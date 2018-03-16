99% phụ nữ không hề biết những tác hại đáng sợ này của việc mang giày cao gót

Sống khỏe 16/03/2018 17:20

Thay đổi cấu trúc cột sống, giảm khả năng sinh sản hay biến dạng ngón chân... là những tác hại không ngờ của việc mang giày cao gót thường xuyên mà các chị em phụ nữ sẽ phải đối mặt.

Giày cao gót là một trong những phụ kiện không thể thiếu để "ăn gian" chiều cao cũng như tạo được dáng đi thướt tha và sang trọng hơn cho phái nữ. Tuy nhiên, các nàng lại không hề biết rằng chính những chiếc giày cao gót này là nguyên nhân gây ra nhiều tổn thương nghiêm trọng cho cơ thể.

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Thường xuyên mang giày cao gót có thể khiến chị em gặp nhiều rắc rối - Ảnh minh họa: Internet

Hãy cùng tìm hiểu những tác hại của việc lạm dụng giày cao gót để tránh được những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra nhé!

Tác hại không ngờ của việc mang giày cao gót

Biến dạng ngón chân cái

Bình thường bàn chân hoạt động như một lò xo, giúp phân phối đều trọng lượng và chống xóc cho cơ thể khi đứng hay đi lại. Nhưng khi đi giày cao gót, bạn đã chuyển phần lớn trọng lượng cơ thể của mình vào các đốt xương ngón chân vốn rất yếu ớt.

99% phụ nữ không hề biết những tác hại đáng sợ này của việc mang giày cao gót - Ảnh 2
Mang giày cao gót mỗi ngày sẽ khiến ngón chân cái bị biến dạng - Ảnh minh họa: Internet

Theo các nghiên cứu trên thế giới, những đôi giày cao gót từ 9 cm trở lên có thể khiến các ngón chân phải chịu thêm 30% áp lực từ toàn bộ cơ thể. Nếu liên tục sử dụng giày cao gót trong thời gian dài sẽ dẫn đến tình trạng thoái hóa sớm các khớp ngón chân và biến dạng khớp khiến phái đẹp không thể đi lại vì đau đớn.

Ảnh hưởng mắt cá chân

Đi giày cao gót thường xuyên (ít nhất ba ngày một tuần) sẽ làm thay đổi các chuyển động bình thường của khớp mắt cá chân. Đồng thời các cơ bắp ở cẳng chân phải làm việc nhiều hơn để cân bằng mắt cá chân dẫn đến nguy cơ bong gân tăng.

Thay đổi cấu trúc của cột sống

99% phụ nữ không hề biết những tác hại đáng sợ này của việc mang giày cao gót - Ảnh 3
Đau lưng là một trong những tác hại của việc thường xuyên mang giày cao gót - Ảnh minh họa: Internet

Khi mang giày cao gót, cơ thể có xu hướng ngã về phía trước để giữ cân bằng cho đôi chân. Ngoài ra, để dễ dàng di chuyển trên một đôi giày cao gót, cột sống của bạn cần phải lắc lư theo một tư thế bất thường. Nếu tình trạng này cứ kéo dài, cột sống có thể bị cong gây ra mỏi lưng, mắc bệnh gai cột sống hoặc đau dây thần kinh tọa.

Giảm khả năng sinh sản

Đi giày cao gót gây nên những ảnh hưởng xấu đến khung xương chậu, chi phối hoạt động của hệ thống niệu sinh dục, dẫn đến việc bị rối loạn kinh nguyệt, lãnh cảm thậm chí là giảm khả năng sinh sản.

Cách giảm tổn thương khi mang giày cao gót

- Đi giày gót thấp, đế bệt là lựa chọn tốt nhất để bảo vệ cơ thể cho phái nữ.

- Không đi giày quá chật hay rộng so với kích cỡ của chân.

- Khi mang giày cao gót nên hạn chế đi lại hoặc đứng quá lâu để giảm thiểu các tác hại.

- Sau khi sử dụng giày cao gót, các chị em hãy ngâm chân trong nước ấm và thực hiện các động tác massage nhẹ nhàng để ngăn ngừa tổn thương.

Biết được những tác hại của việc mang giày cao gót ở trên, hy vọng các chị em sẽ sớm thay đổi để bảo vệ sức khỏe của mình nhé!

Mang giày cao gót thường xuyên dễ gây suy tĩnh mạch

Mang giày cao gót thường xuyên dễ gây suy tĩnh mạch

Mang giày cao gót làm cản trở sự lưu thông của dòng máu, đẩy nhanh tiến trình suy giãn tĩnh mạch chân ở nhóm người có nguy cơ.

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