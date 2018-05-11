Ngày của Mẹ nên tặng hoa và quà gì?

“Ngày của Mẹ nên mua gì?” là câu hỏi rất nhiều người quan tâm khi đối mặt với quá nhiều lựa chọn quà tặng? Vậy thì hãy để Phụ nữ và gia đình giúp bạn với những gợi ý mua hòa quà tặng nhân Ngày của Mẹ tuyệt vời sau đây nhé.

Một món quà ý nghĩa cho Ngày của Mẹ không nhất thiết phải là những thứ đắt tiền. Bạn có thể chuẩn bị một bó hoa, một chiếc bánh kem, một tấm thiệp hay một món quà nhỏ thôi. Tuy nhiên, nếu có điều kiện kinh tế hơn, bạn vẫn có thể mua tặng mẹ những món quà cầu kỳ hơn một chút như quần áo, túi xách, giày dép, mỹ phẩm hay thậm chí là đồ trang sức. Nói chung, quà tặng Ngày của Mẹ như thế nào là tùy vào sở thích từng người, miễn sao nó thể hiện sự chân thành và tình yêu thật sự của bạn dành cho mẹ là được. Vậy Ngày của Mẹ nên tặng quà gì? Một số gợi ý về món quà ý nghĩa cho Ngày của Mẹ 1. Hoa và thiệp Hoa cẩm chướng tặng mẹ. Ảnh minh họa: Internet. Chọn hoa và thiệp làm quà tặng mẹ nhân Ngày của Mẹ là lựa chọn đơn giản, an toàn và nhanh nhất nếu bạn chưa có ý tưởng gì. Tuy nhiên, điểm khó ở chỗ là phải có được lời chúc thật hay, ý nghĩa và một bó hoa thể hiện được tình yêu của bạn dành cho mẹ.

Hoa cẩm chướng: Đây là loài hoa tượng trưng cho Ngày của Mẹ. Hoa cẩm chướng có tên khoa học là dianthus caryophyllus. Chữ dianthus trong tiếng La Tinh có nghĩa là hoa của tình yêu. Nếu muốn thể hiện lòng cảm phục mẹ, bạn hãy chọn hoa cẩm chướng đỏ nhạt. Thể hiện tình yêu sâu đậm, chọn hoa cẩm chướng đó. Muốn nhấn mạnh tới sự tinh khiết, ngọt ngào và nhẫn nại của mẹ, chọn hoa cẩm chướng trắng. Còn nếu bạn muốn bày tỏ lòng tri ân thì hãy chọn cẩm chướng hồng nhé.

Hoa hồng: Hoa hồng cũng là một gợi hoàn hảo nếu mẹ của bạn là người thích sự trang nhã, giản dị. Hoa hồng tặng mẹ vào Ngày của Mẹ nói lên tình yêu, vẻ đẹp và sự chung thủy. Chung thủy ở đây nghĩa là tình yêu của bạn dành cho mẹ không bao giờ thay đổi.

Hoa mẫu đơn: Hoa mẫu đơn thể hiện sự bao dung của lòng mẹ. Dù con có sai lầm, thất bại hay thành công thì với mẹ, con vẫn luôn là đứa con bé bỏng. Lúc nào cũng cần được mẹ chở che, săn sóc. 2. Bánh kem tặng mẹ Ngâm cứu công thức cả ngày, đi mua nguyên liệu và “lăn xả” trong bếp để làm bánh kem tặng mẹ là một trong những trải nghiệm đáng giá nhất. Bạn hãy thử và mẹ sẽ bất ngờ vì tài khéo léo và sự chân thành của bạn đấy. Sau khi làm xong bánh, bạn có thể “vẽ” thêm một vài lời chúc hoặc một câu yêu thương nào đó gửi đến mẹ, chẳng hạn như “con yêu mẹ nhiều”, “bánh kem tặng mẹ”, “mẹ ăn ngon miệng nha”... Nếu không muốn làm bánh kem thì nấu bữa tối hoặc mời mẹ đi ăn ngoài tại một nhà hàng sang trọng cũng là gợi ý tuyệt vời. Hãy làm mẹ bất ngờ bằng một không gian ấm cúng, yên bình và những món ăn mẹ yêu thích nhé. Bà mẹ nào cũng thích sự bất ngờ đấy, chỉ là họ không muốn nói ra thôi.

3. Một album ảnh tặng mẹ Album ảnh tặng mẹ. Ảnh minh họa: Internet. Nếu bạn và mẹ đã có rất nhiều ảnh với những kỷ niệm khó quên, chẳng hạn như ngày cưới, đi du lịch cùng nhau, tổ chức sinh nhật hay mẹ tham dự lễ tốt nghiệp của bạn thì món quà tuyệt vời để tặng mẹ nhân Ngày của Mẹ đó là một album ảnh. Với một cuốn album, bạn có thể sáng tạo và thiết kế theo kiểu bạn thích, tạo ra dấu ấn riêng của bạn, kể một câu chuyện về mẹ từ lúc bạn chào đời cho đến lúc trưởng thành và đính kèm thông điệp yêu thương. Đây thực sự không chỉ là món quà vật chất mà còn là món quà tinh thần đầy ý nghĩa. Xem thêm: Những loại bánh thơm ngon không cần dùng lò nướng, món quà ý nghĩa dành cho Ngày của Mẹ 2020 4. Dọn nhà giúp mẹ Tặng quà cho mẹ trong Ngày của Mẹ. Ảnh minh họa: Internet. Vào Ngày của Mẹ, đưa mẹ đến một spa làm đẹp để nghỉ ngơi và lấy lại tuổi thanh xuân. Sau đó, về nhà dọn dẹp nhà cửa, làm tất cả những việc mà hàng ngày mẹ vẫn làm như lau nhà, rửa bát, cọ nhà vệ sinh, đi chợ, nấu cơm, chăm sóc khu vườn… “Món quà” này không chỉ làm mẹ bất ngờ mà còn là cơ hội để bạn cảm nhận sự vất vả của mẹ hàng ngày, để biết là mẹ đã hy sinh như thế nào để bạn có thời gian vùng vẫy bên ngoài và làm những gì bạn yêu thích. 5. Một món quà “đắt tiền” Món quà “đắt tiền” ở đây có thể là túi xách, ví da, giày cao gót, dây chuyền đeo tay, đồng hồ, nước hoa… Thị trường hiện có rất nhiều mẫu mã với mức giá khác nhau để bạn lựa chọn. Bạn có thể đưa mẹ đi cùng để chọn ra một sản phẩm phù hợp và mẹ thích nhất. Hoặc nếu muốn tạo sự bất ngờ thì tự mua về tặng mẹ. Trên đây là một vài gợi ý của Phụ nữ và Gia đình về món quà tặng mẹ nhân Ngày của Mẹ. Hãy chuẩn bị ngay để dành tặng mẹ yêu của bạn nhé.

Những bài thơ hay về Ngày của Mẹ ai đọc cũng thấy nao lòng Nghĩ về mẹ yêu quý qua những bài thơ hay về Ngày của Mẹ như Mẹ đẹp nhất, Xin cảm ơn mẹ, Mẹ của con, Mẹ! Người con yêu quý nhất và Bài thơ tặng mẹ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngay-cua-me-nen-tang-hoa-va-qua-gi-282234.html