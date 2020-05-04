Bé trai 10 tuổi vạch áo đòi ti mẹ ngay giữa chốn đông người, phản ứng của người mẹ bị chỉ trích

Dù con trai đã 10 tuổi nhưng người mẹ không quyết tâm cai sữa cho con. Khi cậu bé đòi ti mẹ ngay giữa chốn đông người, người phụ nữ cũng miễn cưỡng chấp nhận.

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh cậu bé 10 tuổi đòi ti mẹ giữa chốn đông người ở Trung Quốc khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng. Ai nấy đều cảm thấy không thể tin nổi với hành động của hai mẹ con.

Bé 10 tuổi đòi ti mẹ giữa chốn đông người - Ảnh: Sina

Theo Sina, bé trai đã 10 tuổi nhưng vẫn ti mẹ 4 lần/ngày. Cậu bé còn vô cùng quấn quýt mẹ, hễ đi học về là phải bám lấy mẹ không rời.

Cậu bé thường tự vạch áo mẹ tìm ti để bú sữa. Nếu bà mẹ không cho thì bé trai sẽ khóc đòi bằng được. Thậm chí đứa trẻ còn tự làm đau mình như đập đầu vào tường, lăn lộn trên đất... để mẹ nhượng bộ.

Sau nhiều lần như vậy, bà mẹ đã hoàn toàn buông bỏ việc cho con cai sữa. Cô sợ con sẽ làm mình bị thương khi không được ti mẹ. Thậm chí, khi đi ngủ cậu bé này vẫn phải ngậm ti mẹ như những em bé vài tháng tuổi thì mới yên tâm ngủ ngon.

Khi đến khám tâm lý, bác sĩ kết luận bé trai bị rối loạn tâm lý, nguyên nhân chính là do bà mẹ này đã cai sữa cho con quá trễ. Nếu không lập tức "cắt cơn nghiện", cậu bé sẽ gánh chịu hậu quả nghiêm trọng liên quan đến sức khỏe tâm sinh lý. Người mẹ nghe vậy mới quyết tâm phải cai sữa cho con bằng mọi giá.

Người mẹ không quyết tâm cai sữa cho con dù cậu bé đã lớn - Ảnh: Sina

Hình ảnh gây bão mạng và nhận về nhiều bình luận chỉ trích: "Hành động của đứa trẻ là không nên, nhưng nguyên nhân chủ yếu là do người mẹ. Khi trẻ được 2 tuổi thì hãy bắt đầu cai sữa, điều này tốt cho cả hai mẹ con"; "Một số bà mẹ cứ dây dưa việc cai sữa cho con vì sợ bản thân sẽ béo lên. Đúng là cho con bú giúp tiêu hao năng lượng đáng kể nhưng lợi bất cập hại, đặc biệt là làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý và quá trình trưởng thành của trẻ"; "Mẹ không biết cách từ chối sẽ làm hại con sau này"...

Nhờ chồng thay bỉm cho con, vợ vào xem và phát hiện cảnh tượng vừa tức vừa buồn cười Cô vợ nói thay bỉm cho con rất dễ, chỉ cần bỏ bỉm bẩn, rửa ráy sạch sẽ rồi thay bỉm mới là được. Thế nhưng ông bố trẻ vẫn khiếp sợ và tránh xa con hết sức có thể.

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