Mẹ và con gái nhỏ trổ tài ca hát, nhìn xuống thấy 4 khán giả bất đắc dĩ mà không nhịn được cười

Thế giới 05/05/2020 14:59

Khi mẹ trổ tài ca hát, 4 bố con sẵn sàng làm khán giả cổ vũ hết sức mình để mẹ được vui. Loạt ảnh gia đình hạnh phúc khiến dân mạng vừa buồn cười vừa cảm động.

Nghiên cứu khoa học đã chứng minh hòa khí trong gia đình ảnh hưởng rất lớn đến sự hình thành tính cách và tâm lý ở trẻ. Trưởng thành trong gia đình hạnh phúc giúp trẻ tự tin, sống lạc quan, yêu thương mọi người xung quanh, trở nên mạnh mẽ trước đường đời và biết cách đối mặt với những vấp ngã.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc chia sẻ hình ảnh về đôi vợ chồng cùng 4 con nhỏ. Con đầu lòng của cặp đôi là 3 bé trai sinh ba. Tuy nhiên, hai vợ chồng vẫn khao khát có một bé gái. 

Quả nhiên là "trời chiều ý người", lần sinh thứ hai đúng là một bé gái vô cùng xinh xắn. Tuy việc chăm con khiến cả hai khá mệt mỏi, nhưng niềm hạnh phúc có được khi chứng kiến các con trưởng thành mỗi ngày đã bù đắp tất cả.

Hôm đó, bà mẹ trẻ bất ngờ nổi hứng trổ tài ca hát. Cô ôm con gái nhỏ đứng trên sofa, tay cầm micro hát say sưa. Chẳng biết chất lượng buổi biểu diễn thế nào mà 4 bố con ngồi phía dưới cổ vũ cực kỳ phấn khích. Nhìn 4 khán giả vừa vẫy tay hòa theo điệu nhạc, người xem vừa buồn cười vừa cảm động, chỉ mong gia đình nhỏ mãi giữ được không khí đầm ấm, vui vẻ thế này.

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Bà mẹ trẻ ôm con gái nhỏ trổ tài ca hát - Ảnh: Sina
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Mẹ chỉ việc hát thôi, cổ vũ cứ để 4 bố con lo - Ảnh: Sina
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Không khí gia đình đầm ấm khiến người xem cảm động - Ảnh: Sina

Hình ảnh gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận bày tỏ sự thích thú: "Đáng yêu quá"; "Nhìn gia đình này xong tự nhủ phải cố gắng cho con cái trưởng thành trong không khí ấm áp hạnh phúc"; "Dễ thương kinh khủng luôn á"; "Gia đình mà mọi đứa trẻ mơ ước"...

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