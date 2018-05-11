Những bài thơ hay về Ngày của Mẹ ai đọc cũng thấy nao lòng

Bài thơ hay về Ngày của Mẹ là một đề tài rất được những người yêu sáng tác quan tâm. Đề tài này truyền cảm hứng cho nhiều người làm nên những câu thơ, bài thơ rất hay để dành tặng cho các bà, các chị - những người mẹ với đầy sự hy sinh thầm lặng. Thế giới này sẽ ra sao nếu không có những người mẹ? Chúng ta sẽ ra sao nếu không có mẹ trên đời? Mỗi bài thơ là một câu chuyện khác nhau nhưng có điểm chung đó là tình yêu chân thành dành cho mẹ.

Trong Ngày của Mẹ, hãy cùng đọc một số bài thơ hay và ý nghĩa sau đây để cảm nhận sâu hơn về công lao của người mẹ nhé.