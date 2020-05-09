Ngày của mẹ Mother’s Day nên tặng gì ý nghĩa và thiết thực nhất?

Ngày của mẹ hay còn gọi là ngày hiền mẫu. Theo truyền thống của Hoa Kỳ và một số nước trên thế giới, ngày của mẹ vào ngày chủ nhật tuần thứ 2 của tháng 5 hàng năm. Đây là dịp tôn vinh và tri ân công lao trời bể của những người mẹ trên khắp thế giới.

Trước khi tìm được giải đáp chuẩn xác nhất cho thắc mắc Ngày của mẹ nên tặng gì? , bạn cần nắm được ý nghĩa của ngày này.

Đi khắp cuộc đời không ai tốt bằng mẹ. Mẹ là người luôn che chở, yêu thương, hy sinh và bao dung cho chúng ta. Tình yêu và đức hi sinh của mẹ rộng lớn tựa biển trời bao la.

Trong những ngày này, những người con sẽ thể hiện lòng biết ơn, tình cảm của mình đến mẹ. Sau đây là một số gợi ý bạn những món quà ý nghĩa dành tặng người mẹ thân yêu của mình.

Đã bao giờ bạn mang đến mẹ hạnh phúc bằng những điều bất ngờ chưa? Bạn đã lên kế hoạch dành tặng điều bất ngờ gì cho mẹ vào ngày lễ này chưa? Bạn đã lên kế hoạch cho ngày này chưa, không nhất thiết phải chọn những món quà đắt tiền, ngày của mẹ Mother’s Day nên tặng gì để mẹ thấy hạnh phúc và cảm nhận được tấm lòng của bạn.

Trong những ngày này, những người con sẽ thể hiện lòng biết ơn, tình cảm của mình đến mẹ

2. Ngày của mẹ nên tặng quà gì?

Dành thời gian cho mẹ

Đây chắc hẳn sẽ là món quà ý nghĩa nhất. Cuộc sống hiện đại hối hả với nhiều lo toan khiến chúng ta trở nên quá bận rộn và dường như không dành thời gian cho mẹ. Thậm chí, có những người chỉ có thể gặp mẹ chỉ 1 lần.

Chính vì vậy, bạn hãy dành trọn quỹ thời gian cho mẹ. Để cho dù chỉ là ngồi tâm sự với mẹ hay tranh thủ sắp xếp thời gian chuẩn bị một bữa ăn, đưa mẹ đi chơi đâu đó.

Bạn hãy dành trọn quỹ thời gian cho mẹ. Để cho dù chỉ là ngồi tâm sự với mẹ hay tranh thủ sắp xếp thời gian chuẩn bị một bữa ăn, đưa mẹ đi chơi đâu đó

Đồ dùng làm bếp – quà tặng mẹ thiết thực

Bạn băn khoăn không biết mẹ thích gì, thì đừng bỏ qua dụng cụ làm bếp. Đây là món quà tặng mẹ rất thiết thực. Tuy nhiên, đối với mẹ chồng, bạn cần cẩn thận hơn bởi có thể sẽ khiến mẹ chồng hiểu nhầm thành ý của bạn, và cho rằng bạn chỉ xem bà là osin.

Tặng mẹ một chiếc khăn lụa

Đây là món quà tặng khá tinh tế dành cho mẹ. Nên chọn loại có màu sắc nhẹ nhàng, hoa văn thanh lịch khiến mẹ cảm thấy ấm lòng.

Chắc khăn lụa là món quà tặng khá tinh tế dành cho mẹ

Tặng mẹ một chuyến du lịch

Sau những ngày bận rộn với công việc, mẹ cần thiết được thư giãn và tận hưởng. Do đó, nhân dịp kỷ niệm ngày của mẹ, bạn nên tặng mẹ một chuyến du lịch ngắn ngày hoặc dài ngày (tùy vào điều kiện kinh tế). Điều này chắc hẳn sẽ khiến mẹ rất vui, rất mãn nguyện.

Nhân dịp kỷ niệm ngày của mẹ, bạn nên tặng mẹ một chuyến du lịch ngắn ngày hoặc dài ngày

Quà tặng làm đẹp

Dù đã lớn tuổi đi nhưng đã là phái đẹp thì đương nhiên mẹ sẽ rất thích được làm đẹp rồi. Chỉ cần bạn dẫn mẹ đi spa để tặng mẹ mặt nạ dưỡng da hay kem chống lão hóa da.

Món quà làm đẹp rất tâm lý và tinh tế này chắc hẳn sẽ khiến mẹ thấy vui hơn

Món quà làm đẹp rất tâm lý và tinh tế này chắc hẳn sẽ khiến mẹ thấy vui hơn. Ngoài ra, bạn đừng bỏ qua những món quà như: vé spa gần nhà, quần áo, giày dép, phụ kiện, trang sức, mỹ phẩm, nước hoa... mà mẹ yêu thích.

Quà tặng công nghệ

Với món quà là những thiết bị công nghệ phục vụ cuộc sống hằng ngày, cuộc sống của mẹ sẽ tiện lợi hơn. Đừng bỏ qua những món quà được gợi ý dưới đây: smartphone, máy rửa chén, loa thông minh, đồ gia dụng thông minh...

Với món quà là những thiết bị công nghệ phục vụ cuộc sống hằng ngày, cuộc sống của mẹ sẽ tiện lợi hơn

Nhớ giải thích chân thành và hướng dẫn thật kỹ cách sử dụng. Đôi khi vì không nắm được cách dùng và nghĩ rằng nó quá đắt nên ba mẹ sẽ thấy khó chịu hoặc nhận mà không dám dùng đến. Khi biết được món quà này có nhiều lợi ích như vậy chắc hẳn ba mẹ sẽ vui vẻ nhận thôi.

Những món quà ý nghĩa dành cho sức khỏe mẹ cha

Tặng gì vào ngày của mẹ? Quà tặng sức khỏe chính là lựa chọn được rất nhiều người chọn lựa. Lý do bởi ở người trung niên và cao tuổi, sức khỏe là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm hơn hết. Những món quà sức khỏe nhận được sự quan tâm hàng đầu có thể kể đến như:

+ Quà tặng trái cây

Đây là món quà sức khỏe phổ biến và được rất nhiều người lựa chọn. Vừa có giá thành rất phải chăng mà còn thiết thực, ăn rất ngon, mang đến nguồn dinh dưỡng tốt.

Quà tặng trái cây vừa có giá thành rất phải chăng mà còn thiết thực, ăn rất ngon, mang đến nguồn dinh dưỡng tốt

Những loại trái cây nhập khẩu thường được lựa chọn bởi màu sắc bắt mắt và sang trọng: nho, kiwi, cam, táo, cherry, dâu tây,... Đồng thời, bạn cũng có thể chọn quà tặng trái cây dễ mua: ở chợ, siêu thị, shop trái cây.

+ Trà thảo dược các loại

Uống trà là sở thích thường thấy ở người cao tuổi. Có đa dạng các loại trà để bạn chọn lựa. Với trà thảo dược, có nhiều loại như:

Trà đặc sản vùng miền: trà shan tuyết cổ thụ, trà Thái Nguyên, trà shan tuyết cổ thụ, trà ướp hương Bảo Lộc,…

Tặng trà thảo dược các loại

Một số loại trà hoa: trà atiso, trà hoa sen, hoa đậu biếc, hoa oải hương, hoa cúc, hoa hồng, hoa nhài.

+ Thực phẩm chức năng và vitamin

Mua thực phẩm chức năng và vitamin cũng là món quà sức khỏe ý nghĩa và thực tế

Đối với cuộc sống hiện đại ngày nay, thực phẩm chức năng và vitamin đã không còn xa lạ. Mua thực phẩm chức năng và vitamin để chăm sóc sức khoẻ người trong gia đình là điều dễ thấy. Và đây cũng là món quà sức khỏe ý nghĩa và thực tế.

+ Nhuỵ hoa nghệ tây saffron

Nhuỵ hoa nghệ tây saffron

Uống nhuỵ hoa nghệ tây để đẹp da và tăng cường sức khỏe là trào lưu trên mạng xã hội và giới trẻ. Nhuỵ hoa có chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxi hoá rất có lợi cho người cao tuổi. Đồng thời, giúp bổ mắt, hỗ trợ điều trị mất ngủ, trầm cảm.

+ Yến sào

Yến sào được biết đến là món quà có chứa đến 18 loại acid amin thiết yếu và nhiều nguyên tố vi lượng. Không chỉ cân bằng quá trình trao đổi chất mà còn tăng cường hệ miễn dịch và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Do đó, yến sào là món quà tặng sức khỏe tốt dành cho cha mẹ.

Yến sào là món quà tặng sức khỏe tốt dành cho cha mẹ

+ Nhân sâm

Mặc dù nhân sâm khá đắt đỏ nhưng được một số gia đình có điều kiện kinh tế chọn mua bởi lợi ích tuyệt vời của nó mang đến: giúp lưu thông tuần hoàn máu, tạo hồng cầu, tăng cường sức đề kháng, chống lão hoá, tăng lực giảm mệt mỏi,...

Nhân sâm được một số gia đình có điều kiện kinh tế chọn mua bởi lợi ích tuyệt vời của nó mang đến

Đối với người mẹ, niềm hạnh phúc không nằm ở những điều xa xỉ mà chỉ cần là những điều nhỏ nhặt đời thường. Chúng ta đôi khi vì vô tâm mà khiến mẹ buồn. Trong những ngày đặc biệt, chẳng hạn như Ngày Của Mẹ, bạn hãy tạo lên niềm vui và sự bất ngờ cho mẹ. Hy vọng bài viết: “Ngày của mẹ nên tặng gì” sẽ giúp bạn dễ dàng chọn được món quà tặng mẹ thật ý nghĩa.