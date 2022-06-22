9 thói quen vô tình có thể gây hại nhiều hơn lợi mà chúng ta từng nghĩ

Các chuyên gia khuyên bạn nên thiết lập một thói quen ngủ phù hợp bằng cách cố gắng ngủ gật và thức dậy vào cùng một thời điểm mỗi ngày, không báo thức. Bạn cũng có thể tập dần dần thức dậy với ánh sáng tự nhiên . Mở rèm và rèm cửa, hoặc đặt giường của bạn ở nơi có ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp, có thể hữu ích. Nếu cần thức dậy trước khi mặt trời mọc, bạn có thể mua đồng hồ báo thức có âm thanh nhẹ nhàng hơn (như còi và chuông gió) hoặc đồng hồ dựa trên ánh sáng bắt chước độ sáng của mặt trời.

Tiếng ồn ào từ đồng hồ báo thức đánh thức bạn đột ngột, có thể gây hại cho tim của bạn. Nó có thể làm tăng huyết áp và tăng mức độ căng thẳng do tăng adrenaline. Thức dậy quá đột ngột cũng có thể dẫn đến tình trạng thái ngủ yên hoặc cảm thấy chệnh choạng và làm giảm hiệu suất tinh thần và thể chất. Vậy làm cách nào để thức dậy mà không có tiếng chuông lớn của đồng hồ và điện thoại?

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Đập vỡ chiếc đồng hồ báo thức đó cũng có thể tốt cho vẻ ngoài của bạn. Một phụ nữ đã thử đưa điều này vào thử nghiệm bằng cách tự mình thức dậy trong một tuần. Sau khi thử nghiệm, cô ấy nói rằng khuôn mặt của cô ấy trông tươi tắn hơn đáng kể, và những bóng đen dưới mắt cô ấy biến mất. Ngay cả thể lực và sức bền của cô ấy khi đi bộ đường dài cũng được cải thiện.

2. Giữ nhà quá sạch sẽ

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Trong một số môi trường, chẳng hạn như bệnh viện, phải có sự sạch sẽ tuyệt đối. Nhưng trong nhà, môi trường xung quanh hoàn toàn vô trùng có thể thực sự gây ra một số bệnh. Các nghiên cứu đã ủng hộ "Giả thuyết về vệ sinh", trong đó nói rằng trẻ em lớn lên ở các vùng nông thôn và tiếp xúc với vi khuẩn, phấn hoa và lông động vật, có hệ thống miễn dịch mạnh hơn. Trong khi đó, những con được nuôi trong môi trường rất sạch sẽ có nhiều khả năng mắc bệnh sốt cỏ khô, hen suyễn và dị ứng.

Một số vi sinh cũng rất tốt cho cơ thể vì chúng giúp ích cho chúng ta trong sinh lý, trao đổi chất và các chức năng của não. Nhưng điều này không có nghĩa là bạn nên ngừng dọn dẹp và sống trong ô uế. Những gì bạn có thể làm là quản lý cách bạn khử trùng hoặc thu dọn mọi thứ. Ví dụ, trẻ em có thể rửa tay bằng xà phòng bình thường thay vì dùng xà phòng diệt khuẩn. Hoặc nếu đồ chơi rơi trên sàn không quá bẩn, bạn chỉ cần làm sạch đơn giản và không cần phải khử trùng quá kỹ mọi thứ.

3. Uống quá nhiều vitamin và chất bổ sung

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Hầu hết những người dùng vitamin tổng hợp đều làm điều đó để lấp đầy khoảng trống dinh dưỡng. Nhưng theo các nghiên cứu, việc uống những chất bổ sung này không mang lại bất kỳ lợi ích nào cho sức khỏe của chúng ta. Chúng không làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim hoặc ung thư, và chúng không giúp ngăn ngừa mất trí nhớ hoặc suy giảm khả năng trí óc. Tuy nhiên, một chất bổ sung hiệu quả đã được chứng minh là axit folic (uống trước hoặc trong khi mang thai), giúp chống lại các khuyết tật ống thần kinh ở trẻ sơ sinh.

Các chuyên gia cũng cảnh báo về việc dùng vitamin tan trong nước và chất béo với liều lượng rất lớn. Quá nhiều vitamin C hòa tan trong nước có thể gây sỏi thận và quá nhiều vitamin A hòa tan trong chất béo có thể ảnh hưởng đến gan. Tốt nhất là bạn nên hỏi ý kiến ​​bác sĩ nếu bạn có bất kỳ sự thiếu hụt vitamin nào cần được giải quyết bằng thuốc. Và thay vì phụ thuộc vào các chất bổ sung, tốt hơn là bạn nên nhận được dinh dưỡng cần thiết từ một chế độ ăn uống cân bằng.

4. Cắt lớp biểu bì của bạn và sử dụng móng tay của bạn

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Hầu hết các lần làm móng tay và móng chân đều liên quan đến việc gặm nhấm lớp biểu bì của bạn hoặc lớp da trong suốt dọc theo các cạnh của ngón tay và ngón chân. Cắt chúng có thể làm cho móng tay của bạn trông hấp dẫn hơn, nhưng bạn cũng đang loại bỏ một trong những hình thức bảo vệ tự nhiên của cơ thể. Lớp biểu bì giúp bảo vệ móng mới khỏi vi khuẩn và việc lộn xộn với khu vực đó có thể khiến da bị tổn thương, khô hoặc nhiễm trùng.

Một thói quen làm móng khác mà bạn cần loại bỏ là sử dụng móng tay như một công cụ - để mở hộp hoặc lọ, bóc nhãn dán hoặc mở vòng chìa khóa. Những hoạt động này có thể dễ dàng làm gãy móng tay của bạn, vì vậy một chuyên gia khuyên bạn nên sử dụng các dụng cụ thích hợp để thay thế, như kéo hoặc các thiết bị khác.

5. Lột da cháy nắng

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Bạn có thể dễ dàng đẩy nhanh quá trình bong tróc bằng cách tự mình gãi hoặc loại bỏ da, nhưng tốt hơn hết là bạn nên chống lại sự thôi thúc đó. Lột da là một phần của quá trình chữa bệnh và đó là dấu hiệu cho thấy cơ thể bạn đang cố gắng loại bỏ các tế bào bị tổn thương. Trong khi điều này xảy ra, da của bạn đang tiếp xúc và dễ bị tổn thương , vì vậy tốt hơn hết bạn nên để lớp da này tự bong ra.

Cách tốt nhất lúc này là dưỡng ẩm cho vùng da bị bỏng (để làm dịu vùng da bị bỏng) và uống thêm nước (để tránh mất nước). Bạn cũng có thể mặc quần áo bảo hộ khi đi ra ngoài để tránh tác hại của tia cực tím. Để tránh bị bỏng trong tương lai, bạn nên thoa kem chống nắng 2 giờ một lần khi tiếp xúc với ánh nắng gay gắt.

6. Đi giày cao gót hàng ngày

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Giày cao gót hoặc giày cao gót có thể tăng thêm vài inch cho chiều cao của bạn, nhưng việc đeo chúng trong thời gian dài có thể gây hại (theo nghĩa đen và nghĩa bóng) cho cơ thể của bạn. Một nghiên cứu cho thấy những phụ nữ đi giày cao gót hàng ngày có chất lượng cuộc sống kém hơn về sức khỏe đôi chân. Giới hạn số giờ bạn xuất hiện trong những đôi giày đó có thể giúp bạn tránh những hậu quả có thể xảy ra sau:

Chấn thương mắt cá chân có thể do bước sai và mất thăng bằng.

Căng thẳng gãy xương do áp lực quá lớn lên quả bóng ở bàn chân của bạn.

Viêm xương khớp ở đầu gối, do khớp của bạn bị căng.

Dị tật bàn chân và ngón chân (hay còn gọi là bunion) trong những trường hợp nghiêm trọng.

Các vấn đề về lưng do gót chân gây ra sự thay đổi vị trí của cột sống.

Đau và sưng tấy.

7. Ăn quá nhanh

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Trong thế giới nhịp độ nhanh này, chúng ta có xu hướng gấp rút mọi thứ - kể cả giờ ăn. Nhưng đây có thể là một cách tập luyện bất lợi, có thể dẫn đến tăng cân. Theo một nghiên cứu , 60% trẻ em ăn uống vội vàng cũng tăng quá mức. Trong khi đó, một nhóm nghiên cứu khác phát hiện ra rằng những người ăn nhanh phát triển các yếu tố nguy cơ gây béo phì quanh vòng eo, huyết áp cao, lượng đường trong máu cao và chất béo xấu.

Những người nhai nhanh cũng cắn nhiều hơn và nhai ít hơn, điều này có thể dẫn đến tiêu hóa kém. Mặt khác, ăn chậm có thể giúp bạn cảm thấy hài lòng hơn với bữa ăn của mình và cho phép bạn nhai thức ăn kỹ hơn. Một nghiên cứu cũ cũng lưu ý rằng kiểm soát tốc độ ăn uống có thể là một phương tiện để điều chỉnh cân nặng và ngăn ngừa béo phì.

8. Chọn thực phẩm ít chất béo hoặc các sản phẩm lành mạnh

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Không phải tất cả các sản phẩm ít chất béo hoặc không chứa gluten đều tốt cho sức khỏe của bạn. Đôi khi, những thực phẩm chế biến sẵn này có thể chứa nhiều đường hơn so với những thực phẩm không ăn kiêng của chúng. Một vài ví dụ về các sản phẩm "ít béo" này - nhưng không thực sự tốt cho sức khỏe - là ngũ cốc ăn sáng có đường, đồ uống cà phê có hương vị và sữa chua. Và ăn thực phẩm giàu đường này có thể gây ra cảm giác đói quá mức, tăng cân và mắc một số bệnh.

Để tránh bị lừa bởi những mặt hàng này, hãy kiểm tra phần "Thông tin dinh dưỡng" trên bao bì và so sánh nó với các sản phẩm tương tự của các thương hiệu khác. Ăn nhiều rau, một lượng nhỏ carbs và vừa đủ thịt hoặc protein từ thực vật, cũng là một lựa chọn cho một bữa ăn cân bằng và không chứa quá nhiều calo.

9. Nhổ lông mũi

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Các sợi nhỏ bên trong mũi là một phần của hệ thống phòng thủ của cơ thể - chúng giúp ngăn bụi, chất gây dị ứng, côn trùng và những thứ khác xâm nhập và đi vào phổi của bạn. Ngoài tính thẩm mỹ, không có lợi ích thực sự của việc loại bỏ lông mũi. Và việc nhổ nó ra thậm chí có thể gây kích ứng và nhiễm trùng. Nó cũng có thể tạo ra lông mọc ngược, có đặc điểm là gây đau và ngứa.

Mũi cũng là một phần của khu vực hình tam giác trên khuôn mặt của chúng ta được kết nối với hộp sọ thông qua các mạch máu khác nhau. Đó là một khu vực rất nhạy cảm, nơi nhiễm trùng dễ dàng lây lan và có thể nhanh chóng leo thang thành một điều gì đó nghiêm trọng hơn.

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Nếu bạn thực sự muốn loại bỏ những sợi lông nhỏ có thể lòi ra khỏi mũi, thay vì nhổ chúng bằng nhíp, hãy dùng kéo cắt tỉa để cắt chúng.

Điều nào trong số những việc làm tưởng chừng như vô hại nhưng lại có hại này khiến bạn ngạc nhiên? Bạn có một thói quen cá nhân, cũ kỹ mà bạn khó phá bỏ không?

Theo Bright Side.