Tuy nhiên, nếu dùng dầu gió không đúng cách có thể gây ra nhiều nguy hại cho sức khỏe của con người. Bởi trong dầu gió có chứa nhiều methol và methyl salicylat - đây đều là những chất dễ bay hơi, gây tê tại chỗ và nếu lạm dụng có thể dẫn đến những tác dụng phụ nguy hiểm.

Dầu gió thường được nhiều người sử dụng nhiều như một loại thuốc thoa bên ngoài cơ thể. Theo Đông y, dầu gió vị cay, tính mát có tác dụng hạ sốt, giảm đau, hạ sốt... rất hiệu quả.

Theo các chuyên gia, những vết thương hở hay trầy xước nếu tiếp xúc với dầu gió sẽ khiến bệnh nhân có cảm giác đau rát, dễ sưng tấy và lâu lành.

Bôi dầu gió lên vết thương hở với suy nghĩ có thể giúp sát trùng là một trong những sai lầm mà nhiều người mắc phải.

Uống dầu gió

Trong dầu gió thường có thành phần làm nóng nhanh là methyl salicylat. Đây là thành phần hóa dược có tác dụng giảm đau, kháng viêm, giãn nở mạch máu ngoại biên nên giúp giảm cơn đau. Tuy nhiên, đây cũng là chất có tác dụng phụ là gây xung huyết vì thế nếu uống sẽ làm tổn thương niêm mạc dạ dày ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ tiêu hóa.

Chính vì thế, bạn chỉ nên sử dụng dầu gió ngoài da, tuyệt đối không được uống dù ở bất kỳ hình thức nào để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Cho trẻ nhỏ dùng dầu gió

Thành phần chủ yếu trong dầu gió là menthol - đây là một chất có hại, thậm chí có thể khiến trẻ tử vong. Nếu các bậc phụ huynh thoa dầu gió có thành phần menthol lên mũi hay cổ họng của trẻ nhỏ, chúng có thể bị ngừng thở thậm chí ngưng tim.

Tuyệt đối không dùng dầu gió cho trẻ em dưới 2 tuổi nếu không có sự tư vấn của bác sĩ - Ảnh minh họa: Internet

Vì thế, sau khi sử dụng dầu gió, nếu thấy trẻ có dấu hiệu bất thường cần nhanh chóng đến bệnh viện gần nhất để được điều trị kịp thời. Ngoài ra, muốn cho trẻ dùng dầu gió các bậc phụ huynh cần phải được bác sĩ cho phép.

Dùng dầu gió cho người ốm

Dầu gió có tác dụng phụ là làm tăng bài tiết mồ hôi khiến thân nhiệt hạ thấp nhanh chóng. Do đó, các chuyên gia khuyến cáo những người bị lở ngứa, ra nhiều mồ hôi, sốt cao, vừa ốm dậy, cao huyết áp hay táo bón không nên dùng dầu gió.

Những lưu ý để dùng dầu gió đúng cách và an toàn

- Không dùng dầu gió hơn 4 lần/ngày.

- Trước khi thoa dầu cần rửa sạch, lau khô vùng da bị đau, bôi hoặc xoa bóp một lượng vừa đủ. Không bôi quá nhiều dầu và trên diện rộng.

Không nên lạm dụng dầu gió để đảm sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

- Khi sử dụng dầu gió với phụ nữ đang mang thai và trẻ dưới 2 tuổi, cần phải có ý kiến của bác sĩ.

- Không nên dùng dầu gió thường xuyên mà phải ngưng ngay khi các cơn đau đã chấm dứt.

- Nên chọn mua dầu gió có đăng ký tiêu chuẩn chất lượng và đọc kỹ các thông tin hướng dẫn sử dụng kèm theo.

Hy vọng bạn sẽ tránh được những sai lầm khi sử dụng dầu gió nêu trên để đảm bảo sức khỏe.