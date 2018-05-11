10 lời chúc Ngày của Mẹ hay và ý nghĩa nhất để dành tặng mẹ yêu

1. Để nuôi con khôn lớn và trưởng thành như ngày hôm nay, mẹ đã phải bỏ ra biết bao kiên nhẫn và công sức. Con cảm ơn mẹ vì đã luôn ở bên con và không bao giờ bỏ con dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Con chúc mừng Ngày của Mẹ nhé.

Ngày của Mẹ là cơ hội để mỗi chúng ta cùng nhớ lại và khắc sâu hơn nữa những sự hy sinh cao cả và tình yêu vô bờ bến của mẹ. Đừng ngần ngại gửi tặng mẹ những câu chúc mừng, những tấm thiệp hay những bài thơ đầy ý nghĩa, lời chúc Ngày của Mẹ nhé. Đấy là món quà tinh thần lớn nhất mà mẹ muốn nhận được, chứ không phải là những hộp quà đắt tiền, xa xỉ.

3. Con cảm ơn mẹ vì đã luôn đồng hành cùng con trên mọi đoạn đường. Được mẹ nuôi nấng, dạy dỗ và ở bên và điều quý giá nhất trên đời mà con có.

2. Con cảm ơn mẹ vì đã mang đến cho con một ngôi nhà ấm áp, luôn tràn ngập tiếng cười và vô cùng hạnh phúc. Con thật may mắn vì đã luôn có mẹ ngay từ lúc chào đời.

4. Làm mẹ là điều vô cùng khó khăn và đầy thử thách. Nhưng mẹ đã hoàn thành nó không chút khó khăn nào. Mẹ là người anh hùng của con.

5. Con chẳng bao giờ phải lo lắng về gia đình mình. Bởi vì con biết, chỉ cần có mẹ là mọi thứ sẽ luôn ở đúng vị trí của nó và xảy ra đúng như nó sẽ xảy ra. Có mẹ, cả gia đình mình lúc nào cũng gắn kết, sẻ chia và yêu thương lẫn nhau. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm.

6. Dù có thất bại đến mức nào thì con cũng chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng hay mất mát gì quá lớn. Bởi món quà tuyệt vời nhất mà con có được trên đời này con đã có rồi. Đó chính là mẹ.

7. Mẹ là niềm hạnh phúc và là niềm tự hào của con. Ngày của Mẹ, con muốn tặng mẹ những điều tuyệt vời nhất. Con yêu mẹ rất nhiều.

Thiệp chúc mừng Ngày của Mẹ. Ảnh minh họa: Internet.

8. Mẹ giống như những ngôi sao trên bầu trời. Lúc nào cũng tỏa sáng và dõi theo bước đi của con. Mẹ chưa bao giờ bỏ con một phút giây nào. Con yêu mẹ.

9. Hạnh phúc đầu tiên của con đó chính là có mẹ. Và hạnh phúc lâu bền nhất của con vẫn là có mẹ.

10. Thế giới của con nếu không có mẹ sẽ thật thiếu thốn và lạnh lẽo. Mẹ mang đến tình yêu thương, hơi ấm và tiếng cười cho cuộc đời của con. Con cảm ơn mẹ vì đức sinh thành, nuôi dưỡng và sự dạy bảo ân cần của mẹ. Con yêu mẹ nhiều.

Để làm thiệp chúc mừng Ngày của mẹ, bạn có thể in những lời chúc hay và ý nghĩa nhất này lên thiệp. Sau đó, chuẩn bị một bó hoa cẩm chướng kèm tấm thiệp để tặng mẹ. Chắc chắn mẹ sẽ bất ngờ vì món quà đầy yêu thương của bạn. Chúc bạn và gia đình có một Ngày của Mẹ thật hạnh phúc.