nhau vượt qua khoảng thời gian khủng hoảng - Ảnh chụp màn hình

Ngày của Mẹ 2021 là ngày nào và nguồn gốc từ đâu? Ngày của Mẹ năm 2021 cũng tương tự như Ngày của Mẹ trong các năm khác. Đó là nó vẫn được tổ chức vào ngày chủ nhật thứ 2 của tháng 5 - tức là ngày 9/5 tới.

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