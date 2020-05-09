Hạnh phúc xen lẫn nghẹn ngào với 10 bộ phim nổi tiếng về mẹ nhân Ngày của mẹ 2021

Tại Việt Nam, bên cạnh ngày Lễ Vu Lan báo hiếu, ngày 8/3 hay 20/10, Ngày của mẹ - Mother’s Day cũng là dịp để chúng ta mua hoa, tặng quà cho mẹ hoặc dành chút thời gian xem lại những bộ phim nổi tiếng về mẹ để thấu hiểu và trân trọng tấm lòng, sự hi sinh thầm lặng hay những góc sâu kín của những người mẹ xung quanh mình.

Nếu ai chưa biết Ngày của mẹ 2021 là ngày bao nhiêu thì hãy đánh dấu ngay vào lịch ngày 9/5/2021. Đây là ngày lễ bắt nguồn từ Mỹ từ năm 1908, được quy định vào ngày Chủ Nhật của tuần thứ 2 tháng 5 hàng năm, nhằm thể hiện sự biết ơn, trân trọng tình yêu và sự chăm sóc, nuôi dưỡng của những người mẹ dành cho chồng con và gia đình.

Từ cô chủ cửa hàng Truvy, cô trợ lý Annelle đến Clairee, Ouiser, bà M’Lynn và con gái Shelby, mỗi người phụ nữ đều là những “bông hoa mộc lan thép”, xinh đẹp và mạnh mẽ, kiên cường. Họ đã giúp đỡ nhau chia sẻ những phút yếu đuối, dẹp bỏ nỗi sợ canh cánh trong lòng về quá khứ cũng như vượt qua nỗi đau chia cắt hai mẹ con vì bệnh tật hiểm nghèo.

Steel Magnolias là câu chuyện đẹp của những người phụ nữ ở một thị trấn nhỏ. Họ gặp nhau ở cửa hàng làm đẹp Steel Magnolias rồi thân thiết, quan tâm, giúp đỡ nhau như bạn bè.

Steel Magnolias (1989)

Bộ phim đã thể hiện xuất sắc hình ảnh của phái đẹp cũng như khắc họa rõ nét tình mẫu tử thiêng liêng, khiến người xem mỉm cười vui vẻ rồi lại cay mắt, nghẹn lòng.

2. Nghị lực sống – Erin Brockovich (2000)

Dựa trên câu chuyện có thật kể về cuộc đời của một người phụ nữ mạnh mẽ, giàu nghị lực tên là Erin Brockovich, bộ phim đã truyền cảm hứng cho những người phụ nữ đơn thân dám vượt qua rào cản, bó buộc để chăm sóc con và giành chiến thắng trước những bất công, xấu xa của xã hội.

Nghị lực sống – Erin Brockovich (2000)

Erin Brockovich vừa một mình nuôi 3 đứa con, vừa xoay sở với công việc để trả một món nợ lớn. Tuy khó khăn vắt kiệt sức nhưng nhờ tình yêu con và bản lĩnh kiên cường, người phụ nữ ấy đã vượt qua tất cả để tiếp tục sống và còn dũng cảm đối đầu với một thế lực hùng mạnh khi vô tình phát hiện ra bê bối thải hóa chất độc hại ra môi trường của tập đoàn năng lượng có tiếng.

Cuộc chiến giành lại công lý cho những cư dân bị nhiễm bệnh nặng vì hóa chất của Erin chính là hình ảnh cao đẹp cho những người mẹ nhỏ bé nhưng không tầm thường.

>>> Xem thêm:

- Ngày của mẹ Mother’s Day nên tặng gì ý nghĩa và thiết thực nhất?

- Những loại bánh thơm ngon không cần dùng lò nướng, món quà ý nghĩa dành cho Ngày của Mẹ 2020

3. Juno (2007)

Tuy là bộ phim tuổi teen kén người xem nhưng nội dung truyền tải 3 sắc thái của tình mẫu tử trong Juno rất phù hợp với ý nghĩa Ngày của mẹ. Bởi dù ở độ tuổi nào, một khi đã là mẹ thì sự kết nối thiêng liêng với con khiến mẹ thêm trách nhiệm và can đảm hơn. Chúng ta nên trân trọng, mở lòng và bao dung với những lựa chọn, hi sinh của mẹ dành cho mình.

Juno (2007)

Việc “dính bầu” và buộc trở thành mẹ ở lứa tuổi thiếu niên của Juno khiến cô bé và những người xung quanh đứng trước những suy nghĩ và lựa chọn. Người xem sẽ có chút nhẹ nhõm khi Juno quyết định không phá thai và sẽ tặng đứa bé cho một gia đình hiếm muộn. Tuy nhiên, việc nhận con nuôi cũng là không dễ dàng khi người chồng “rút lui”. Nếu đặt mình vào hoàn cảnh của nhân vật, người xem sẽ không khỏi xúc động với sự mạnh mẽ của Juno, với khát khao làm mẹ của người vợ và tình thương bao dung của người mẹ kế Juno.

Bộ phim bắt đầu từ sai lầm của một bà mẹ trẻ nhưng kết thúc trọn vẹn trong phạm vi có thể để chúng ta suy nghĩ hơn về tình cảm, sự che chở của gia đình, về những người mẹ đặc biệt giàu tình thương và bản lĩnh.

4. Mamma Mia! (2008)

Mamma Mia! là một bộ phim ca nhạc vui tươi, hài hước và không kém phần lãng mạn, ngọt ngào. Từ âm nhạc, vũ điệu sinh động, khung cảnh bãi biển xanh tươi bắt mắt đến nội dung thu hút thuộc hai thế hệ sẽ là bộ phim phù hợp để thưởng thức trong ngày Chủ Nhật đặc biệt này.

Mamma Mia! (2008)

Sau khi đọc lén nhật ký của mẹ là bà Donna, Sophie đã bí mật gửi 3 lá thư cho 3 người đàn ông có thể là cha ruột của mình để họ đến dự lễ cưới của cô.

Cả 3 người đàn ông đã không ngần ngại trở lại hòn đảo Kalokairi xinh đẹp dẫn đến cuộc hội ngộ bất ngờ của bà Donna với 3 mối tình xưa. Tuy nhiên, câu chuyện trở nên thú vị khi chính bà Donna cũng không biết ai mới thực sự là cha ruột của Sophie.

Tuy có tiếc nuối, oán giận nhưng cuối cùng Sophie được cả 3 nhận là con và sẵn sàng dắt tay cô tiến vào lễ đường.

5. Changeling (2008)

Nếu Mamma Mia! đem lại cảm giác vui tươi, tràn đầy sức sống thì Changeling có phần gai góc, bi thương.

Bộ phim có sự tham gia của ngôi sao Hollywood Angelina Jollie. Cô là một người mẹ trẻ nhưng với tình yêu vô hạn dành cho con sẵn sàng làm tất cả, bất chấp những hiểm họa khôn lường để tìm lại đứa con trai bé bỏng bị mất tích.

Changeling (2008)

Vượt qua nỗi đau cùng niềm tin sắt đá rằng con mình vẫn còn sống, người mẹ trẻ khiến người xem phải cay mắt với đức hi sinh và sự dũng cảm để đánh bại những âm mưu, nguy hiểm. Đúng là vì con, mẹ có thể trở nên phi thường.

6. Mother (2009)

Là bộ phim được nhào nặn bởi đạo diễn Bong Joon-ho vừa đoạt giải Oscar năm nay, Mother là tác phẩm sâu sắc về tình mẫu tử nên xem trong Ngày của mẹ 2020.

Mother (2009)

Bộ phim là hành trình đau thương và tuyệt vọng của một người mẹ quyết đi tìm kẻ giết người thực sự đã đổ oan cho con mình.

Con là tình yêu, là nỗi đau và cũng là động lực để mẹ đánh đổi, sẵn sàng lao vào khó khăn, nguy hiểm bảo vệ con, dù rất yếu đuối và đơn độc.

Mother dài 128 phút, dán nhãn R và giành được vô số giải thưởng danh giá, xứng đáng để người xem cảm nhận từng cung bậc cảm xúc của tình mẫu tử đau thương đến tột cùng.

7. Góc khuất - The Blind Side (2009)

Đây là một góc nhìn khác về tình mẹ con cảm động của Leigh và cậu bé vô gia cư to xác thất học tên Mike, bất kể rào cản vì hai màu da khác biệt.

Góc khuất - The Blind Side (2009)

Dù Mike đã 19 tuổi nhưng với sự bao dung và yêu thương vô điều kiện, Leigh nhận Mike làm con nuôi, kiên trì dạy Mike cách tự chăm sóc bản thân cũng như xây dựng các mối quan hệ xung quanh, kết nối Mike với thế giới rộng lớn bên ngoài. Nhờ đó, Mike bước ra khỏi cuộc đời tăm tối, trở thành cầu thủ bóng bầu dục được mọi người yêu thương.

8. My name is Khan (2010)

Được sinh ra trong gia đình Hồi giáo nghèo, Khan không may mắc hội chứng tự kỷ, không thể bày tỏ cảm xúc ra bên ngoài. Cậu bị kỳ thị, xa lánh nhưng nhờ có mẹ và tình yêu to lớn của mẹ, Khan được bảo bọc, được dạy dỗ và phát huy trí thông minh tiềm ẩn của mình.

My name is Khan (2010)

Mẹ chính là tuổi thơ, là người kiên trì dẫn dắt Khan đi đến cuộc sống hạnh phúc và định hình nhân cách cao đẹp sau này.

9. Room (2015)

Room là bộ phim giành giải Oscar năm 2015, kể về câu chuyện hai mẹ con bị giam cầm trong một căn phòng tối tăm nhưng vì con, người mẹ đã cố gắng vượt qua tuyệt vọng để thắp sáng tâm hồn con.

Room (2015)

Dù trong bất kì hoàn cảnh nào, nơi nào có con thì nơi đó mẹ sẽ trở thành bờ vai vững chắc cho con nương tựa, trưởng thành.

10. Ngày không còn mẹ (2017)

Ngay từ tên phim người xem đã có thể cảm nhận được nỗi đau khổ lớn nhất của tình mẫu tử. Cả mẹ và con đều rất khó khăn để chấp nhận thực tế phải chia lìa nhau.

Ngày không còn mẹ (2017)

Hành trình trưởng thành chậm của In-gyu (một người đàn ông xấp xỉ 30 nhưng trí tuệ chỉ bằng đứa trẻ lên 7) dưới sự nhẫn nại, bao dung chỉ dẫn của người mẹ già sắp phải đi xa sẽ khiến người xem vừa bật cười lại rưng rưng nước mắt.

Dù không chậm phát triển như In-gyu nhưng chắc hẳn nhiều người cũng không muốn lớn, chỉ muốn mãi bé bỏng để được mẹ kề bên chăm sóc mỗi ngày.

Để thể hiện tình yêu dành cho mẹ, Ngày của mẹ 2020 hãy sắp xếp thời gian về bên mẹ, cùng mẹ trò chuyện, thưởng thức bữa cơm đầm ấm và nghiền ngẫm những bộ phim ý nghĩa để thấy cuộc đời thật hạnh phúc khi còn có mẹ ở bên.