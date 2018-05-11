Viết về Ngày của Mẹ bằng tiếng Anh với những lời chúc đầy chân thành và ý nghĩa

Bà mẹ nào cũng mong nhận được những lời chúc tuyệt vời vào Ngày của Mẹ đấy, đó còn chưa kể nếu được viết bằng tiếng Anh thì còn điều gì tuyệt vời hơn!

Vào Ngày của Mẹ, ai trong chúng ta cũng muốn dành tặng mẹ của mình những lời chúc, những câu viết thật cảm động, chân thành và ý nghĩa nhất. Nếu bạn có chút “vốn liếng” tiếng Anh thì hãy trổ tài biến tấu những câu chúc mừng Ngày của mẹ bằng tiếng Anh sau đây để tạo ra lời chúc của riêng mình nhé. Sau đó, hãy dùng nó để làm mẹ bất ngờ. Cùng thử ngay thôi! Top những lời chúc Ngày của Mẹ bằng tiếng Anh hay và cảm động nhất Viết về Ngày của Mẹ bằng tiếng Anh. Ảnh minh họa: Internet. 1. May your day be as wonderful and perfect as you are. Happy Mother’s Day! (Con chúc mẹ có một ngày thật tuyệt vời và hoàn hảo như chính mẹ vậy. Chúc mừng Ngày của Mẹ, mẹ nhé).

2. Thank you for being such a great mother, teacher and friend. Happy Mother’s Day! (Con cảm ơn mẹ vì mẹ là một người mẹ, một cô giáo và một người bạn vô cùng tuyệt vời. Chúc mừng Ngày của Mẹ, mẹ nhé). 3. Beauty and brains you’re more than that, you are a great mother, a hero and a loving friend right from the start. (Ngay từ lúc đầu, mẹ không chỉ xinh đẹp, thông thái mà còn là một người mẹ rất tuyệt vời, một người anh hùng và là một người bạn cực kỳ dễ thương của con đấy).

4. Thank you for your never-ending love and support Mom! I hope your day is full of love and happiness. (Con cảm ơn mẹ vì tình yêu bất tận và sự ủng hộ không bao giờ ngừng của mẹ. Con mong mẹ có một ngày tràn ngập tình yêu và hạnh phúc). 5. Mother, thank you for never leaving me when I am down! Happy Mother’s Day! (Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ vì đã luôn vực con dậy mỗi khi con gục ngã! Chúc mừng Ngày của Mẹ, mẹ nhé). Lời chúc về Ngày của Mẹ bằng tiếng Anh. Ảnh minh họa: Internet. 1. God has given me so many things to be grateful for and, Mom, you trump them all. (Chúa đã dành tặng con rất nhiều điều để trân trọng và mẹ, mẹ vượt trên tất cả). 2. My heartfelt wish for you on Mother’s Day, is that you are healthy, happy, and loved each and every single day. (Lời chúc chân thành của con dành cho mẹ trong Ngày của Mẹ đó là mẹ lúc nào cũng khỏe mạnh, hạnh phúc và tràn ngập tình yêu thương). 3. You an angel, you make everything more beautiful, and you are one of the most loving mothers I know. I am so glad to be your friend. Happy Mother’s Day. (Mẹ là thiên thần, mẹ khiến mọi thứ trở nên đẹp đẽ hơn và mẹ là một trong những người mẹ đáng yêu nhất mà con biết. Con cực kỳ hạnh phúc khi là một người bạn của mẹ. Chúc mừng Ngày của Mẹ, mẹ nhé). 4. Your love is like a rainbow that brings color into my world. I am such a lucky daughter. I love you Mama! (Tình yêu của mẹ giống như cầu vồng - thứ đã mang những màu sắc tuyệt đẹp đến với thế giới này. Con là đứa con gái cực kỳ may mắn. Con yêu mẹ lắm, mẹ ơi). 5. I hope to be a mother like you. Strong, loving, devoted, inspiring, wonderful and cool! Happy Mother’s Day. (Con hy vọng sau này có thể trở thành một người mẹ như mẹ. Mạnh mẽ, yêu thương, sống hết mực vì gia đình, đầy cảm hứng, tuyệt vời và thật điềm tĩnh. Con chúc mừng Ngày của mẹ nhé). Hãy dành tặng mẹ những lời chúc Ngày của Mẹ bằng tiếng Anh này đầy ý nghĩa này vào sắp tới nhé. Chắc chắn mẹ bạn sẽ vô cùng cảm động đấy.

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