Mẹ ruột bàng hoàng phát hiện con trai tử vong trong căn nhà khóa trái sau khi cãi nhau với vợ, bị con trai xô ngã

Xã hội 08/05/2020 16:54

Sau khi xảy ra mâu thuẫn với vợ, người đàn ông vào nhà khóa trái cửa. Lúc mẹ ruột đến tìm thì phát hiện con trai mình đã tử vong.

Mới đây, Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang cho biết đơn vị này đang điều tra, làm rõ vụ người đàn ông tử vong sau khi xảy ra mâu thuẫn với vợ, bị con trai xô ngã. Nạn nhân được xác định là ông N.V.H (53 tuổi, ngụ xã An Thạnh Thủy, Chợ Gạo). 

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Sau khi xảy ra mâu thuẫn với vợ, bị con trai xô ngã, người đàn ông được phát hiện tử vong trong căn nhà khóa kín - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin trên Pháp luật TP. HCM, tối 7/5, sau khi ông H. đi nhậu về thì cãi nhau với vợ là bà N.T.H (51 tuổi). Thấy bố mẹ tranh cãi, N.M.T (28 tuổi, con trai của vợ chồng ông H.) đến can ngăn.

Trong lúc can ngăn, T. đã xô đẩy làm ông H. té ngã xuống nền đất trước nhà. Sau đó, ông H. đi vào nhà khóa trái cửa, người vợ sang nhà hàng xóm ngủ nhờ. Khoảng 1 giờ sau đó, mẹ ruột ông H. đến nhà thì phát hiện con trai đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy, nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não, xuất huyết não, gãy xương sườn. 

Trước đó, tại Quảng Nam cũng vừa xảy ra trường hợp bố tử vong sau khi bị con trai xô ngã. Cụ thể, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 25/2, Trương Tấn Thọ (25 tuổi, trú khối phố Hồng Lư, phường Hòa Hương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) xảy ra xô xát với bố là T.V.M (53 tuổi). Trong lúc tranh cãi, Thọ xô ông M. ngã khiến nạn nhân bị thương. 

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Người thân tổ chức đám tang cho ông M. - Ảnh: Internet

Mặc dù nhanh chóng được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng nên ông M. đã tử vong. Ngay khi nhận được tin, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc và tạm giữ đối tượng Thọ.

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Khải đã khai nhận toàn bộ hành vi sát hại cha ruột của mình và cho biết nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do mất một cuộn dây điện.

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