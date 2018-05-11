Những bài thơ hay về Ngày của Mẹ ai đọc cũng thấy nao lòng

Lễ tết 11/05/2018 09:03

Nghĩ về mẹ yêu quý qua những bài thơ hay về Ngày của Mẹ như Mẹ đẹp nhất, Xin cảm ơn mẹ, Mẹ của con, Mẹ! Người con yêu quý nhất và Bài thơ tặng mẹ.

Bài thơ hay về Ngày của Mẹ là một đề tài rất được những người yêu sáng tác quan tâm. Đề tài này truyền cảm hứng cho nhiều người làm nên những câu thơ, bài thơ rất hay để dành tặng cho các bà, các chị - những người mẹ với đầy sự hy sinh thầm lặng. Thế giới này sẽ ra sao nếu không có những người mẹ? Chúng ta sẽ ra sao nếu không có mẹ trên đời? Mỗi bài thơ là một câu chuyện khác nhau nhưng có điểm chung đó là tình yêu chân thành dành cho mẹ.

Trong Ngày của Mẹ, hãy cùng đọc một số bài thơ hay và ý nghĩa sau đây để cảm nhận sâu hơn về công lao của người mẹ nhé.

5 bài thơ hay cho Ngày của Mẹ

Ngày của Mẹ
Ngày của Mẹ. Ảnh minh họa: Internet.

1. Mẹ đẹp nhất ( Đức Ngọc)

Trong con Mẹ đẹp tuyệt vời

Đảm đang, hiền hậu, suốt đời thanh cao

Lung linh tựa những vì sao

Sáng ngời muôn thuở, ngọt ngào thiên thu

Thân thương, tiếng hát, lời ru

Dịu dàng nét liễu... vi vu gió lùa

Bên Mẹ, vui vẻ, cười đùa

Đời con còn Mẹ... như vua trên đời

Nói sao cho hết những lời

Ngày tháng bên Mẹ... tuyệt vời với con

Đời Mẹ chỉ một lòng son

Công dung ngôn hạnh... mãi còn sáng soi.

2. Xin cảm ơn mẹ! (Tuyết Nhi)

Dâng lên mẹ những bông hồng thắm đỏ,

Tựa như dòng máu đỏ mẹ cho con.

Đã bao năm mẹ bương chải, hao mòn,

Nuôi con lớn, chỉ mong con thành đạt.

 

Cảm ơn mẹ một tình yêu bát ngát

Lúc con khờ trôi dạt chốn tha hương

Dang cánh tay mẹ che chở mọi đường

Và ôm ấp trong tình thương tuyệt đối.

 

Cảm ơn mẹ đã bao phen thứ lỗi,

Con dại khờ nông nổi đã bao lần

Tấm lòng vàng rộng mở chẳng phân vân

Và bảo bọc đỡ đần khi nguy khó.

 

Cảm ơn mẹ, Người là vầng trăng tỏ,

Dẫn soi đường mở ngõ đến tương lai.

Cảm ơn mẹ bao tháng miệt mài,

Cho con trẻ những ngày dài hạnh phúc!

3. Mẹ của con (Đại Hương)

Khi mặt trăng còn mải đang đi dạo

Trên bầu trời chưa chịu khuất trong mây

Những vì sao chơi đuổi bắt từng bầy

Mẹ đã dậy, bắt đầu một ngày mới.

 

Ngày của mẹ bắt đầu trong bận rộn

Vẫn lo tròn cho giấc ngủ của con

Mẹ cặm cụi nấu những gì con thích

Để sáng mai, con lót dạ đến trường.

 

Vì thương con, mẹ ngại gì giông bão

Đội mưa dầm để che chở cho con

Mỗi ngày qua nhiều những vết chân chim

Trên mắt mẹ, với màu sương tóc bạc.

 

Cuộc đời mẹ từng ngày qua lặng lẽ

Mãi âm thầm như ngọn gió miền nam

Làm dịu mát đời con từ thơ bé

Từng phút giây con hít thở hơi trời.

 

Mẹ có biết bao lần con tự nhủ

Sẽ không hề làm cho mẹ buồn lòng

Nhưng rồi con vẫn là một đùa trẻ

In vết hằn trên trán mẹ lo toan.

 

Một dòng sông sẽ không trở về nguồn

Bao con suối hòa vào lòng biển lớn

Nhưng con nguyện làm một con suối nhỏ

Chảy suốt đời giữa lòng mẹ yêu thương.

Bài thơ về Ngày của Mẹ
Bài thơ về Ngày của Mẹ. Ảnh minh họa: Internet.

4. Mẹ! Người con yêu quý nhất (Phan Huỳnh Vân Anh)

Mẹ là tiếng hát câu thơ

Ru con vào những giấc mơ tuyệt vời

Du dương hai tiếng à ơi

Đong đưa con ngủ, suốt đời không quên

Mỗi ngày con lớn khôn lên

Trong vòng tay mẹ êm đềm thiết tha

Mẹ là tổ ấm mái nhà

Tình thương, cao cả, bao la, dạt dào

Lời mẹ dạy bảo ngọt ngào

Hiền từ, âu yếm, xiết bao ân tình

Mẹ là nắng ấm bình minh

Là bông hoa cúc đẹp xinh sáng ngời

Ơn mẹ biển rộng mây trời

Không gian ấp ủ cho đời con tươi.

Nay thì mẹ đã qua đời

Bỗng dưng hạnh phúc chơi vơi chiều tà!

5. Bài thơ dâng mẹ (Sương Mai)

Chiều nhung nhớ mây buồn giăng mắc

Vọng quê nghèo ruột thắt từng cơn

Thương về bóng mẹ cô đơn

Chiều chiều tựa cửa mong con mỏi mòn

Ngày xưa ấy con còn nhỏ bé

Chưa bao giờ xa mẹ tấc gang

Nay con cách trở quan san

Hướng về quê mẹ đôi hàng lệ rơi

Con xa mẹ một đời thương nhớ

Bóng mẹ già, mình hạc xương mai

Ngày qua tháng rộng, năm dài

Mong con mẹ, những u hoài

Quê hương đợi ngày về chưa thấy

Để mẹ buồn lau sậy xót xaMẹ ơi nước mắt chan hòa

Lời ru của mẹ ngân nga một đời

Con buồn nhớ mẹ, mẹ ơi!

Còn bạn, bạn có bài thơ hay về Ngày của Mẹ chưa? Nếu có thể, hãy tự sáng tác một bài thơ để dành tặng mẹ của bạn nhé.

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