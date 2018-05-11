Ngày của Mẹ 2021 là ngày nào và nguồn gốc từ đâu?

Ngày của Mẹ có tên tiếng Anh là Mother’s day. Đây là ngày lễ truyền thống của nhiều quốc gia trên thế giới nhằm tôn vinh công lao của người mẹ. Thông thường, Ngày của Mẹ sẽ diễn ra vào ngày chủ nhật thứ 2 của tháng năm. Trong năm 2018, sự kiện này vẫn diễn ra theo đúng quy luật này, tức là Ngày của Mẹ sẽ được tổ chức vào ngày 9/5 - chủ nhật tới.

Ngày của Mẹ 2021 là ngày mấy? Ý nghĩa Ngày của Mẹ là gì? Ngày của Mẹ có nguồn gốc từ đâu? Đây chính là những gì bạn sẽ biết được ngay sau đây.

Vào năm 1870, bà Julia Ward Howe - một công dân Hoa Kỳ đã đưa ra “Bản Tuyên Ngôn Ngày Hiền Mẫu” ("The Mother's Day Proclamation"). Đây là lời kêu gọi đầu tiên nhằm tôn vinh vai trò và công lao của các bà mẹ. Sự kiện này đã tác động mạnh mẽ tới bà Ann Maria Reeves Jarvis, thôi thúc bà lập ra một nhóm có tên gọi “Ngày của tình mẹ”. Mong muốn của bà là giúp đỡ các gia đình nối lại tình cảm do bị chia cắt bởi nội chiến.

Ngày của Mẹ gắn liền với tên tuổi của hai người phụ nữ Mỹ là bà Ann Maria Reeves Jarvis và con gái Anna Marie Jarvis.

Sau khi nhóm này được thành lập, bà tiếp tục hành động để tổ chức một ngày kỉ niệm hàng năm dành cho những người mẹ. Tuy nhiên, bà mất trước khi biến tâm nguyện này thành hiện thực.

Tiếp bước mẹ của mình, con gái bà Anna Jarvis sau nhiều nỗ lực đã tổ chức được lễ kỷ niệm “Ngày của Mẹ” đầu tiên tại nhà thờ Andrews Methodist Church vào năm 1908. Cô đã mang 500 đóa hoa cẩm chướng đến tặng cho từng người mẹ tham dự thánh lễ tại Nhà thờ Thánh Andrew - nơi mẹ cô từng dạy học khi xưa.

Từ sau sự kiện này, Ngày của Mẹ đã được lan tỏa và được tổ chức ở nhiều thành phố lân cận. Đến ngày 8/5/1914, tổng thống Mỹ - Woodrow Wilson ký một nghị quyết ấn định ngày Chủ Nhật thứ 2 của tháng 5 là Ngày của Mẹ, chính thức công nhận Ngày của Mẹ là một trong những ngày lễ kỷ niệm quan trọng của công dân nước này.

Hoa tặng mẹ. Ảnh minh họa: Internet.

Đến nay, Ngày của Mẹ đã có mặt tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Rất nhiều người đã hưởng ứng ngày này với các hoạt động như chuẩn bị hoa, quà, thiệp và lời chúc tặng mẹ, đặc biệt là giới trẻ.

Ý nghĩa của Ngày của Mẹ

Ngày của Mẹ là cơ hội để mỗi chúng ta thể hiện tình yêu thương với mẹ của mình. Vào Ngày của Mẹ, các giá trị cao đẹp của người mẹ như sự hy sinh cao cả dành cho gia đình và con cái, sự chăm sóc, giáo dục, lòng vị tha, tình yêu bất diệt… được tôn vinh và ca ngợi. Nhờ đó, chúng ta càng khắc sâu những công lao vô bờ bến của mẹ hơn nữa.

Thế nên, trong Ngày của Mẹ 2021, hãy hành động để thể hiện tình yêu thương của bạn dành cho mẹ. Một lời chúc, một món quà nhỏ hay một bó hoa có thể là những ý tưởng khởi đầu đầy thú vị cho bạn đấy.