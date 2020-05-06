Thử lòng con bằng tình huống 'Nếu mẹ rơi xuống nước", câu trả lời khác nhau một trời một vực của hai bé khiến mẹ khóc dở mếu dở

Thế giới 06/05/2020 11:33

Màn thử lòng con bằng tình huống "Nếu mẹ rơi xuống nước" kết thúc bằng hai câu trả lời khác nhau một trời một vực giữa bé trai và bé gái.

Bất cứ chàng trai nào khi bị bạn gái hỏi "Nếu em và mẹ anh rơi xuống sông thì anh cứu ai trước" cũng đều cảm thấy đau đầu. Đây có lẽ là câu hỏi khó trả lời nhất mọi thời đại, vì trả lời kiểu nào cũng sẽ "dính đạn" cả. 

Mới đây, một bà mẹ Trung Quốc đã quyết định thử lòng con cái bằng câu hỏi khó tương tự. Cô hỏi con trai 5 tuổi và con gái 3 tuổi: "Nếu mẹ rơi xuống nước thì con sẽ ăn bánh ga-to trước hay ăn sô cô la trước?".

Bị mẹ hỏi bất ngờ, bé trai có hơi sững người lại một chút. Sau đó, cậu bé đáp chắc như đinh đóng cột: "Con sẽ ăn sô cô la trước!".

Bà mẹ nghe xong câu trả lời của con trai thì thất vọng tràn trề. Cô quay sang con gái út đang chơi gần đó và lặp lại câu hỏi. Ngờ đâu con gái vừa nghe đã mếu máo muốn khóc: "Con không muốn mẹ bị rơi xuống nước!".

Cô liền nhẹ nhàng giải thích với con rằng đây chỉ là tình huống ví dụ chứ không phải thật. Sau đó cô yêu cầu con trả lời câu hỏi của mình. Không ngoài dự đoán, bé gái nói muốn cứu mẹ trước khiến trái tim bà mẹ trẻ lập tức tan chảy.

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Mẹ thử lòng con và nhận được 2 câu trả lời hoàn toàn khác biệt - Ảnh: Sohu

Câu chuyện thú vị về tư duy và cách xử lý vấn đề của hai em bé thu hút đông đảo sự quan tâm của dân mạng. Nhiều người còn đùa rằng "Con trai là con người ta, con gái mới là con của mình" nên bà mẹ không cần phải buồn trước sự vô tâm của cậu nhóc. 

"Bé trai trả lời ăn sô cô la trước không có nghĩa là bé không yêu mẹ đâu. Mà bởi vì tư duy giữa bé trai và bé gái có sự khác biệt mà thôi"; "Tư duy của bé trai trực tiếp và đơn giản hơn bé gái. Nếu cha mẹ đưa cho con những lựa chọn, thường bé chỉ tập trung để chọn một trong các phương án mẹ đưa ra. Còn bé gái dễ dàng thoát khỏi 'bẫy' để tìm đúng chìa khóa của vấn đề hơn"...

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