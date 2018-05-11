Những bài thơ hay về Ngày của Mẹ ai đọc cũng thấy nao lòng

Nghĩ về mẹ yêu quý qua những bài thơ hay về Ngày của Mẹ như Mẹ đẹp nhất, Xin cảm ơn mẹ, Mẹ của con, Mẹ! Người con yêu quý nhất và Bài thơ tặng mẹ.
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Bài thơ hay về Ngày của Mẹ là một đề tài rất được những người yêu sáng tác quan tâm. Đề tài này truyền cảm hứng cho nhiều người làm nên những câu thơ, bài thơ rất hay để dành tặng cho các bà, các chị - những người mẹ với đầy sự hy sinh thầm lặng. Thế giới này sẽ ra sao nếu không có những người mẹ? Chúng ta sẽ ra sao nếu không có mẹ trên đời? Mỗi bài thơ là một câu chuyện khác nhau nhưng có điểm chung đó là tình yêu chân thành dành cho mẹ.
Trong Ngày của Mẹ, hãy cùng đọc một số bài thơ hay và ý nghĩa sau đây để cảm nhận sâu hơn về công lao của người mẹ nhé.
5 bài thơ hay cho Ngày của Mẹ
1. Mẹ đẹp nhất ( Đức Ngọc)
Trong con Mẹ đẹp tuyệt vời
Đảm đang, hiền hậu, suốt đời thanh cao
Lung linh tựa những vì sao
Sáng ngời muôn thuở, ngọt ngào thiên thu
Thân thương, tiếng hát, lời ru
Dịu dàng nét liễu... vi vu gió lùa
Bên Mẹ, vui vẻ, cười đùa
Đời con còn Mẹ... như vua trên đời
Nói sao cho hết những lời
Ngày tháng bên Mẹ... tuyệt vời với con
Đời Mẹ chỉ một lòng son
Công dung ngôn hạnh... mãi còn sáng soi.
2. Xin cảm ơn mẹ! (Tuyết Nhi)
Dâng lên mẹ những bông hồng thắm đỏ,
Tựa như dòng máu đỏ mẹ cho con.
Đã bao năm mẹ bương chải, hao mòn,
Nuôi con lớn, chỉ mong con thành đạt.
Cảm ơn mẹ một tình yêu bát ngát
Lúc con khờ trôi dạt chốn tha hương
Dang cánh tay mẹ che chở mọi đường
Và ôm ấp trong tình thương tuyệt đối.
Cảm ơn mẹ đã bao phen thứ lỗi,
Con dại khờ nông nổi đã bao lần
Tấm lòng vàng rộng mở chẳng phân vân
Và bảo bọc đỡ đần khi nguy khó.
Cảm ơn mẹ, Người là vầng trăng tỏ,
Dẫn soi đường mở ngõ đến tương lai.
Cảm ơn mẹ bao tháng miệt mài,
Cho con trẻ những ngày dài hạnh phúc!
3. Mẹ của con (Đại Hương)
Khi mặt trăng còn mải đang đi dạo
Trên bầu trời chưa chịu khuất trong mây
Những vì sao chơi đuổi bắt từng bầy
Mẹ đã dậy, bắt đầu một ngày mới.
Ngày của mẹ bắt đầu trong bận rộn
Vẫn lo tròn cho giấc ngủ của con
Mẹ cặm cụi nấu những gì con thích
Để sáng mai, con lót dạ đến trường.
Vì thương con, mẹ ngại gì giông bão
Đội mưa dầm để che chở cho con
Mỗi ngày qua nhiều những vết chân chim
Trên mắt mẹ, với màu sương tóc bạc.
Cuộc đời mẹ từng ngày qua lặng lẽ
Mãi âm thầm như ngọn gió miền nam
Làm dịu mát đời con từ thơ bé
Từng phút giây con hít thở hơi trời.
Mẹ có biết bao lần con tự nhủ
Sẽ không hề làm cho mẹ buồn lòng
Nhưng rồi con vẫn là một đùa trẻ
In vết hằn trên trán mẹ lo toan.
Một dòng sông sẽ không trở về nguồn
Bao con suối hòa vào lòng biển lớn
Nhưng con nguyện làm một con suối nhỏ
Chảy suốt đời giữa lòng mẹ yêu thương.
4. Mẹ! Người con yêu quý nhất (Phan Huỳnh Vân Anh)
Mẹ là tiếng hát câu thơ
Ru con vào những giấc mơ tuyệt vời
Du dương hai tiếng à ơi
Đong đưa con ngủ, suốt đời không quên
Mỗi ngày con lớn khôn lên
Trong vòng tay mẹ êm đềm thiết tha
Mẹ là tổ ấm mái nhà
Tình thương, cao cả, bao la, dạt dào
Lời mẹ dạy bảo ngọt ngào
Hiền từ, âu yếm, xiết bao ân tình
Mẹ là nắng ấm bình minh
Là bông hoa cúc đẹp xinh sáng ngời
Ơn mẹ biển rộng mây trời
Không gian ấp ủ cho đời con tươi.
Nay thì mẹ đã qua đời
Bỗng dưng hạnh phúc chơi vơi chiều tà!
5. Bài thơ dâng mẹ (Sương Mai)
Chiều nhung nhớ mây buồn giăng mắc
Vọng quê nghèo ruột thắt từng cơn
Thương về bóng mẹ cô đơn
Chiều chiều tựa cửa mong con mỏi mòn
Ngày xưa ấy con còn nhỏ bé
Chưa bao giờ xa mẹ tấc gang
Nay con cách trở quan san
Hướng về quê mẹ đôi hàng lệ rơi
Con xa mẹ một đời thương nhớ
Bóng mẹ già, mình hạc xương mai
Ngày qua tháng rộng, năm dài
Mong con mẹ, những u hoài
Quê hương đợi ngày về chưa thấy
Để mẹ buồn lau sậy xót xaMẹ ơi nước mắt chan hòa
Lời ru của mẹ ngân nga một đời
Con buồn nhớ mẹ, mẹ ơi!
Còn bạn, bạn có bài thơ hay về Ngày của Mẹ chưa? Nếu có thể, hãy tự sáng tác một bài thơ để dành tặng mẹ của bạn nhé.